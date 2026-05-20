Что изменилось на рынке АКБ и почему схема обмена теряет популярность

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

20 мая 2026, 08:26

Почему автовладельцы все чаще не сдают старые аккумуляторы при покупке новых

Почему автовладельцы все чаще не сдают старые аккумуляторы при покупке новых

Что изменилось на рынке АКБ и почему схема обмена теряет популярность

Почему автовладельцы все чаще не сдают старые аккумуляторы при покупке новых

Многие автомобилисты больше не спешат сдавать старые аккумуляторы. Причины кроются в изменениях рынка. Узнайте, как теперь поступают с отслужившими батареями. Эксперты объясняют новые тенденции.

Многие автомобилисты больше не спешат сдавать старые аккумуляторы. Причины кроются в изменениях рынка. Узнайте, как теперь поступают с отслужившими батареями. Эксперты объясняют новые тенденции.

Еще несколько лет назад при покупке новой аккумуляторной батареи большинство водителей без раздумий оставляли старую в магазине, чтобы получить небольшую скидку. Это было удобно: не нужно было думать, куда деть отработавший элемент, а магазин занимался его дальнейшей переработкой. Однако сегодня подобная схема становится все менее востребованной.

Как сообщает njcar.ru, причина кроется в том, что аккумуляторы не всегда полностью выходят из строя к моменту замены. Многие автомобилисты предпочитают менять батарею заранее - перед наступлением холодов, перед длительной поездкой или просто из-за сомнений в ее надежности. После подзарядки и проверки такой аккумулятор способен прослужить еще несколько месяцев, а иногда и целый сезон. Отдавать рабочую батарею за символическую скидку, которая обычно составляет около 10%, готовы далеко не все.

Выбрасывать аккумуляторы в обычный мусор категорически запрещено. Внутри содержатся опасные вещества, такие как свинец и кислота, которые могут нанести вред окружающей среде. Поэтому даже если владелец не желает обменивать старую батарею на скидку, ее все равно необходимо сдавать на переработку.

Для магазинов прием старых аккумуляторов также выгоден: они предоставляют клиенту скидку, а затем сдают батареи переработчикам и получают за это дополнительную прибыль. Тем не менее, все больше водителей предпочитают искать альтернативные способы избавиться от старой АКБ.

Чаще всего рабочие аккумуляторы выставляют на продажу через онлайн-платформы. Их покупают те, кто не хочет тратиться на новую батарею, а также перекупщики, которым важно, чтобы автомобиль заводился без проблем при продаже. Такой подход позволяет получить за аккумулятор больше, чем при сдаче в магазин.

Если заниматься поиском покупателя нет желания, можно самостоятельно отвезти батарею в специализированный пункт приема. Там за старую АКБ обычно платят больше, чем предлагают магазины - разница может достигать 20%, особенно если речь идет о батареях большой емкости. Крупные аккумуляторы ценятся выше, поскольку содержат больше материалов для переработки.

Однако выгода не всегда очевидна: необходимо найти подходящий пункт, доставить туда тяжелую батарею, потратить время и средства на дорогу. Если пункт приема находится далеко, часть прибыли уйдет на транспортные расходы, и экономия окажется минимальной.

В итоге каждый водитель выбирает свой вариант: кто-то продает рабочий аккумулятор, кто-то сдает крупную батарею в пункт приема, а кто-то предпочитает не тратить время и просто оставляет старую АКБ в магазине при покупке новой. Главное, не выбрасывать аккумуляторы в мусор, а сдавать их на переработку, чтобы не навредить окружающей среде.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ленинградская область Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться