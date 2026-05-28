Почему на новые автомобили теперь ставят 1,5-литровые двигатели, а не 1,6 как раньше

28 мая 2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.
Тенденция к установке 1,5-литровых двигателей в новых автомобилях становится все заметнее на российском рынке. Если еще недавно стандартом считались моторы объемом 1,6 литра, то сегодня все больше производителей делают ставку на более компактные и современные агрегаты. Причины такого сдвига кроются не только в технических нюансах, но и в экономических реалиях, которые формируют спрос и предложение.
Особенно ярко этот тренд проявляется у китайских брендов: под капотом их моделей все чаще встречаются как турбированные, так и атмосферные 1,5-литровые моторы. В линейках часто присутствует и 2,0-литровый вариант, но именно «полторашка» становится универсальным решением для разных классов авто. Аналогичный подход используют и японские производители, например Honda, что подтверждает глобальный характер изменений.
Согласно статистике, на российском рынке сейчас продается вдвое больше новых машин с 1,5-литровыми двигателями, чем с 1,6. Для многих отечественных водителей это не выглядит чем-то необычным: еще в 1990‑х и 2000‑х «АвтоВАЗ» активно использовал моторы такого объема, и они зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые. Однако сегодня сам «АвтоВАЗ» идет против мирового тренда, делая ставку на 1,6-литровые агрегаты.
Главное преимущество 1,5-литрового двигателя — универсальность. Он занимает меньше места, что особенно важно для компактных и гибридных моделей, а установка турбины позволяет добиться мощности, сравнимой с более крупными моторами. Унификация комплектующих снижает себестоимость производства, что выгодно как для компаний, так и для конечных покупателей. В результате один и тот же мотор можно встретить как на бюджетном седане, так и на кроссовере среднего класса.
Существенную роль играют и таможенные пошлины. Во многих странах размер сборов напрямую зависит от объема двигателя: разница между 1,5 и 1,6 литра может означать заметную экономию при оформлении автомобиля. Именно поэтому производители массово переходят на 1,5-литровые моторы, чтобы сделать свои модели более доступными для покупателей.
Еще один важный аспект — развитие гибридных технологий. В гибридных автомобилях компактный бензиновый двигатель часто сочетается с электромотором, что позволяет добиться высокой общей мощности при минимальных габаритах ДВС. Это решение становится все более популярным среди производителей, стремящихся соответствовать экологическим стандартам и снижать расходы на топливо.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов. 1,5-литровые моторы позволяют снизить транспортный налог, часто оказываются дешевле в обслуживании и подходят для установки в гибридные системы. При этом их надежность и ресурс не уступают более привычным 1,6-литровым аналогам, а экономия на пошлинах и топливе делает такие автомобили особенно привлекательными для российских покупателей. Судя по тенденциям, в ближайшие годы доля машин с такими двигателями будет только расти.
Для тех, кто интересуется особенностями современных моторов и их влиянием на эксплуатацию, будет полезно ознакомиться с материалом о минивэне BAW MPV, где подробно разбираются плюсы и минусы атмосферных и турбированных двигателей - подробный разбор оснащения и нюансов эксплуатации китайского минивэна.
Похожие материалы Хонда, Чери, Джили, Хавейл
-
28.05.2026, 15:53
Краска Lada Azimut прошла испытания: кузов выдержал кислотный дождь и удары гравием
АвтоВАЗ завершил серию сложных испытаний для нового кроссовера Lada Azimut. Мало кто знает, но лакокрасочные материалы тестировали не только на прочность, но и на устойчивость к кислотным дождям и биологическим воздействиям. Какие новые цвета появятся, что изменилось в технологии и почему это важно для российских дорог - разбираемся, что скрывается за обновлениями. Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
-
28.05.2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 14:57
Aurus готовит премьеру: новые Senat и Senat Long покажут на ПМЭФ-2026
На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года бренд Aurus впервые официально представит обновленные версии своих флагманских седанов. Модернизация затронула не только внешний вид, но и ключевые технические решения. Почему эти перемены важны для российского рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
28.05.2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.Читать далее
-
28.05.2026, 13:17
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 13:15
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
Похожие материалы Хонда, Чери, Джили, Хавейл
-
28.05.2026, 15:53
Краска Lada Azimut прошла испытания: кузов выдержал кислотный дождь и удары гравием
АвтоВАЗ завершил серию сложных испытаний для нового кроссовера Lada Azimut. Мало кто знает, но лакокрасочные материалы тестировали не только на прочность, но и на устойчивость к кислотным дождям и биологическим воздействиям. Какие новые цвета появятся, что изменилось в технологии и почему это важно для российских дорог - разбираемся, что скрывается за обновлениями. Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
-
28.05.2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 14:57
Aurus готовит премьеру: новые Senat и Senat Long покажут на ПМЭФ-2026
На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года бренд Aurus впервые официально представит обновленные версии своих флагманских седанов. Модернизация затронула не только внешний вид, но и ключевые технические решения. Почему эти перемены важны для российского рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
28.05.2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.Читать далее
-
28.05.2026, 13:17
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 13:15
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее