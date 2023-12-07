Почему автомобиль хуже разгоняется зимой?

Ранее мы писали Как защитить щетки стеклоочистителя от обмерзания Зимой автомобилисты сталкиваются с целым комплексом неприятностей, одна из которых – образование наледи на ... Читать далее

Эксперты портала Тарантас Ньюс рассказали, как мороз влияет на работоспособность и производительность автомобилей. Во-первых, при низких температурах меняются свойства большинства материалов: пластик становится хрупким, металл сжимается, а резина теряет эластичность. Это может привести к утечкам в системах. Моторное масло становится более вязким, хуже циркулирует и затрудняет работу двигателя.

Дизельное топливо может загустеть на морозе, а в бензиновых двигателях появляется проблема с электронным управлением впрыска из-за падения напряжения в бортовой электросистеме. Емкость аккумулятора в мороз значительно падает, а энергопотребление, анпротив, возрастает: водитель чаще включает фары и различные подогревы.

Низкая температура увеличивает плотность воздуха, аэродинамическое сопротивление автомобиля при движении возрастает, отчего ухудшаются характеристики разгона. Подвеска на морозе становится более жесткой, что сказывается на управляемости. Все эти особенности важно учитывать на зимней дороге.

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