Тишина в салоне или риск на скорости: Вся правда о шинах с полиуретановой пеной внутри

Почему автолюбители выбирают пену для шумоизоляции шин

Водители все чаще сталкиваются с необычными решениями. Внутренняя изоляция шин набирает популярность. Эксперты обсуждают плюсы и минусы. Сервисные центры не всегда готовы к новым технологиям.

Водители все чаще сталкиваются с необычными решениями. Внутренняя изоляция шин набирает популярность. Эксперты обсуждают плюсы и минусы. Сервисные центры не всегда готовы к новым технологиям.

В последние годы на рынке автомобильных шин появилась неожиданная тенденция – использование полиуретановой пены внутри покрышек. Эта технология, ранее встречавшаяся только в дорогих моделях, теперь становится доступной для массового пользователя. Все больше водителей замечают внутри необычный слой, напоминающий поролон. Его задача – снизить уровень шума, который возникает при движении автомобиля на высоких скоростях.

Причина появления этого новшества кроется в особенностях акустики. Когда машина едет по трассе, воздух внутри колес начинает вибрировать из-за постоянных деформаций покрышки. Это создает частотный гул, который сложно погасить обычной шумоизоляцией арок. Единственный эффективный способ – разместить звукопоглощающий материал прямо внутри шины. Полиуретановая пена действует как демпфер, разбивая звуковые волны и снижая шум в салоне на 5–9 децибел.

Производители, такие как Continental, внедряют специальные технологии, например ContiSilent. Заводская пена отличается высокой устойчивостью к нагреву и не впитывает влагу, в отличие от традиционного мебельного поролона. Самостоятельная установка таких материалов может привести к серьезным проблемам: неправильная фиксация вызывает дисбаланс, а отслоение на скорости грозит повреждением подвески или рулевого управления.

Стоит отметить, что наличие пены внутри шины никак не влияет на сцепление с дорогой или тормозной путь. Она предназначена исключительно для повышения акустического комфорта. Многие водители, ограниченные в бюджете, ищут на вторичном рынке шины со встроенной заводской шумоизоляцией, чтобы не рисковать самостоятельным монтажом.

Однако новые технологии создают сложности для сервисных центров. Ремонт таких шин требует особых мер: при проколе мастер вынужден аккуратно вырезать часть пены, очистить внутреннюю поверхность, наложить латку и затем вернуть изоляцию на место. Не все шиномонтажные мастерские готовы выполнить такую кропотливую работу, стоимость ремонта может быть значительно выше обычной.

Если шина серьезно повреждена, восстановить целостность шумопоглощающего слоя становится практически невозможно. В результате колесо может начать вибрировать на скорости, что отрицательно скажется на комфорте и безопасности. Водителям стоит учитывать эти тонкости при выборе шин с внутренней шумоизоляцией.

Полиуретановая пена не решает проблем, связанных с механическими дефектами дисков или подвески. Она работает только с акустическими волнами воздуха внутри колеса. Также не стоит ожидать, что машина начнет мягче проходить неровности – эффект проявляется лишь в снижении звона при ударах.

По сути, внутренняя шумоизоляция шин становится новым стандартом для тех, кто ценит тишину в салоне. Но перед покупкой стоит взвесить все плюсы и минусы, а также быть готовым к возможным трудностям при ремонте. Грамотный выбор и установка – залог комфорта и безопасности на дороге