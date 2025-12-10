Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 08:36

АвтоВАЗ готов к премиум-внедорожникам, но делает ставку на поэтапное развитие – что дальше

Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.

В последние годы российский рынок премиальных внедорожников переживает заметные перемены. После ухода привычных европейских и японских брендов, их место заняли китайские производители, которые быстро адаптировались к новым условиям. На этом фоне у многих автолюбителей возник закономерный вопрос: сможет ли отечественный автогигант АВТОВАЗ предложить достойную альтернативу таким моделям, как BMW X5?

Руководство компании не исключает такой возможности. Однако в ближайших планах завода нет резких скачков в сегмент премиальных кроссоверов. Причина проста: стратегия развития АвтоВАЗа строится на последовательности и взвешенных решениях. В компании считают, что распыляться на множество направлений одновременно — не лучший путь для долгосрочного успеха. Вместо этого завод делает ставку на поэтапное освоение новых классов автомобилей.

Первым шагом в этом направлении станет запуск кроссовера Lada Azimut. Эта модель, построенная на платформе Lada Vesta, получит передний привод и будет оснащаться проверенным двигателем ВАЗ объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадиных сил. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач, поставляемая из Китая. Серийное производство Azimut стартует в 2026 году, и именно этот автомобиль станет отправной точкой для выхода бренда в более высокий сегмент.

Фото: Лада.Онлайн

В дальнейшем планируется расширение линейки силовых агрегатов. После выхода базовой версии Azimut на рынок появятся модификации с более мощными моторами — 136 и 150 лошадиных сил. Для них предусмотрена классическая автоматическая коробка передач, также китайского производства. Такой подход позволит АвтоВАЗу постепенно наращивать технический потенциал и опыт в создании автомобилей более высокого класса.

Пока же компания внимательно следит за реакцией рынка и анализирует перспективы. Если запуск Azimut окажется успешным, АвтоВАЗ будет готов двигаться дальше и рассматривать возможность создания более крупных и дорогих моделей, способных конкурировать с премиальными внедорожниками мирового уровня. Однако руководство подчеркивает: каждый следующий шаг будет тщательно продуман и основан на реальных результатах, а не на сиюминутных амбициях.

Таким образом, отечественный производитель не исключает появления в будущем собственного аналога BMW X5, но предпочитает идти к этой цели постепенно, не рискуя стабильностью компании. Для российских автолюбителей это означает, что в ближайшие годы стоит ждать новых интересных моделей от АвтоВАЗа, которые будут соответствовать современным требованиям и ожиданиям рынка.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
