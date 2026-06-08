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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 07:59

Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу

Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу

Почему на фоне китайских брендов россияне снова выбирают Toyota, Mazda и BMW: разбор рынка 2026 года

Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу

В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.

В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.

Рынок новых автомобилей в России в 2026 году вновь оказался в центре внимания из-за резкого увеличения объёмов альтернативного импорта. За первые четыре месяца года в страну было ввезено 53,5 тысячи новых машин по параллельным каналам — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой всплеск эксперты называют временным, но он уже заметно повлиял на структуру рынка.

Интересно, что около 70% этих автомобилей произведены на китайских заводах, однако россияне по-прежнему отдают предпочтение моделям глобальных брендов. Лидером по количеству ввезённых машин стала Toyota — 9210 автомобилей, что на 107% больше, чем год назад. Следом идёт Mazda с результатом 6336 штук, а замыкает тройку BMW — 4764 авто. В пятёрку также вошли Volkswagen и Audi, которые показали рекордный рост: +269% и +416% соответственно. В десятку популярных брендов попали Mercedes-Benz, Geely, Honda, Kia и Skoda.

Среди моделей наибольшим спросом пользуется Mazda CX-5 — 5801 экземпляр. За ней следуют Toyota RAV4 и Highlander, а также Audi Q5 и BMW X3. В топ-10 вошли Skoda Superb, VW Tiguan, Geely Monjaro, Toyota Camry и Nissan Qashqai. Такой выбор объясняется не только привычкой к известным маркам, но и возможностью сэкономить на утилизационном сборе: большинство популярных версий оснащены двигателями до 160 л.с., что позволяет ввозить их по льготным ставкам.

Эксперты считают, что устойчивого роста в этом сегменте ждать не стоит. Параллельный импорт постепенно превращается в нишевый, но системный бизнес, который будет востребован для моделей, не представленных официально. Однако из-за роста издержек экономика таких поставок ухудшается, а рынок постепенно стабилизируется за счёт укрепления позиций официальных китайских брендов и развития локального производства.

Дополнительным фактором остаётся выгодный курс рубля к юаню, что делает ряд моделей более доступными. По прогнозам, доля bмпорта в общем объёме новых автомобилей сохранится на уровне около 14%. При этом интерес к Toyota, Mazda, Audi, BMW и Volkswagen объясняется не только привычкой, но и доверием к качеству, а также высокой остаточной стоимостью этих машин. Когда разница в цене между китайским кроссовером и автомобилем японского или европейского бренда становится незначительной, многие выбирают проверенные марки.

Любопытно, что отношение к импорту за последние два года заметно изменилось. Если раньше покупатели опасались возможных сложностей с обслуживанием и ремонтом, то теперь таких страхов почти не осталось. Владельцы отмечают, что проблем с запчастями и сервисом не возникает, а опыт эксплуатации «глобальных» брендов, даже если они произведены в Китае, остаётся положительным. Для тех, кто хочет глубже разобраться в отличиях между китайской и японской сборкой популярных моделей, полезным будет материал о сравнении Mazda CX-5, доступный по этой ссылке.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), BMW X5 (от 4 690 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Audi Q5 (от 2 750 000 Р), Geely Monjaro, Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р), Skoda Superb (от 1 386 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Geely, Nissan, KIA, Skoda
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