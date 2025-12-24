Vision, мечта или просто штамп: что происходит с названиями концептов – удивительный тренд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 04:42

Почему автопроизводители называют концепт-кары одинаково и теряют креативность

Почему автопроизводители называют концепт-кары одинаково и теряют креативность

Vision, мечта или просто штамп: что происходит с названиями концептов – удивительный тренд

Почему автопроизводители называют концепт-кары одинаково и теряют креативность

Многие автогиганты выбирают для своих концепт-каров одно и то же слово. Почему они не ищут новые идеи? Что стоит за этим трендом? В чем причина такой однообразности? Ответы удивят даже опытных автолюбителей. Не спешите делать выводы – все не так просто.

Многие автогиганты выбирают для своих концепт-каров одно и то же слово. Почему они не ищут новые идеи? Что стоит за этим трендом? В чем причина такой однообразности? Ответы удивят даже опытных автолюбителей. Не спешите делать выводы – все не так просто.

В последние годы на автомобильных выставках все чаще можно увидеть одну странную тенденцию: ведущие мировые бренды словно сговорились называть свои концепт-кары практически одинаково. Складывается впечатление, что фантазия у дизайнеров и маркетологов иссякла, и слово «Vision» стало универсальным ярлыком для всего нового и необычного.

Раньше концепт-кары были не только экспериментом в дизайне и технологиях, но и отражением уникального взгляда компании на будущее. Каждый прототип получал собственное имя, подчеркивающее его характер и философию. Сегодня же все чаще встречаются проекты, которые выбирают не только схожие формы, но и одинаковое название. Возникает вопрос: почему производители прекратили искать свежие идеи для имен? Неужели в мире закончились слова, способные вдохновить и удивить?

Вероятно, причина в том, что современный рынок стал слишком консервативным. Автоконцерны боятся рисковать и предпочитают использовать проверенные формулы. Слово «Vision» звучит модно, ассоциируется с инновациями и будущим, а значит, отлично подходит для презентаций. Но за этим скрывается отсутствие индивидуальности и смелости. Ведь если каждый второй концепт называется «Видение», то чем они отличаются друг от друга?

При этом альтернативных вариантов для названий предостаточно. Почему бы не использовать такие слова, как «мечта», «иллюзия», «фантазия»? Они не менее ярко передают идею эксперимента. Однако производители, похоже, избегают необычных ходов, предпочитая идти по проторенной дороге. Это может быть связано с желанием не отпугнуть покупателей слишком креативными или рискованными названиями.

В итоге складывается парадоксальная ситуация: концепт-кары, призванные удивлять и вдохновлять, становятся заложниками шаблонов. Они теряют свою уникальность уже на стадии названия, а значит, и часть той магии, ради которой их создают. Остается надеяться, что в будущем автопроизводители все же вспомнят о креативности и начнут придумывать не только смелые автомобили, но и не менее яркие имена для своих проектов.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Мазда

Похожие материалы Хендай, Киа, Мазда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Самара Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться