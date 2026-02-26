Неожиданные причины рывков — как не попасть на дорогой ремонт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

26 февраля 2026, 19:14

Почему автомобиль начинает дергаться при разгоне и чем это грозит водителю

Почему автомобиль начинает дергаться при разгоне и чем это грозит водителю

Неожиданные причины рывков — как не попасть на дорогой ремонт

Почему автомобиль начинает дергаться при разгоне и чем это грозит водителю

Автомобиль может начать дергаться при ускорении. Причины бывают разными и не всегда очевидны. Несвоевременное обращение к специалистам приводит к серьезным поломкам. Важно не игнорировать тревожные сигналы.

Автомобиль может начать дергаться при ускорении. Причины бывают разными и не всегда очевидны. Несвоевременное обращение к специалистам приводит к серьезным поломкам. Важно не игнорировать тревожные сигналы.

Владельцы машин часто сталкиваются с неприятной ситуацией: при попытке ускориться автомобиль начинает дергаться. На первый взгляд, это может показаться незначительным сбоем, однако подобные симптомы способны привести к серьезным последствиям для техники и кошелька.

Как сообщает Pravda.Ru, одной из самых частых причин становится некачественное топливо. Если в бак попадает бензин с примесями или низким октановым числом, нарушается процесс сгорания смеси. В результате двигатель работает нестабильно, появляются рывки, а со временем возможны повреждения цилиндро-поршневой группы.

Еще один фактор - проблемы со сцеплением. При износе или неправильной регулировке этот узел начинает пробуксовывать под нагрузкой, особенно при резком старте или движении в гору. Водитель ощущает толчки, а если не принять меры, сцепление может полностью выйти из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Не стоит сбрасывать со счетов и электронные системы. Современные автомобили оснащены множеством датчиков, отвечающих за формирование топливной смеси и работу двигателя. Сбои в их работе вызывают неправильную подачу топлива, что также проявляется в виде рывков при разгоне.

Автоматические и роботизированные коробки передач подвержены собственным проблемам. При неисправностях в трансмиссии переключения становятся резкими, а автомобиль начинает дергаться при наборе скорости. Если проигнорировать эти признаки, коробка может выйти из строя полностью, а ее восстановление обойдется в крупную сумму.

Эксперты советуют не затягивать с визитом в сервис. Диагностика позволяет точно определить источник проблемы - будь то топливо, сцепление, электроника или трансмиссия. Если причина кроется в некачественном бензине, специалисты быстро устранят ее, слив старое топливо и заправив машину новым. В случае более серьезных неисправностей своевременное вмешательство поможет избежать капитального ремонта.

Если автомобиль продолжает дергаться на протяжении нескольких поездок, это уже не случайный сбой, а признак системной неисправности. В такой ситуации самостоятельные попытки устранить проблему могут только усугубить ситуацию. Лучше доверить диагностику профессионалам, чтобы не столкнуться с еще большими расходами в будущем.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Пермь Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться