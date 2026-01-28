Вышло исследование: как китайские бренды меняют структуру рынка и почему автосалоны открываются даже при падении продаж

28 января 2026, 08:40
Почему автосалоны в России растут вопреки снижению спроса на новые машины
В России число автосалонов продолжает увеличиваться, несмотря на снижение спроса на новые автомобили. Эксперты объясняют этот парадокс изменением структуры рынка и активным продвижением китайских марок в регионы. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он влияет на автолюбителей.
В последние годы российский автомобильный рынок переживает не самые простые времена. Продажи новых машин далеки от докризисных показателей, а привычные западные бренды либо ушли, либо сократили свое присутствие до минимума. Однако на этом фоне наблюдается удивительный феномен: количество автосалонов в стране не только не уменьшается, но и продолжает расти. На первый взгляд, это кажется нелогичным - зачем открывать новые точки, если покупателей становится меньше?
Ответ на этот вопрос кроется в глубинных изменениях, которые происходят в структуре рынка. Как отмечают автоэксперты, дело вовсе не в восстановлении спроса, а в том, что на российский рынок активно выходят новые игроки - прежде всего китайские автопроизводители. Их экспансия особенно заметна в регионах, где ранее доминировали отечественные или европейские марки.
Китайские бренды не просто занимают освободившиеся ниши, но и выстраивают собственную дилерскую сеть с нуля. Для них важно быть ближе к потенциальному покупателю, поэтому открытие новых автосалонов становится частью стратегии по завоеванию рынка. При этом сами салоны часто отличаются современным дизайном, широким ассортиментом и высоким уровнем сервиса, что выгодно выделяет их на фоне старых дилерских центров.
Еще один фактор - изменение формата работы автосалонов. Многие из них теперь совмещают функции шоурума, сервисного центра и даже площадки для тест-драйвов. Это позволяет привлекать клиентов не только на этапе покупки, но и в процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля. В результате даже при снижении общего спроса на новые машины дилеры находят способы оставаться востребованными.
Нельзя не отметить и то, что китайские производители активно инвестируют в маркетинг и обучение персонала. Они делают ставку на долгосрочное присутствие, а не на быструю прибыль. Это проявляется в том числе и в открытии новых автосалонов, которые становятся своеобразными «флагманами» бренда в каждом регионе.
Впрочем, такая стратегия несет и определенные риски. При низком спросе на новые автомобили окупаемость дилерских центров может затянуться, а конкуренция между салонами - обостриться. Тем не менее, пока китайские бренды готовы идти на эти издержки ради укрепления своих позиций на российском рынке.
Таким образом, рост числа автосалонов в России - это не признак оживления рынка, а отражение его трансформации. На смену привычным игрокам приходят новые, которые меняют правила игры и формируют совершенно иную экосистему продаж. Для автолюбителей это означает больше выбора, новые стандарты сервиса и, возможно, более выгодные условия покупки.
