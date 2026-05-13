Что делать, если автомобиль попал в аквапланирование: почему машина теряет сцепление в дождь и как этого избежать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 07:20

Почему автомобиль теряет управление на мокрой дороге: главные причины и риски

Почему автомобиль теряет управление на мокрой дороге: главные причины и риски

Что делать, если автомобиль попал в аквапланирование: почему машина теряет сцепление в дождь и как этого избежать

Почему автомобиль теряет управление на мокрой дороге: главные причины и риски

Внезапная потеря контроля над машиной на мокром асфальте - не редкость даже для опытных водителей. Разбираемся, почему аквапланирование становится реальной угрозой, какие факторы влияют на его появление и как минимизировать риски в дождливую погоду.

Внезапная потеря контроля над машиной на мокром асфальте - не редкость даже для опытных водителей. Разбираемся, почему аквапланирование становится реальной угрозой, какие факторы влияют на его появление и как минимизировать риски в дождливую погоду.

С наступлением дождливого сезона многие водители сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами и крайне опасной ситуацией: автомобиль внезапно перестает слушаться руля и буквально «плывет» по дороге. Это явление называется аквапланированием, и его последствия могут оказаться фатальными даже для тех, кто уверен в своем водительском опыте.

Решать проблемы непросто: когда на дороге появляется слой воды, сотрудники дорожных служб не всегда соблюдают меры по устранению загрязнений. В результате между резиной и асфальтом образуется тонкая водяная пленка, из-за которой колесо теряет сцепление, а машина — управляемость. Особенно критично это становится при высокой скорости, изношенных шинах или плохом состоянии дорожного покрытия.

На возникновение аквапланирования влияет сразу несколько факторов. Во-первых, скорость: чем быстрее движется автомобиль, тем сложнее протектору справиться с отводом воды. Уже при 80 км/ч и глубине протектора около 4 мм колесо еще способно удерживать контакт с дорогой, но стоит увеличить скорость до 110 км/ч — и риск резко возрастает. Во-вторых, глубина воды: даже 1–2 мм могут стать критическими при определенных условиях. В-третьих, состояние шин: износ до 3 мм и менее снижает надежное сцепление. И, наконец, качество дорожного полотна: ямы, колеи и неровности только усугубляют ситуацию.

Физика процесса проста, но беспощадна. При увеличении скорости возможности протектора по отводу воды ограничены. Как только поток воды превысит этот предел, образуется устойчивая пленка, резко снижающая трение. Особенно опасно использование зимней резины летом или езда при сильном износе шин. В регионах с частыми дождями подобные ситуации становятся угрозой для всех участников движения.

Распознать аквапланирование можно по следующим признакам: руль становится «пустым», исчезает обратная связь, торможение практически не дает эффекта, машина продолжает двигаться прямо, не реагируя на повороты руля. Также возможны вибрация и дрожание колес. Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов — сцепление с дорогой уже частично или полностью потеряно.

В такой момент главное — не паниковать и не совершать резких движений. Плавно отпустите газ, не крутите руль резко и мягко затормозите. После восстановления сцепления постепенно верните контроль над автомобилем. Любые резкие действия лишь усугубят ситуацию и могут привести к катастрофе.

Профилактика аквапланирования гораздо эффективнее, чем борьба с его последствиями. Используйте шины с глубиной протектора не менее 3–4 мм, снижайте скорость до 90 км/ч и ниже в сильный дождь, избегайте глубоких луж и следите за состоянием тормозов, подвески и шин. Такая подготовка значительно снижает уровень опасности на дороге.

По данным исследования, около 10% смертельных аварий в дождь связано с аквапланированием. В России доля ДТП из-за заноса на мокрой дороге составляет примерно 8–12%. Причины — не только погодные условия, но и человеческий фактор: неправильный выбор шин, чрезмерная скорость и ошибки в управлении. Аквапланирование — не редкость, а обычное явление при определенных условиях. Знание причин, правильных и неправильных действий позволяет снизить риск. В дождливую погоду решающую роль играют внимательность, умеренная скорость и исправное состояние машины.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Нижний Новгород Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться