Не просто «умные», а самообучающиеся: как ИИ перекраивает автомобильный рынок прямо сейчас

Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто

Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.

Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.

Автомобильная индустрия переживает встряску. Пока традиционные автогиганты только начинают осваивать программные платформы, китайские производители и американские стартапы уже вовсю разрабатывают искусственный интеллект. Это не очередной виток технологической гонки, а смена парадигмы, в которой привычные правила перестают работать.

Долгие годы автопроизводители двигались медленно, совершенствуя машины точечно. Безопасность, экономичность, комфорт — всё это было на высоте, но по сути автомобили почти не менялись. Даже приход японских и корейских брендов не стал революцией: они сделали машины доступнее, но не изменили их сути. Всё перевернулось с выходом Tesla Model S, когда в индустрию пришли IT-технологии и программное обеспечение, ставшие ключевыми конкурентными преимуществами.

Сегодня Tesla уже не выглядит безусловным лидером. Китайские компании, такие как BYD и Nio, а также американские стартапы вроде Rivian, движутся быстрее: они предлагают электромобили с более продвинутыми функциями и по более доступной цене. Почувствовав давление, Tesla сменила стратегию, сделав ставку на уже созданную инфраструктуру и софт, однако конкуренты наступают по всем фронтам.

Для традиционных автоконцернов ситуация ещё сложнее. Их главная проблема — слабая компетенция в разработке программного обеспечения. Десятилетиями софт был для них второстепенен, а теперь стал обязательным требованием. Но подход «изменить всё быстро» невозможен: большинство компонентов закупается у сторонних поставщиков, собственная экосистема работает на чужом ПО, и обновить всё сразу практически нереально. Даже новые модели часто требуют визита к дилеру для установки обновлений, что на фоне конкурентов выглядит анахронизмом.

Ещё одно серьёзное препятствие — нехватка квалифицированных программистов. Лучшие специалисты предпочитают работать в IT- и AI-компаниях, где условия и зарплаты выше, а задачи интереснее. Автоконцерны не могут предложить ни того, ни другого, а их корпоративная культура и вовсе отпугивает молодых инженеров. В итоге даже при желании догнать лидеров сделать это крайне сложно.

Тем временем на рынке уже говорят не о программно-определяемых, а об ИИ-определяемых автомобилях. Rivian одним из первых заявил о создании Rivian Assistant и планах по внедрению ИИ в новые модели. Китайские бренды интегрируют искусственный интеллект в машины уже несколько лет. Разница принципиальная: если программно-определяемый автомобиль можно обновлять и дорабатывать, то ИИ-определяемый учится и адаптируется самостоятельно, без участия человека. Это открывает новые горизонты — от прогнозирования поломок до автоматической настройки систем под индивидуальный стиль вождения владельца.

Пока такие технологии только начинают внедряться, но тренд очевиден: эпоха ручных обновлений ПО скоро может уйти в прошлое, уступив место самообучающимся системам. Для российского рынка это особенно актуально: если отечественные производители и импортёры не начнут вкладываться в ИИ и софт, они рискуют окончательно оторваться от мировых лидеров. Уже сейчас китайские электромобили с ИИ-функциями активно проникают на наш рынок, и спрос на такие решения растёт.

В 2026 году доля автомобилей с элементами искусственного интеллекта на мировом рынке может превысить 30%. Это означает, что привычные подходы к обслуживанию, ремонту и эксплуатации машин будут меняться. Для автолюбителей это открывает новые возможности, но и бросает новые вызовы: от необходимости разбираться в сложных системах до поиска специалистов по ИИ-диагностике. Важно понимать: гонка за ИИ в автомобилестроении — это не просто модный тренд, а вопрос выживания для многих брендов.