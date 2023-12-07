Почему автомобиль хуже разгоняется зимой?
Дизельное топливо может загустеть на морозе, а в бензиновых двигателях появляется проблема с электронным управлением впрыска из-за падения напряжения в бортовой электросистеме. Емкость аккумулятора в мороз значительно падает, а энергопотребление, анпротив, возрастает: водитель чаще включает фары и различные подогревы.
Низкая температура увеличивает плотность воздуха, аэродинамическое сопротивление автомобиля при движении возрастает, отчего ухудшаются характеристики разгона. Подвеска на морозе становится более жесткой, что сказывается на управляемости. Все эти особенности важно учитывать на зимней дороге.
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-
07.12.2023, 11:55
Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили
В конце 2023 года практически все автопроизводители заморозили цены на свои машины. Некоторые в ноябре даже объявляли о скидках. Глава крупного дилерского холдинга объяснил такой казус.Читать далее
-
07.12.2023, 09:07
Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач
Наряду с неоспоримыми достоинствами у электромобилей есть очень важный недостаток в глазах автомобилистов старой школы: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач. Первую проблему уже давно решают установкой имитации рева двигателя. Аналогичным образом решили поступить и с «механикой».Читать далее
-
07.12.2023, 08:36
Владельцам самых мощных Ford Mustang V8 запретили ездить на своих машинах
Компания Ford объявила об отзыве новеньких Mustang S650. При сборке на автомобили установили бракованные педали тормоза от одного из мексиканских поставщиков. Владельцев попросили пока не садиться за руль.Читать далее
-
07.12.2023, 08:16
В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
-
07.12.2023, 07:24
В массовом ДТП на Кубани погибли 5 человек
Вечером 6 декабря на трассе Краснодар – Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Грузовик КамАЗ протаранил микроавтобус, в котором со смены возвращались сотрудники Ильского НПЗ.Читать далее
-
07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в ноябре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
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