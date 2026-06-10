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Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 11:09

Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок

Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок

Инженеры на скамейке запасных: как маркетологи перехватили руль в автопроме. Что это значит для покупателей?

Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок

Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.

Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.

Российских автомобилистов сегодня волнует не только выбор марки или мощности двигателя, но и то, как меняется сама суть автомобиля. Машины перестали быть просто средством передвижения - теперь они все больше напоминают современные гаджеты, где на первом месте комфорт, технологии и развлечения. Это напрямую влияет на то, какие модели появляются на рынке и как меняются привычки водителей.

Еще недавно инженеры были главными героями автопрома, а новые модели создавались с расчетом на техническое совершенство. Но, как пишет Автовзгляд, сейчас на первый план вышли маркетологи и сторонники экологической повестки. В результате конкуренция между брендами переместилась из моторных отсеков в область цифровых решений и комфорта. Европейские производители сделали ставку на «зеленые» технологии, но столкнулись с финансовыми трудностями и потерей доверия к экологическим инициативам.

На этом фоне китайские автоконцерны быстро нашли свою нишу. Они предложили автомобили, которые больше похожи на смартфоны на колесах: с множеством дисплеев, интеллектуальными системами и простым управлением. Такой подход оказался близок молодым покупателям, которые не хотят разбираться в сложных технических деталях, а ценят удобство и новизну. Профессиональные водители постепенно уступают место новой аудитории, для которой важнее уютный салон, большой экран и возможность развлечься в дороге.

Интересно, что европейские бренды, уверенные в силе своих маркетинговых стратегий, попытались навязать рынку экологические стандарты. Однако это привело к убыткам и разочарованию среди покупателей. Как отмечают эксперты, ценность автомобиля теперь определяется не мощностью двигателя, а количеством интеллектуальных функций и необычными решениями. Люди все чаще выбирают машины, которые сами решают задачи на дороге, а не требуют от водителя новых знаний и навыков.

Похожую тенденцию отмечают и в других публикациях: например, в материале о том, как китайские автомобили по уровню комфорта и технологий обошли европейские аналоги, говорится о том, что спрос на такие машины растет, а привычные бренды вынуждены меняться (подробности в материале о сравнении китайских и европейских авто).

Однако даже производители «гаджетов на колесах» сталкиваются с трудностями: не всегда удается точно угадать, что нужно покупателю здесь и сейчас. По мнению эксперта Егора Васильева, сегодня важнее всего интеллект автомобиля и его способность удивлять. Количество дисплеев, тип процессора и умение решать задачи на ходу становятся главными критериями выбора. Водители все реже учатся чему-то новому, полагаясь на технологии, которые делают все за них.

Стоит добавить, что несмотря на массовое увлечение цифровыми решениями, спрос на классические автомобили с мощными моторами и «живым» характером не исчезает. Мир «бензиноголовых» энтузиастов по-прежнему существует, и многие не готовы отказаться от настоящих эмоций за рулем. Даже если некоторые компании убирают такие модели из своих линеек, полностью вытеснить их с рынка пока не удается.

В итоге автомобильная индустрия стоит на пороге новой эры, где привычные ценности уступают место интеллектуальным системам и комфорту. Это создает новые вызовы для производителей и меняет сам подход к созданию машин. Для российских водителей важно понимать, что выбор автомобиля теперь зависит не только от технических характеристик, но и от того, насколько он соответствует современным ожиданиям и образу жизни. Именно эти перемены определяют будущее рынка и формируют новые правила игры для всех участников.

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