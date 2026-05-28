Почему на новые автомобили теперь ставят 1,5-литровые двигатели, а не 1,6 как раньше

Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6

В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.

Тенденция к установке 1,5-литровых двигателей в новых автомобилях становится все заметнее на российском рынке. Если еще недавно стандартом считались моторы объемом 1,6 литра, то сегодня все больше производителей делают ставку на более компактные и современные агрегаты. Причины такого сдвига кроются не только в технических нюансах, но и в экономических реалиях, которые формируют спрос и предложение.

Особенно ярко этот тренд проявляется у китайских брендов: под капотом их моделей все чаще встречаются как турбированные, так и атмосферные 1,5-литровые моторы. В линейках часто присутствует и 2,0-литровый вариант, но именно «полторашка» становится универсальным решением для разных классов авто. Аналогичный подход используют и японские производители, например Honda, что подтверждает глобальный характер изменений.

Согласно статистике, на российском рынке сейчас продается вдвое больше новых машин с 1,5-литровыми двигателями, чем с 1,6. Для многих отечественных водителей это не выглядит чем-то необычным: еще в 1990‑х и 2000‑х «АвтоВАЗ» активно использовал моторы такого объема, и они зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые. Однако сегодня сам «АвтоВАЗ» идет против мирового тренда, делая ставку на 1,6-литровые агрегаты.

Главное преимущество 1,5-литрового двигателя — универсальность. Он занимает меньше места, что особенно важно для компактных и гибридных моделей, а установка турбины позволяет добиться мощности, сравнимой с более крупными моторами. Унификация комплектующих снижает себестоимость производства, что выгодно как для компаний, так и для конечных покупателей. В результате один и тот же мотор можно встретить как на бюджетном седане, так и на кроссовере среднего класса.

Существенную роль играют и таможенные пошлины. Во многих странах размер сборов напрямую зависит от объема двигателя: разница между 1,5 и 1,6 литра может означать заметную экономию при оформлении автомобиля. Именно поэтому производители массово переходят на 1,5-литровые моторы, чтобы сделать свои модели более доступными для покупателей.

Еще один важный аспект — развитие гибридных технологий. В гибридных автомобилях компактный бензиновый двигатель часто сочетается с электромотором, что позволяет добиться высокой общей мощности при минимальных габаритах ДВС. Это решение становится все более популярным среди производителей, стремящихся соответствовать экологическим стандартам и снижать расходы на топливо.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов. 1,5-литровые моторы позволяют снизить транспортный налог, часто оказываются дешевле в обслуживании и подходят для установки в гибридные системы. При этом их надежность и ресурс не уступают более привычным 1,6-литровым аналогам, а экономия на пошлинах и топливе делает такие автомобили особенно привлекательными для российских покупателей. Судя по тенденциям, в ближайшие годы доля машин с такими двигателями будет только расти.

