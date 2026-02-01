Прошло исследование: какие неисправности чаще всего приводят к проблемам при торможении

1 февраля 2026, 08:31
Почему автомобиль уводит в сторону при торможении: основные причины
Почему автомобиль уводит в сторону при торможении: основные причины
Машину тянет вбок при торможении? Эксперт объясняет, какие детали чаще всего вызывают такую проблему. Узнайте, что проверить в первую очередь и почему не стоит откладывать диагностику.
Ситуация, когда автомобиль неожиданно начинает уводить в сторону при нажатии на педаль тормоза, знакома многим водителям. Это не только неприятно, но и может быть опасно, особенно в экстренных ситуациях. Причины такого поведения машины могут быть разными, и важно разобраться в них как можно раньше.
Чаще всего виновником становится тормозная система. Если тормозные колодки или диски изношены неравномерно, одно из колес будет замедляться сильнее другого. Аналогичная проблема возникает при заклинившем суппорте или закисших направляющих - тогда тормозное усилие распределяется неравномерно, и автомобиль начинает тянуть в сторону. Иногда причина кроется в повреждении тормозных шлангов или недостаточном уровне тормозной жидкости.
Однако не только тормоза могут стать источником проблемы. Состояние шин и подвески также играет ключевую роль. Разное давление в колесах, износ протектора или даже небольшое повреждение шины способны привести к уводам при торможении. Нарушение углов установки колес - развала и схождения - часто остается незамеченным, но именно оно может стать причиной нестабильного поведения машины на дороге. Изношенные сайлентблоки, шаровые опоры или амортизаторы лишь усугубляют ситуацию.
Как отмечает Валерий Андреев, руководитель станции техобслуживания, при первых признаках уводов не стоит откладывать визит в сервис. Начать стоит с простого - проверить давление в шинах и внимательно осмотреть резину на предмет повреждений или неравномерного износа. Следующий шаг - диагностика тормозной системы: осмотр колодок, дисков, суппортов, шлангов и уровня жидкости. Не лишним будет и контроль состояния подвески, а также проверка развала-схождения.
Многие водители склонны игнорировать незначительные уводы, считая их мелочью. Но при резком торможении даже небольшое отклонение может привести к потере контроля над автомобилем. Поэтому при первых же подозрениях на неисправность лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных последствий и обеспечат безопасность на дороге.
Похожие материалы
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
-
01.02.2026, 06:11
Владение Lada Iskra за пять лет обойдется дороже самой машины
Свежий анализ затрат на содержание Lada Iskra выявил неожиданные детали: за пять лет расходы на эксплуатацию превысят цену автомобиля. Главная статья расходов - топливо. Почему это важно для будущих владельцев - в материале.Читать далее
-
01.02.2026, 06:01
Необычный кемпер на базе Ford E-250: скрытый дом на колесах для двоих
В мире автодомов появляются по-настоящему нестандартные решения. Один из них - проект Acorn, где обычный Ford E-250 превращен в полноценное и продуманное жилье для двоих. Почему этот подход может изменить взгляд на кемперы - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 00:47
Временный запрет на экспорт топлива: как изменится ситуация на российских АЗС
Вышло новое постановление: в России вновь вводят ограничения на экспорт бензина и дизеля. Какие последствия ждут водителей, как это скажется на ценах и доступности топлива, и почему решение приняли именно сейчас — разбираемся подробно.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 10:11
Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП: главные ошибки и профилактика
Автоматическая коробка передач требует особого внимания: малейшая ошибка в обслуживании может обернуться крупными расходами. Эксперт объяснил, какие привычки автовладельцев чаще всего приводят к поломкам и почему не стоит экономить на деталях. Сейчас, когда сроки поставки запчастей растягиваются на месяцы, эта информация особенно актуальна.Читать далее
-
31.01.2026, 08:15
Замена ремня ГРМ: как попытка сэкономить может привести к огромным расходам
Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить. Но иногда это решение оборачивается серьезными проблемами. Почему не стоит рисковать и как избежать лишних трат - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:42
Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали
Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
-
01.02.2026, 06:11
Владение Lada Iskra за пять лет обойдется дороже самой машины
Свежий анализ затрат на содержание Lada Iskra выявил неожиданные детали: за пять лет расходы на эксплуатацию превысят цену автомобиля. Главная статья расходов - топливо. Почему это важно для будущих владельцев - в материале.Читать далее
-
01.02.2026, 06:01
Необычный кемпер на базе Ford E-250: скрытый дом на колесах для двоих
В мире автодомов появляются по-настоящему нестандартные решения. Один из них - проект Acorn, где обычный Ford E-250 превращен в полноценное и продуманное жилье для двоих. Почему этот подход может изменить взгляд на кемперы - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 00:47
Временный запрет на экспорт топлива: как изменится ситуация на российских АЗС
Вышло новое постановление: в России вновь вводят ограничения на экспорт бензина и дизеля. Какие последствия ждут водителей, как это скажется на ценах и доступности топлива, и почему решение приняли именно сейчас — разбираемся подробно.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
31.01.2026, 13:37
Суровая зима и Subaru Forester: испытание снегом и льдом раскрывает характер модели
Subaru Forester традиционно считается самой выносливой моделью бренда. В условиях российской зимы этот кроссовер проявляет свои сильные стороны: проходимость, практичность и управляемость. Почему Forester до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто не боится непогоды - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 10:11
Как избежать дорогостоящего ремонта АКПП: главные ошибки и профилактика
Автоматическая коробка передач требует особого внимания: малейшая ошибка в обслуживании может обернуться крупными расходами. Эксперт объяснил, какие привычки автовладельцев чаще всего приводят к поломкам и почему не стоит экономить на деталях. Сейчас, когда сроки поставки запчастей растягиваются на месяцы, эта информация особенно актуальна.Читать далее
-
31.01.2026, 08:15
Замена ремня ГРМ: как попытка сэкономить может привести к огромным расходам
Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить. Но иногда это решение оборачивается серьезными проблемами. Почему не стоит рисковать и как избежать лишних трат - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:42
Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали
Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.Читать далее