Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 13:17

Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность

Горячая оцинковка спасала машины от ржавчины – почему ее больше не используют?

Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.

Многие автомобилисты с ностальгией вспоминают времена, когда машины служили дольше и не покрывались ржавчиной спустя пару зим. В центре этих воспоминаний — технология горячей оцинковки, которая долгие годы считалась эталоном защиты кузова от коррозии. Но почему же сегодня этот способ практически исчез с конвейеров?

Впервые цинковое покрытие начали использовать еще в середине прошлого века. Тогда производители из Великобритании и Германии решили позаимствовать строительную технологию, применявшуюся для защиты труб и мостов. Суть метода была проста: металлические детали полностью погружали в расплавленный цинк, обеспечивая равномерное и плотное покрытие. Такой способ позволял защитить даже самые труднодоступные участки кузова.

Со временем инженеры пошли дальше — стали обрабатывать не отдельные элементы, а целые кузова. Для этого на заводах появились специальные ванны, в которых будущие автомобили буквально купались в горячем растворе цинка всего несколько секунд. В результате на поверхности металла образовывался толстый защитный слой — до 100 микрон, что в разы превышает современные стандарты.

Эта технология действительно спасла тысячи машин от преждевременной коррозии. Даже глубокие царапины не становились приговором: цинковый слой продолжал защищать металл, а потеря толщины из-за ржавчины была минимальной. В среднем, оцинкованный кузов терял всего пару микрон в год, тогда как незащищенный металл мог «съедаться» коррозией в разы быстрее.

Однако сегодня горячая оцинковка практически не встречается на новых автомобилях. Причина кроется не только в экономии, как может показаться на первый взгляд. Да, дополнительный вес — от 5 до 8 килограммов на одну машину — увеличивает расход топлива и затраты на покраску. Но куда важнее оказались другие факторы.

Производство с использованием горячей оцинковки оказалось крайне вредным для окружающей среды. В начале 2000-х годов в США и Европе ужесточили экологические нормы, и выяснилось, что пары цинка и хлоридов опасны для здоровья. Заводы столкнулись с необходимостью дорогой модернизации, а некоторые и вовсе были вынуждены отказаться от старых технологий.

Еще один важный момент — появление новых видов стали, особенно с добавлением марганца. Оказалось, что горячая оцинковка негативно влияет на такие материалы, вызывая их разрушение еще на этапе производства. Попытки адаптировать процесс к современным сплавам успеха не принесли, и автоконцерны начали искать альтернативы.

В итоге на смену пришли более современные методы — например, электронная оцинковка, которая позволяет наносить тонкий, но равномерный слой цинка без вреда для экологии и новых материалов. Да, такой способ не дает прежней долговечности, но он проще, дешевле и безопаснее для окружающей среды.

Так что если вы видите на дороге старый автомобиль с идеально сохранившимся кузовом — скорее всего, он был подвергнут горячей оцинковке. А современные машины вынуждены довольствоваться компромиссами между защитой, экологией и экономией.

