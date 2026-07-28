Почему мировая авиация до сих пор не перешла на метры: история, цена вопроса и безопасность

28 июля 2026, 06:57
Почему авиация до сих пор использует футы и узлы для высоты и скорости
Почему авиация до сих пор использует футы и узлы для высоты и скорости
Вопрос единиц измерения в авиации остается актуальным: несмотря на развитие технологий, высота и скорость самолетов по-прежнему фиксируются в футах и узлах. Это влияет на безопасность, стандартизацию и интеграцию России в мировое воздушное пространство.
Вопрос о том, почему в гражданской авиации до сих пор используются футы для высоты и узлы для скорости, кажется странным на фоне распространения метрической системы. Однако за этим выбором стоят не только традиции, но и глубокие технические, исторические и социальные соображения, которые до сих пор определяют работу всей мировой авиации.
Когда авиация только зарождалась, метрическая система еще не была общепринятой. Первые самолеты проектировались и существовали в США и Великобритании, где уже давно применялись футы и узлы для измерения расстояний и скоростей. Эти единицы измерения были привычны инженерам, приборам и картам, созданным именно под них. В 1944 году, когда сформировалась Международная организация гражданской авиации (ИКАО), именно американские и британские стандарты легли в основу международных правил, поскольку эти страны обладали крупнейшими авиапарками и опытом эксплуатации воздушных судов. Метрическая система просто не успела занять свое место в авиационном приборостроении.
С практической стороны узел и фут удобны для навигации и пилотирования. Узел - это скорость, равная одной морской миле в час, морская миля напрямую связана с геометрией Земли: она соответствует одной минуте дуги меридиана. Это грубые расчеты маршрутов и времени в пути, особенно при работе с координатами широты и долготы. Футы же исторически использовались в барометрических высотомерах, а их размер оказался понятен пилотам и инженерам.
Переход на метрическую систему в авиации - задача не только техническая, но и организационная. Это потребовало бы глобальных перестроек: обновления оборудования, переподготовки персонала, изменения документации и баз данных. Даже в условиях цифровых технологий, подобные реформы требуют использования огромных ресурсов и несут риски для безопасности.
В истории авиации распространены случаи, когда путаница в объектах измерения приводила к опасным ситуациям. Один из самых ярких примеров - ситуация с Боингом 767 авиакомпании Air Canada в 1983 году, когда из-за ошибки в пересчете между литрами, килограммами и фунтами самолет оказался наполовину заправлен и совершил вынужденную посадку. Этот случай стал напоминанием о том, что в настоящее время важно единообразие стандартов и внимательность к деталям.
Интересно, что подобная ситуация с единицами измерения встречается и в других видах транспорта. Например, в автомобильной промышленности также существуют разные стандарты для коробок передач, что влияет на выбор и питание машин. Подробнее о том, как устроены автоматические коробки и чем отличаются их виды, можно узнать в материалах конструкции автоматических трансмиссий .
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