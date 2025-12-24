Vision, мечта или просто штамп: что происходит с названиями концептов – удивительный тренд

В последние годы на автомобильных выставках все чаще можно увидеть одну странную тенденцию: ведущие мировые бренды словно сговорились называть свои концепт-кары практически одинаково. Складывается впечатление, что фантазия у дизайнеров и маркетологов иссякла, и слово «Vision» стало универсальным ярлыком для всего нового и необычного.

Раньше концепт-кары были не только экспериментом в дизайне и технологиях, но и отражением уникального взгляда компании на будущее. Каждый прототип получал собственное имя, подчеркивающее его характер и философию. Сегодня же все чаще встречаются проекты, которые выбирают не только схожие формы, но и одинаковое название. Возникает вопрос: почему производители прекратили искать свежие идеи для имен? Неужели в мире закончились слова, способные вдохновить и удивить?

Вероятно, причина в том, что современный рынок стал слишком консервативным. Автоконцерны боятся рисковать и предпочитают использовать проверенные формулы. Слово «Vision» звучит модно, ассоциируется с инновациями и будущим, а значит, отлично подходит для презентаций. Но за этим скрывается отсутствие индивидуальности и смелости. Ведь если каждый второй концепт называется «Видение», то чем они отличаются друг от друга?

При этом альтернативных вариантов для названий предостаточно. Почему бы не использовать такие слова, как «мечта», «иллюзия», «фантазия»? Они не менее ярко передают идею эксперимента. Однако производители, похоже, избегают необычных ходов, предпочитая идти по проторенной дороге. Это может быть связано с желанием не отпугнуть покупателей слишком креативными или рискованными названиями.

В итоге складывается парадоксальная ситуация: концепт-кары, призванные удивлять и вдохновлять, становятся заложниками шаблонов. Они теряют свою уникальность уже на стадии названия, а значит, и часть той магии, ради которой их создают. Остается надеяться, что в будущем автопроизводители все же вспомнят о креативности и начнут придумывать не только смелые автомобили, но и не менее яркие имена для своих проектов.