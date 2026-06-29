Эксперты поставили точку: нужно ли глушить двигатель на заправке и как ездить, чтобы забыть о высоком расходе – запомните раз и навсегда

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 06:54

Почему автомобиль начинает расходовать больше топлива: главные причины и последствия

Почему автомобиль начинает расходовать больше топлива: главные причины и последствия

Эксперты поставили точку: нужно ли глушить двигатель на заправке и как ездить, чтобы забыть о высоком расходе – запомните раз и навсегда

Почему автомобиль начинает расходовать больше топлива: главные причины и последствия

Рост расхода топлива - тревожный сигнал для любого автовладельца. В 2026 году, когда цены на бензин продолжают расти, важно понимать, что влияет на аппетит машины. Эксперты выделяют как человеческий фактор, так и скрытые неисправности, которые могут незаметно ударить по кошельку.

Рост расхода топлива - тревожный сигнал для любого автовладельца. В 2026 году, когда цены на бензин продолжают расти, важно понимать, что влияет на аппетит машины. Эксперты выделяют как человеческий фактор, так и скрытые неисправности, которые могут незаметно ударить по кошельку.

Владельцы автомобилей всё чаще сталкиваются с неожиданным ростом расхода топлива, который не всегда связан с возрастом машины или пробегом. В условиях, когда стоимость бензина и дизеля в России остаётся высокой, вопрос экономии становится особенно острым. Как отмечают специалисты, причина перерасхода может заключаться как в ошибках эксплуатации, так и в технических проблемах, которые не всегда бросаются в глаза с первого взгляда.

Одна из самых серьёзных причин — агрессивное поведение за рулём. Резкие ускорения, частые торможения и движение на пониженных передачах позволяют увеличить расход на несколько литров на 100 км. Для экономии топлива рекомендуется плавно разгоняться и поддерживать обороты двигателя в пределах 2000–2500 об/мин, что соответствует примерно 30% от максимальной мощности.

Ошибки при переключении передач на механике также приводят к лишним затратам. Например, если затянуть с переходом на более высокую ступень или резко нажать на газ, двигатель будет работать неэффективно. Оптимально переходить с первой на вторую уже на скорости 20 км/ч и избегать резких нажатий на педаль акселератора.

Движение в пробках и заторах — ещё один фактор, который может удвоить расход топлива, особенно если автомобиль тяжёлый и оснащён мощным мотором. В таких условиях двигатель часто работает на холостых оборотах, а постоянные остановки и запуски отрицательно влияют на экономию.

Использование кондиционера на полную мощность увеличивает расход примерно на 15%. Однако поездка с открытыми окнами на скорости выше 100 км/ч приводит к увеличению аэродинамического сопротивления, что делает такой способ проветривания ещё менее выгодным.

Эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем также отрицательно влияет на расход. Пока мотор не достиг рабочей температуры, топливно-воздушная смесь переобогащена, и расход может вырасти на 15–20%.

Слабые накачанные шины демонстрируют повышенное сопротивление качению, что приводит к дополнительному расходу от 0,6 до 3%. Оптимальное давление для легковых автомобилей — 2,5 бара. Перекачивать шины не стоит: это усиливает износ протектора и снижает управляемость.

Износ двигателя — ещё одна причина перерасхода. Нарушение компрессии в цилиндрах, изношенные клапаны, растянутая цепь ГРМ или проблемы с распредвалом приводят к тому, что топливная смесь сгорает не полностью, а мощность мотора падает.

Не стоит забывать и о свечах зажигания. Если их не менять по регламенту, возникают пропуски зажигания, двигатель работает нестабильно, а расход топлива растёт. Катушки зажигания также могут выйти из строя из-за грязи, влаги или использования некачественных свечей.

Проблемы с топливной системой — износ форсунок, засорение их распылителей или неисправный бензонасос — приводят к перебоям в подаче топлива и его неполному сгоранию. Загрязнённый топливный фильтр может обмануть электронный блок управления, из-за чего форсунки открываются дольше, а в камеру сгорания поступает меньше кислорода.

Засорённый воздушный фильтр также затрудняет процесс смесеобразования, что делает автомобиль менее экономичным. Изношенный катализатор или проблемы с выхлопной системой затрудняют выход отработавших газов, снижают тягу и увеличивают расход.

Некорректные углы установки колёс (развал-схождение) приводят к дополнительному сопротивлению движению и ускоренному износу резины. Специалисты советуют проводить регулировку после каждой сезонной смены шин.

Для снижения расхода топлива эксперты рекомендуют на трассе использовать повышенные передачи и поддерживать скорость 90–100 км/ч. Внимательно выбирайте топливо с октановым числом, рекомендованным производителем, и следите за вязкостью моторного масла — слишком густое масло увеличивает расход примерно на 10%. Также стоит обратить внимание на рисунок протектора и ширину шины: менее «зубастый» протектор и узкая резина позволяют сэкономить.

Регулярная очистка топливной системы, своевременная замена свечей и фильтров помогают поддерживать состав топливно-воздушной смеси. Между тем многие водители недооценивают влияние мелких ошибок — как показывает практика, даже незначительные промахи могут привести к серьёзным последствиям. Например, неправильные действия на мойке самообслуживания могут ускорить износ кузова и увеличить расходы на ремонт.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Благовещенск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться