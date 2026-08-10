АИ-92 против АИ-95: Октановый обман — как присадки убивают мотор и какой бензин реально безопасен

Почему АИ-92 часто выигрывает у АИ-95 на российских дорогах

Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Эксперты объясняют, как особенности производства и сезонность влияют на качество топлива и работу двигателя, а также почему не всегда стоит гнаться за высоким октановым числом.

Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Эксперты объясняют, как особенности производства и сезонность влияют на качество топлива и работу двигателя, а также почему не всегда стоит гнаться за высоким октановым числом.

В России споры о том, какой бензин лучше - АИ-92 или АИ-95 - не утихают уже много лет. Для многих автомобилистов этот выбор напрямую связан с надежностью двигателя и стоимостью обслуживания. Однако мало кто задумывается, что за привычными цифрами на колонке скрываются особенности производства и химического состава, которые могут серьезно влиять на ресурс мотора.

Производство качественного АИ-95 в России связано с постоянными затратами: его себестоимость может достигать 100-110 рублей за литр, что выше розничной цены на большинство заправок. Для снижения расходов на многих АЗС используется базовый АИ-92, в котором предусмотрена присадка для повышения октанового числа. Такая смесь соответствует требованиям, но по факту отличается от настоящей 95-го года по стабильности и влиянию на двигатель.

Если баланс присадок нарушен или их качество оставляет желать лучшего, это может привести к перегреву двигателя, образованию нагара и даже повреждению клапанов и поршней. Особо остро проблема проявляется на турбированных моторах, где требования к топливу выше. Не случайно автопроизводители из Китая уже адаптируют электронные блоки управления под российское топливо, чтобы снизить риски для техники.

Опытные механики отмечают, что для большинства автомобилей старше 7 лет, AI-92 часто оказывается более безопасным выбором. Помимо меньших агрессивных присадок, состав топлива стабилен.

Для современных турбированных методов экономить на топливе не стоит - здесь важно строго соблюдать требования завода. А вот для атмосферных моторов 2005-2017 годов выпуска АИ-92 допускается: он дешевле, стабильнее и реже вызывает проблемы.

По данным отраслевых исследований, до 70% бензина АИ-95 в российских АЗС производится путем добавления присадки к АИ-92. Это создает дополнительные риски, особенно при длительной эксплуатации. Поэтому осознанный подход к выбору топлива и учет особенностей своего автомобиля позволяют не только продлить срок службы мотора, но и избежать лишних затрат на ремонт.