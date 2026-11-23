Почему АИ-92 и АИ-95 приезжают на АЗС в одной цистерне

Одна цистерна может привезти несколько сортов топлива. Герметичные перегородки делят ее на отсеки. Присадку для улучшенного АИ-95 добавляют при загрузке. Цвет муфты и метка помогают выбрать нужный резервуар.

Одна цистерна может привезти несколько сортов топлива. Герметичные перегородки делят ее на отсеки. Присадку для улучшенного АИ-95 добавляют при загрузке. Цвет муфты и метка помогают выбрать нужный резервуар.

При разгрузке цветная сливная муфта помогает оператору найти нужную секцию, а метка проверяет выбранный резервуар. Если рукав отсека с дизелем случайно подключить к бензиновой емкости, клапан останется закрытым. Маркировка упрощает выбор подключения, но не заменяет проверку того, подходит ли топливо резервуару и соединениям.

Разница в цене на АИ-92 и АИ-95 связана с тем, что на АЗС привозят разные сорта топлива. В одной цистерне могут находиться оба бензина; отдельный отсек может принять и небольшое количество дизеля. Каждый вид заливают в отдельный герметичный отсек, поэтому заправка получает нужные объемы за один рейс. Обычно топливные цистерны делят на несколько секций, от двух до пяти и более; их количество и вместимость зависят от исполнения автопоезда и требований перевозчика. Например, в описании отдельной модели Foton указана цистерна объемом 8000 литров.

Цистерну разделяют герметичные перегородки, рассчитанные на высокое давление. В соседних отсеках могут ехать и два вида АИ-95: обычный и улучшенный. Фирменную присадку добавляют уже на нефтебазе, куда бензин поступает с нефтеперерабатывающего завода. При заполнении нужного отсека автоматика включает форсунки и подает присадку в поток топлива.

Загрузка идет снизу. Раньше оператору приходилось подниматься на цистерну и открывать люки; при нижнем наливе соединения доступны с земли. Такой способ широко применяют при перевозке нефтепродуктов: Bulk Transporter отмечает, что нижняя загрузка повышает безопасность персонала и ускоряет операции. Она же снижает воздействие на окружающую среду. Поступающий бензин вытесняет пары из отсека. В закрытой системе их возвращают или улавливают; конкретная схема зависит от оборудования нефтебазы. Норматив §151.50 Кодекса федеральных правил США предусматривает рекуперацию паров либо их безопасный отвод при погрузке и разгрузке.

Нижняя подача снижает риск, связанный со статическим электричеством: она создает меньшую турбулентность внутри резервуара. Специальные клапаны позволяют отсоединить рукав после загрузки без подтеков. Перед выездом проверяют клапаны и соединения, включая уплотнения.

В пути топливо удерживают поперечные металлические волнорезы. При резком торможении жидкость по инерции движется вперед, и ее удар приходится на цистерну и крепления. Перегородки и волнорезы замедляют перемещение топлива и уменьшают опасный «плеск», особенно в частично заполненных отсеках.

За движением бензовоза следят по GPS. На АЗС оператор выбирает отсек по цвету муфты, а система сверяет метку и направление слива. Подача начинается только после подключения к нужному резервуару. После завершения загрузки перед началом движения проверяют клапаны и соединения, включая уплотнения.