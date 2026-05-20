Что изменилось на рынке АКБ и почему схема обмена теряет популярность

Почему автовладельцы все чаще не сдают старые аккумуляторы при покупке новых

Многие автомобилисты больше не спешат сдавать старые аккумуляторы. Причины кроются в изменениях рынка. Узнайте, как теперь поступают с отслужившими батареями. Эксперты объясняют новые тенденции.

Еще несколько лет назад при покупке новой аккумуляторной батареи большинство водителей без раздумий оставляли старую в магазине, чтобы получить небольшую скидку. Это было удобно: не нужно было думать, куда деть отработавший элемент, а магазин занимался его дальнейшей переработкой. Однако сегодня подобная схема становится все менее востребованной.

Как сообщает njcar.ru, причина кроется в том, что аккумуляторы не всегда полностью выходят из строя к моменту замены. Многие автомобилисты предпочитают менять батарею заранее - перед наступлением холодов, перед длительной поездкой или просто из-за сомнений в ее надежности. После подзарядки и проверки такой аккумулятор способен прослужить еще несколько месяцев, а иногда и целый сезон. Отдавать рабочую батарею за символическую скидку, которая обычно составляет около 10%, готовы далеко не все.

Выбрасывать аккумуляторы в обычный мусор категорически запрещено. Внутри содержатся опасные вещества, такие как свинец и кислота, которые могут нанести вред окружающей среде. Поэтому даже если владелец не желает обменивать старую батарею на скидку, ее все равно необходимо сдавать на переработку.

Для магазинов прием старых аккумуляторов также выгоден: они предоставляют клиенту скидку, а затем сдают батареи переработчикам и получают за это дополнительную прибыль. Тем не менее, все больше водителей предпочитают искать альтернативные способы избавиться от старой АКБ.

Чаще всего рабочие аккумуляторы выставляют на продажу через онлайн-платформы. Их покупают те, кто не хочет тратиться на новую батарею, а также перекупщики, которым важно, чтобы автомобиль заводился без проблем при продаже. Такой подход позволяет получить за аккумулятор больше, чем при сдаче в магазин.

Если заниматься поиском покупателя нет желания, можно самостоятельно отвезти батарею в специализированный пункт приема. Там за старую АКБ обычно платят больше, чем предлагают магазины - разница может достигать 20%, особенно если речь идет о батареях большой емкости. Крупные аккумуляторы ценятся выше, поскольку содержат больше материалов для переработки.

Однако выгода не всегда очевидна: необходимо найти подходящий пункт, доставить туда тяжелую батарею, потратить время и средства на дорогу. Если пункт приема находится далеко, часть прибыли уйдет на транспортные расходы, и экономия окажется минимальной.

В итоге каждый водитель выбирает свой вариант: кто-то продает рабочий аккумулятор, кто-то сдает крупную батарею в пункт приема, а кто-то предпочитает не тратить время и просто оставляет старую АКБ в магазине при покупке новой. Главное, не выбрасывать аккумуляторы в мусор, а сдавать их на переработку, чтобы не навредить окружающей среде.