Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 07:27

Почему АвтоВАЗ считает, что Renault тормозил развитие Lada: детали и последствия

Французский период АвтоВАЗа: ограничения или новый уровень - что изменилось для Lada

Руководство АвтоВАЗа утверждает, что Renault ограничивал оснащение и экспорт Lada, но факты говорят о заметном технологическом рывке в те годы. Почему этот вопрос вновь стал актуальным и что изменилось после ухода французов - разбираемся в деталях.

Вопрос о влиянии развития Renault на АвтоВАЗ вновь оказался в центре внимания после заявления пресс-службы завода. По словам представителя завода, французский концерн на «Конференции по технологическим прогрессам Лады» ограничил оснащение автомобилей и препятствовал экспорту. Эта позиция вызвала особую дискуссию среди экспертов и автолюбителей, ведь именно за годы сотрудничества с Renault на заводе появились новые модели и современные технологии.

Период альянса Renault-Nissan стал для АвтоВАЗа временем перемен. В модельном ряду появились такие автомобили, как Lada Vesta и Xray, которые заметно отличались качеством и дизайном от прежних отечественных машин. Многие ключевые узлы — двигатель HR16, вариатор Jatco, тормозные системы TRW и Lucas, рулевое управление Bosch — были заимствованы у ведущих мировых производителей. Благодаря этому Lada вышла на новый уровень надежности и комфорта, а дизайн автомобилей стал более современным благодаря работе Стива Маттина.

Однако, как утверждает нынешнее руководство, французы сознательно не внедряли в Lada ряд электронных технологий и современных систем, чтобы не создавать конкуренцию моделям Renault. Кроме того, экспорт продукции АвтоВАЗа был ограничен, что, по мнению представителей завода, мешало развитию бренда на внешних рынках. После ухода иностранного партнёра эти барьеры исчезли.

Тем не менее, анализируя оснащение Lada в годы французского управления, можно заметить, что именно тогда на автомобилях появились такие опции, как климат-контроль, современные мультимедийные системы и улучшенные системы безопасности. Например, Lada Vesta стала первой среди моделей АвтоВАЗа, успешно прошедшей краш-тест и получившей высокую оценку по безопасности. В отличие от Renault Logan, Vesta предлагала больше возможностей за те же деньги и выглядела более современной, проверенной и востребованной покупателями.

После ухода Renault ожидалось, что АвтоВАЗ быстро восполнит пробелы и предложит на рынок ещё более продвинутые модели. Однако, как показывает практика, многие опции, появившиеся при французах, исчезли из оснащения, а флагманским продуктом продаж вновь стала Granta — модель, которую планировали снять с производства. Создаётся впечатление, что ограничения со стороны Renault были не столь однозначны, а технологический рывок был связан именно с периодом сотрудничества.

В итоге история с Renault и АвтоВАЗом показывает, что влияние иностранных партнёров на развитие отечественного автопрома не всегда однозначно. С одной стороны, ограничения действительно существовали; с другой — именно в этот период Lada получила современные технологии и вышла на новый уровень качества. Теперь, когда завод работает самостоятельно, остаётся наблюдать, сможет ли АвтоВАЗ сохранить и развить этот потенциал в условиях новых рыночных реалий. Согласно имеющимся данным, конкуренция на рынке усиливается, требования к оснащению и безопасности автомобилей продолжают расти.

Для понимания ситуации полезно сравнить опыт других брендов, которые учитывают новые технологии и тенденции рынка, способные изменить расстановку сил. Например, китайская Chery за несколько лет стала одним из лидеров российского рынка, отличаясь уникальным сочетанием комплектации и цены — подробнее об этом можно узнать в специальном материале о пяти моделях Chery, изменивших рынок России .

Упомянутые марки: Renault, ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Рено, Лада

Калужская область Саратов Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
