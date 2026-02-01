Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

1 февраля 2026, 08:31

Почему автомобиль уводит в сторону при торможении: основные причины

Прошло исследование: какие неисправности чаще всего приводят к проблемам при торможении

Машину тянет вбок при торможении? Эксперт объясняет, какие детали чаще всего вызывают такую проблему. Узнайте, что проверить в первую очередь и почему не стоит откладывать диагностику.

Ситуация, когда автомобиль неожиданно начинает уводить в сторону при нажатии на педаль тормоза, знакома многим водителям. Это не только неприятно, но и может быть опасно, особенно в экстренных ситуациях. Причины такого поведения машины могут быть разными, и важно разобраться в них как можно раньше.

Чаще всего виновником становится тормозная система. Если тормозные колодки или диски изношены неравномерно, одно из колес будет замедляться сильнее другого. Аналогичная проблема возникает при заклинившем суппорте или закисших направляющих - тогда тормозное усилие распределяется неравномерно, и автомобиль начинает тянуть в сторону. Иногда причина кроется в повреждении тормозных шлангов или недостаточном уровне тормозной жидкости.

Однако не только тормоза могут стать источником проблемы. Состояние шин и подвески также играет ключевую роль. Разное давление в колесах, износ протектора или даже небольшое повреждение шины способны привести к уводам при торможении. Нарушение углов установки колес - развала и схождения - часто остается незамеченным, но именно оно может стать причиной нестабильного поведения машины на дороге. Изношенные сайлентблоки, шаровые опоры или амортизаторы лишь усугубляют ситуацию.

Как отмечает Валерий Андреев, руководитель станции техобслуживания, при первых признаках уводов не стоит откладывать визит в сервис. Начать стоит с простого - проверить давление в шинах и внимательно осмотреть резину на предмет повреждений или неравномерного износа. Следующий шаг - диагностика тормозной системы: осмотр колодок, дисков, суппортов, шлангов и уровня жидкости. Не лишним будет и контроль состояния подвески, а также проверка развала-схождения.

Многие водители склонны игнорировать незначительные уводы, считая их мелочью. Но при резком торможении даже небольшое отклонение может привести к потере контроля над автомобилем. Поэтому при первых же подозрениях на неисправность лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных последствий и обеспечат безопасность на дороге.

