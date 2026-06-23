Загадочные буквы B, L и S на рычаге: как использовать скрытые режимы «автомата»

Почему автоматические коробки вытесняют механику в новых авто России

Мало кто знает, но сегодня большинство новых машин оснащаются автоматической коробкой передач. Производители все чаще отказываются от механики, а электромобили и гибриды вообще не выпускаются с ручным управлением. Какие плюсы и подводные камни есть у автомата, что важно помнить при эксплуатации и как не попасть на дорогой ремонт - объясняем на примерах и с советами специалистов.

Мало кто знает, но сегодня большинство новых машин оснащаются автоматической коробкой передач. Производители все чаще отказываются от механики, а электромобили и гибриды вообще не выпускаются с ручным управлением. Какие плюсы и подводные камни есть у автомата, что важно помнить при эксплуатации и как не попасть на дорогой ремонт - объясняем на примерах и с советами специалистов.

В последние годы российские автолюбители все чаще выбирают автомобили с автоматической коробкой передач. Причина проста: автомат стал не только удобнее, но и зачастую дешевле в обслуживании, а многие новые модели теперь вообще не выпускаются с механикой. Особенно это заметно на примере электромобилей и гибридов, где ручная коробка попросту невозможна. Такая тенденция меняет привычки водителей и требует новых знаний для безопасной и экономичной эксплуатации.

На рычаге автомата вместо привычных цифр водители видят буквы: P - парковка, R - задний ход, N - нейтраль, D - движение вперед, S - спортивный режим, а иногда и M - ручное переключение. В некоторых моделях встречаются B (торможение двигателем) или L (пониженная передача). Чтобы завести машину с автоматом, нужно обязательно держать ногу на тормозе и убедиться, что рычаг стоит в положении P или N. В современных авто с электронным управлением коробкой старт возможен только при включенном режиме Р (парковка).

Среди автоматических трансмиссий чаще всего встречаются классический гидротрансформатор и роботизированная коробка с двумя сцеплениями (DSG). Реже - вариаторы (CVT) и автоматизированные механики (АМТ). Все они работают по принципу оптимального подбора передачи под нагрузку и скорость, что позволяет экономить топливо и снижать износ двигателя. Для резкого ускорения предусмотрен режим «кикдаун»: если резко нажать на газ, коробка сама сбросит одну-две передачи вниз для максимальной тяги.

Однако автомат требует особого подхода. Важно использовать только правую ногу для управления педалями - это снижает риск случайного нажатия на газ и тормоз одновременно. Новички часто по привычке пытаются выжать несуществующую «сцепление» левой ногой, что может привести к аварии. Еще одна ошибка - «ползти» на светофоре с чуть отпущенной тормозной педалью: у роботов это приводит к перегреву и быстрому износу сцепления. Переключать передачи между D и R можно только после полной остановки - иначе коробка быстро выйдет из строя. На спусках и длинных горках стоит вручную выбирать пониженную передачу или режим B/S, чтобы не перегревать тормоза и использовать моторное торможение.

Зимой современные автоматы не требуют особых ухищрений: электроника сама подбирает оптимальный режим для старта и движения. Но на старых заднеприводных авто с автоматом иногда полезно включать нейтраль при торможении на скользкой дороге, чтобы избежать пробуксовки. Важно помнить и о техническом обслуживании: несмотря на заявления производителей о «необслуживаемых» коробках, специалисты советуют менять масло в гидротрансформаторе каждые 100 тысяч километров, а в DSG - раз в 60 тысяч. Это продлевает срок службы и сохраняет плавность переключений.

В электромобилях автоматическая трансмиссия устроена иначе: здесь нет привычных передач, а водитель может регулировать степень рекуперации - то есть, насколько сильно машина замедляется при отпускании газа. В некоторых моделях реализовано так называемое «управление одной педалью», когда тормоз почти не нужен. Настройки рекуперации могут меняться через меню или специальные лепестки на руле.

Особое внимание стоит уделить эксплуатации автомата в мойках и при буксировке. В портальных автомойках достаточно поставить рычаг в P, затянуть ручник и выключить двигатель. А вот в конвейерных мойках обязательно включать нейтраль и не использовать стояночный тормоз, иначе колеса заблокируются. Для некоторых моделей предусмотрен специальный «режим мойки» в меню. При необходимости буксировки автоматических и особенно электрических авто лучше использовать эвакуатор - иначе можно повредить трансмиссию. Запустить автомат с «толкача» невозможно, как это делается на механике.

Многие водители недооценивают важность правильного обращения с автоматом, что приводит к дорогостоящим поломкам. Например, как отмечают эксперты, регулярная замена масла и аккуратное переключение передач способны продлить срок службы коробки до нескольких сотен тысяч километров. Важно помнить, что современные автоматы становятся все сложнее, а их ремонт - все дороже. Поэтому грамотная эксплуатация и своевременное обслуживание - залог долгой и беспроблемной работы автомобиля. Кстати, если вас интересуют вопросы страхования и особенностей обслуживания редких или старых моделей, полезно ознакомиться с материалом о том, почему некоторые автомобили в России не страхуют по каско.

Для справки: автоматические коробки передач впервые появились еще в середине прошлого века, но массовое распространение в России получили только в последние 15 лет. Сейчас их устанавливают более чем на две трети новых машин, а в премиум-сегменте и среди электрокаров - почти на 100%. Производители продолжают совершенствовать технологии, делая автоматические трансмиссии надежнее и экономичнее. Важно помнить, что грамотное обращение с автоматом не только повышает комфорт, но и напрямую влияет на безопасность и расходы на содержание автомобиля.