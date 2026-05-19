Французский период АвтоВАЗа: ограничения или новый уровень - что изменилось для Lada

19 мая 2026, 07:27
Почему АвтоВАЗ считает, что Renault тормозил развитие Lada: детали и последствия
Почему АвтоВАЗ считает, что Renault тормозил развитие Lada: детали и последствия
Руководство АвтоВАЗа утверждает, что Renault ограничивал оснащение и экспорт Lada, но факты говорят о заметном технологическом рывке в те годы. Почему этот вопрос вновь стал актуальным и что изменилось после ухода французов - разбираемся в деталях.
Вопрос о влиянии развития Renault на АвтоВАЗ вновь оказался в центре внимания после заявления пресс-службы завода. По словам представителя завода, французский концерн на «Конференции по технологическим прогрессам Лады» ограничил оснащение автомобилей и препятствовал экспорту. Эта позиция вызвала особую дискуссию среди экспертов и автолюбителей, ведь именно за годы сотрудничества с Renault на заводе появились новые модели и современные технологии.
Период альянса Renault-Nissan стал для АвтоВАЗа временем перемен. В модельном ряду появились такие автомобили, как Lada Vesta и Xray, которые заметно отличались качеством и дизайном от прежних отечественных машин. Многие ключевые узлы — двигатель HR16, вариатор Jatco, тормозные системы TRW и Lucas, рулевое управление Bosch — были заимствованы у ведущих мировых производителей. Благодаря этому Lada вышла на новый уровень надежности и комфорта, а дизайн автомобилей стал более современным благодаря работе Стива Маттина.
Однако, как утверждает нынешнее руководство, французы сознательно не внедряли в Lada ряд электронных технологий и современных систем, чтобы не создавать конкуренцию моделям Renault. Кроме того, экспорт продукции АвтоВАЗа был ограничен, что, по мнению представителей завода, мешало развитию бренда на внешних рынках. После ухода иностранного партнёра эти барьеры исчезли.
Тем не менее, анализируя оснащение Lada в годы французского управления, можно заметить, что именно тогда на автомобилях появились такие опции, как климат-контроль, современные мультимедийные системы и улучшенные системы безопасности. Например, Lada Vesta стала первой среди моделей АвтоВАЗа, успешно прошедшей краш-тест и получившей высокую оценку по безопасности. В отличие от Renault Logan, Vesta предлагала больше возможностей за те же деньги и выглядела более современной, проверенной и востребованной покупателями.
После ухода Renault ожидалось, что АвтоВАЗ быстро восполнит пробелы и предложит на рынок ещё более продвинутые модели. Однако, как показывает практика, многие опции, появившиеся при французах, исчезли из оснащения, а флагманским продуктом продаж вновь стала Granta — модель, которую планировали снять с производства. Создаётся впечатление, что ограничения со стороны Renault были не столь однозначны, а технологический рывок был связан именно с периодом сотрудничества.
В итоге история с Renault и АвтоВАЗом показывает, что влияние иностранных партнёров на развитие отечественного автопрома не всегда однозначно. С одной стороны, ограничения действительно существовали; с другой — именно в этот период Lada получила современные технологии и вышла на новый уровень качества. Теперь, когда завод работает самостоятельно, остаётся наблюдать, сможет ли АвтоВАЗ сохранить и развить этот потенциал в условиях новых рыночных реалий. Согласно имеющимся данным, конкуренция на рынке усиливается, требования к оснащению и безопасности автомобилей продолжают расти.
Для понимания ситуации полезно сравнить опыт других брендов, которые учитывают новые технологии и тенденции рынка, способные изменить расстановку сил. Например, китайская Chery за несколько лет стала одним из лидеров российского рынка, отличаясь уникальным сочетанием комплектации и цены — подробнее об этом можно узнать в специальном материале о пяти моделях Chery, изменивших рынок России .
Похожие материалы Рено, Лада
-
19.05.2026, 12:46
BYD Great Tang: старт продаж сдвинулся из-за нехватки новых батарей
Флагманский кроссовер BYD Great Tang должен был выйти на рынок уже в мае, но планы изменились. Причина - острый дефицит аккумуляторов второго поколения, которые обещали рекордную дальность хода и быструю зарядку. Более 100 тысяч предзаказов уже оформлены, а заводы не справляются с выпуском нужных батарей. Что это значит для покупателей и почему ситуация может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 10:54
Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет
Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.Читать далее
-
19.05.2026, 10:16
Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана
Эксперт делится впечатлениями от новой Vesta Sport. В материале - детали обновлений. Узнайте, как изменилась динамика и комфорт. Стоит ли покупать новинку, стоимость которой стартует от 2,2 млн рублей.Читать далее
-
19.05.2026, 10:09
Эксперт назвал главную ловушку при покупке подержанного авто в 2026 году
Многие россияне, выбирая подержанный автомобиль, стремятся сэкономить, но часто сталкиваются с серьезными проблемами. Эксперт Евгений Королев объяснил, почему низкая цена почти всегда сигнализирует о скрытых рисках. Какие ошибки чаще всего допускают покупатели и что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию - разбираемся подробно. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
19.05.2026, 09:14
Почему возврат бракованных автозапчастей в России стал почти невозможен
В России заметно усложнилась процедура возврата некачественных автозапчастей. Эксперты отмечают: из-за бюрократии и особенностей параллельного импорта вернуть деньги или получить замену становится все труднее. Какие подводные камни ждут водителей и почему даже крупные сервисы не всегда готовы идти навстречу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 08:59
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
В Узбекистане запустили новый завод JAC Motors, где уже собирают популярные минивэны и коммерческие авто. Почему это событие может изменить рынок и как новые модели конкурируют с привычными брендами - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перспективы открываются для покупателей и производителей.Читать далее
-
19.05.2026, 08:36
Рейтинг автошкол: новые критерии, проверки и риск массовых закрытий в 2026
С 28 мая автошколы в России ждут перемены: МВД запускает рейтинг учебных организаций, что может привести к волне проверок и даже закрытиям. Эксперты предупреждают: новые критерии затронут всех, а риск коррупции и очередей только возрастет. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 08:27
Skoda Octavia Pro с турбомотором и DSG продают в России дешевле Geely Preface
На российском рынке снова появилась Skoda Octavia Pro - модель, которую давно ждали таксисты и водители. Теперь лифтбек с турбомотором и DSG можно заказать через частных дилеров. Почему цена оказалась ниже, чем у Geely Preface, и какие нюансы стоит учесть - объясняем, что изменилось и что важно знать сейчас.Читать далее
-
19.05.2026, 08:25
Россия и Европа в космосе: новые ракеты, миссии и борьба за независимость
В 2026 году российская и европейская космические программы оказались в центре внимания: Россия завершает эпоху «Протона», а Европа возвращает себе независимость запусков с помощью Ariane 6 и Vega C. Как эти перемены влияют на мировой рынок и научные миссии - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 08:03
Volga возвращается: сможет ли новый бренд конкурировать с Belgee и Tenet на рынке РФ
Летом 2026 года на российском рынке стартуют продажи автомобилей Volga, созданных на базе Geely. Эксперты обсуждают, как выбор партнера, уровень локализации и ценовая политика могут повлиять на перспективы бренда в условиях жесткой конкуренции.Читать далее
Похожие материалы Рено, Лада
-
19.05.2026, 12:46
BYD Great Tang: старт продаж сдвинулся из-за нехватки новых батарей
Флагманский кроссовер BYD Great Tang должен был выйти на рынок уже в мае, но планы изменились. Причина - острый дефицит аккумуляторов второго поколения, которые обещали рекордную дальность хода и быструю зарядку. Более 100 тысяч предзаказов уже оформлены, а заводы не справляются с выпуском нужных батарей. Что это значит для покупателей и почему ситуация может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 10:54
Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет
Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.Читать далее
-
19.05.2026, 10:16
Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана
Эксперт делится впечатлениями от новой Vesta Sport. В материале - детали обновлений. Узнайте, как изменилась динамика и комфорт. Стоит ли покупать новинку, стоимость которой стартует от 2,2 млн рублей.Читать далее
-
19.05.2026, 10:09
Эксперт назвал главную ловушку при покупке подержанного авто в 2026 году
Многие россияне, выбирая подержанный автомобиль, стремятся сэкономить, но часто сталкиваются с серьезными проблемами. Эксперт Евгений Королев объяснил, почему низкая цена почти всегда сигнализирует о скрытых рисках. Какие ошибки чаще всего допускают покупатели и что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию - разбираемся подробно. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
19.05.2026, 09:14
Почему возврат бракованных автозапчастей в России стал почти невозможен
В России заметно усложнилась процедура возврата некачественных автозапчастей. Эксперты отмечают: из-за бюрократии и особенностей параллельного импорта вернуть деньги или получить замену становится все труднее. Какие подводные камни ждут водителей и почему даже крупные сервисы не всегда готовы идти навстречу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 08:59
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
В Узбекистане запустили новый завод JAC Motors, где уже собирают популярные минивэны и коммерческие авто. Почему это событие может изменить рынок и как новые модели конкурируют с привычными брендами - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перспективы открываются для покупателей и производителей.Читать далее
-
19.05.2026, 08:36
Рейтинг автошкол: новые критерии, проверки и риск массовых закрытий в 2026
С 28 мая автошколы в России ждут перемены: МВД запускает рейтинг учебных организаций, что может привести к волне проверок и даже закрытиям. Эксперты предупреждают: новые критерии затронут всех, а риск коррупции и очередей только возрастет. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 08:27
Skoda Octavia Pro с турбомотором и DSG продают в России дешевле Geely Preface
На российском рынке снова появилась Skoda Octavia Pro - модель, которую давно ждали таксисты и водители. Теперь лифтбек с турбомотором и DSG можно заказать через частных дилеров. Почему цена оказалась ниже, чем у Geely Preface, и какие нюансы стоит учесть - объясняем, что изменилось и что важно знать сейчас.Читать далее
-
19.05.2026, 08:25
Россия и Европа в космосе: новые ракеты, миссии и борьба за независимость
В 2026 году российская и европейская космические программы оказались в центре внимания: Россия завершает эпоху «Протона», а Европа возвращает себе независимость запусков с помощью Ariane 6 и Vega C. Как эти перемены влияют на мировой рынок и научные миссии - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 08:03
Volga возвращается: сможет ли новый бренд конкурировать с Belgee и Tenet на рынке РФ
Летом 2026 года на российском рынке стартуют продажи автомобилей Volga, созданных на базе Geely. Эксперты обсуждают, как выбор партнера, уровень локализации и ценовая политика могут повлиять на перспективы бренда в условиях жесткой конкуренции.Читать далее