Vision, мечта или просто штамп: что происходит с названиями концептов – удивительный тренд

24 декабря 2025, 04:42
Почему автопроизводители называют концепт-кары одинаково и теряют креативность
Почему автопроизводители называют концепт-кары одинаково и теряют креативность
Многие автогиганты выбирают для своих концепт-каров одно и то же слово. Почему они не ищут новые идеи? Что стоит за этим трендом? В чем причина такой однообразности? Ответы удивят даже опытных автолюбителей. Не спешите делать выводы – все не так просто.
Похожие материалы Хендай, Киа, Мазда
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
24.12.2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 07:27
Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион
На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 06:54
Volkswagen возвращает электроминвэн ID. Buzz в США в 2027 модельном году
Volkswagen готовит возвращение ID. Buzz на рынок США. Модель исчезла из продажи, но скоро вернется. Ожидаются интересные обновления и новые опции. Подробности о будущем электроминвэна держатся в секрете. Следите за новостями - будет интересно.Читать далее
-
24.12.2025, 06:48
Thor Industries запускает электродом на 724 км: новый дом на колесах Embark EV
Thor Industries готовит к выпуску уникальный электродом Embark EV. Модель сочетает электрическую платформу и маломощный генератор. Запас хода - до 450 миль (724 км). Внутри - простор и комфорт. Когда ждать на дорогах - интрига.Читать далее
-
24.12.2025, 06:18
Kia Soul: как скромный городской автомобиль чуть не стал культовым символом
Когда обычная машина становится чем-то большим? Kia Soul был близок к тому, чтобы стать настоящим культурным явлением. Его необычный дизайн и доступность сделали модель заметной на рынке. Но почему Soul так и не стал легендой? Вспоминаем путь этого автомобиля и его влияние на автокультуру.Читать далее
-
24.12.2025, 06:15
В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе
В Пхеньяне резко выросло число частных машин. Новые законы открыли доступ к личному транспорту. Власти сохраняют жесткий контроль над рынком. Подробности о переменах и их последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 05:05
Может ли подогрев сидений в автомобиле навредить здоровью при длительном использовании
Многие водители не представляют зиму без подогрева сидений. Но врачи советуют не злоупотреблять этой функцией. Длительное тепло может привести к неприятным последствиям для здоровья. Особенно осторожными стоит быть беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями. Как правильно использовать подогрев, чтобы не навредить себе – рассказываем в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 05:02
Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году
Porsche 718 Electric вновь замечен на зимних испытаниях в Швеции. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году. Прототип получил детали, близкие к серийным. Инженеры продолжают дорабатывать электроспорткар. Подробности о тестах и новшествах - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 04:58
BMW iX3 M готовит электрошок: до 1000 сил и агрессивный дизайн в 2026 году
BMW готовит к выпуску iX3 M - электрический кроссовер с мощностью до 1000 л.с. Ожидается агрессивный облик и спортивные настройки. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке держатся в секрете. Интрига вокруг характеристик только растет.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Мазда
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
24.12.2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 07:27
Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион
На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 06:54
Volkswagen возвращает электроминвэн ID. Buzz в США в 2027 модельном году
Volkswagen готовит возвращение ID. Buzz на рынок США. Модель исчезла из продажи, но скоро вернется. Ожидаются интересные обновления и новые опции. Подробности о будущем электроминвэна держатся в секрете. Следите за новостями - будет интересно.Читать далее
-
24.12.2025, 06:48
Thor Industries запускает электродом на 724 км: новый дом на колесах Embark EV
Thor Industries готовит к выпуску уникальный электродом Embark EV. Модель сочетает электрическую платформу и маломощный генератор. Запас хода - до 450 миль (724 км). Внутри - простор и комфорт. Когда ждать на дорогах - интрига.Читать далее
-
24.12.2025, 06:18
Kia Soul: как скромный городской автомобиль чуть не стал культовым символом
Когда обычная машина становится чем-то большим? Kia Soul был близок к тому, чтобы стать настоящим культурным явлением. Его необычный дизайн и доступность сделали модель заметной на рынке. Но почему Soul так и не стал легендой? Вспоминаем путь этого автомобиля и его влияние на автокультуру.Читать далее
-
24.12.2025, 06:15
В Северной Корее начался бум частных автомобилей после изменений в законе
В Пхеньяне резко выросло число частных машин. Новые законы открыли доступ к личному транспорту. Власти сохраняют жесткий контроль над рынком. Подробности о переменах и их последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 05:05
Может ли подогрев сидений в автомобиле навредить здоровью при длительном использовании
Многие водители не представляют зиму без подогрева сидений. Но врачи советуют не злоупотреблять этой функцией. Длительное тепло может привести к неприятным последствиям для здоровья. Особенно осторожными стоит быть беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями. Как правильно использовать подогрев, чтобы не навредить себе – рассказываем в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 05:02
Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году
Porsche 718 Electric вновь замечен на зимних испытаниях в Швеции. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году. Прототип получил детали, близкие к серийным. Инженеры продолжают дорабатывать электроспорткар. Подробности о тестах и новшествах - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 04:58
BMW iX3 M готовит электрошок: до 1000 сил и агрессивный дизайн в 2026 году
BMW готовит к выпуску iX3 M - электрический кроссовер с мощностью до 1000 л.с. Ожидается агрессивный облик и спортивные настройки. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке держатся в секрете. Интрига вокруг характеристик только растет.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве