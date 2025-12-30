Скрытая выгода и новые привычки: что происходит с отслужившими батареями

30 декабря 2025, 23:14
Почему автовладельцы все чаще не обменивают старые аккумуляторы на новые
Многие автомобилисты меняют подход к утилизации батарей. Старые аккумуляторы теперь не спешат сдавать. Причины перемен не так очевидны. В чем же дело - разбираемся в материале.
Еще недавно при покупке новой батареи большинство водителей без раздумий оставляли старую в магазине. За это предлагалась небольшая скидка, и схема казалась удобной. Однако, как сообщает njcar.ru, в последние годы ситуация изменилась: все больше автомобилистов предпочитают не расставаться с отработанными аккумуляторами.
Причина перемен кроется в том, что аккумулятор - это не просто отработанный элемент, а ценный ресурс. Внутри содержатся материалы, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Магазины, принимая старые батареи, обещают заботу об экологии и делают скидку, обычно не превышающую 10%. Но на деле продавцы сами сдают эти аккумуляторы на переработку и получают за них дополнительную прибыль. Постепенно автовладельцы стали замечать, что выгода от такой схемы распределяется не в их пользу.
Особенно это стало заметно, когда выяснилось: даже после замены батарея может еще послужить. Многие меняют аккумулятор заранее, чтобы не столкнуться с неприятностями на дороге. После подзарядки и минимального обслуживания такой элемент способен проработать еще сезон или даже два. Для ежедневной эксплуатации он может быть уже не идеален, но для продажи автомобиля или в качестве резервного варианта вполне пригоден. На вторичном рынке такие аккумуляторы пользуются спросом у перекупщиков, которые готовы платить за них неплохие деньги.
Есть и другой вариант - сдать батарею в специализированный пункт приема. Там за старый аккумулятор часто предлагают сумму, превышающую магазинную скидку на 15-20%. Особенно это актуально для моделей с большой емкостью. Однако не все готовы тратить время и средства на поездку ради небольшой разницы в цене.
В результате многие водители выбирают самый простой путь: оставляют старую батарею у себя. Что делать с ней дальше - каждый решает сам. Кто-то продает, кто-то сдает в пункт приема, а кто-то использует еще какое-то время. Так или иначе, привычка сразу отдавать аккумулятор в магазин уходит в прошлое, а подход к утилизации становится более осознанным и прагматичным.
