Старые технологии против новых трендов — кто победит?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 14:42

Барабанные тормоза не исчезают с конвейеров, несмотря на вековую историю. Их продолжают ставить даже на электрокары. Почему автогиганты не спешат полностью перейти на дисковые системы? Ответ удивит многих.

Барабанные тормоза, запатентованные Луи Рено ещё в начале прошлого века, до сих пор встречаются на современных автомобилях. Казалось бы, за сто с лишним лет автопром шагнул далеко вперёд, но эта простая и проверенная конструкция не собирается сдавать позиции. Причина в том, что у барабанных тормозов есть неоспоримые преимущества, объясняющие их живучесть.

Их производство и обслуживание дешевле, что критически важно для массовых бюджетных моделей. Например, на задней оси автомобилей вроде Renault Logan или Volkswagen Polo барабанные тормоза снижают себестоимость без серьёзного ущерба для безопасности. Кроме того, они обладают большим ресурсом: колодки могут служить 100–150 тысяч километров, а сами барабаны — до 300 тысяч, что в разы превышает ресурс многих дисковых аналогов.

Барабанные тормозы также отличаются мощностью и масштабируемостью. Увеличить тормозное усилие просто — достаточно сделать барабан больше в диаметре или шире, тогда как с дисками возможности ограничены размером колеса. Именно поэтому барабаны до сих пор широко применяются на грузовиках и автобусах. Их закрытая конструкция обеспечивает отличную защищённость от грязи, воды и дорожных реагентов, что особенно актуально для сложных дорожных условий. Наконец, они идеально подходят для электромобилей, таких как VW ID.3, где на задней оси почти не изнашиваются благодаря рекуперативному торможению.

Таким образом, несмотря на то что дисковые тормоза эффективнее и современнее, барабанные системы продолжают занимать свою нишу. Их выбирают из соображений экономии, надёжности, долговечности и неприхотливости. Даже сегодня автопроизводители не готовы полностью отказаться от этой технологии, так как она по-прежнему успешно решает задачи, с которыми не всегда целесообразно бороться более дорогими и сложными аналогами.

