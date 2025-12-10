АвтоВАЗ готов к премиум-внедорожникам, но делает ставку на поэтапное развитие – что дальше

10 декабря 2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.
В последние годы российский рынок премиальных внедорожников переживает заметные перемены. После ухода привычных европейских и японских брендов, их место заняли китайские производители, которые быстро адаптировались к новым условиям. На этом фоне у многих автолюбителей возник закономерный вопрос: сможет ли отечественный автогигант АВТОВАЗ предложить достойную альтернативу таким моделям, как BMW X5?
Руководство компании не исключает такой возможности. Однако в ближайших планах завода нет резких скачков в сегмент премиальных кроссоверов. Причина проста: стратегия развития АвтоВАЗа строится на последовательности и взвешенных решениях. В компании считают, что распыляться на множество направлений одновременно — не лучший путь для долгосрочного успеха. Вместо этого завод делает ставку на поэтапное освоение новых классов автомобилей.
Первым шагом в этом направлении станет запуск кроссовера Lada Azimut. Эта модель, построенная на платформе Lada Vesta, получит передний привод и будет оснащаться проверенным двигателем ВАЗ объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадиных сил. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач, поставляемая из Китая. Серийное производство Azimut стартует в 2026 году, и именно этот автомобиль станет отправной точкой для выхода бренда в более высокий сегмент.
В дальнейшем планируется расширение линейки силовых агрегатов. После выхода базовой версии Azimut на рынок появятся модификации с более мощными моторами — 136 и 150 лошадиных сил. Для них предусмотрена классическая автоматическая коробка передач, также китайского производства. Такой подход позволит АвтоВАЗу постепенно наращивать технический потенциал и опыт в создании автомобилей более высокого класса.
Пока же компания внимательно следит за реакцией рынка и анализирует перспективы. Если запуск Azimut окажется успешным, АвтоВАЗ будет готов двигаться дальше и рассматривать возможность создания более крупных и дорогих моделей, способных конкурировать с премиальными внедорожниками мирового уровня. Однако руководство подчеркивает: каждый следующий шаг будет тщательно продуман и основан на реальных результатах, а не на сиюминутных амбициях.
Таким образом, отечественный производитель не исключает появления в будущем собственного аналога BMW X5, но предпочитает идти к этой цели постепенно, не рискуя стабильностью компании. Для российских автолюбителей это означает, что в ближайшие годы стоит ждать новых интересных моделей от АвтоВАЗа, которые будут соответствовать современным требованиям и ожиданиям рынка.
