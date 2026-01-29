Вышло исследование: как меняются цены на автозапчасти в России и почему розница не спешит следовать за оптом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 13:46

Почему автозапчасти дешевеют для оптовиков, но дорожают для покупателей

Почему автозапчасти дешевеют для оптовиков, но дорожают для покупателей

Вышло исследование: как меняются цены на автозапчасти в России и почему розница не спешит следовать за оптом

Почему автозапчасти дешевеют для оптовиков, но дорожают для покупателей

В 2025 году оптовые цены на автозапчасти в России заметно снизились, но для обычных автовладельцев детали только подорожали. Разбираемся, что стоит за этим парадоксом, и почему новые налоги и логистика меняют рынок прямо сейчас.

В 2025 году оптовые цены на автозапчасти в России заметно снизились, но для обычных автовладельцев детали только подорожали. Разбираемся, что стоит за этим парадоксом, и почему новые налоги и логистика меняют рынок прямо сейчас.

Ситуация на рынке автозапчастей в России в 2025 году стала настоящим испытанием для владельцев автомобилей и сервисных компаний. Несмотря на то, что оптовые цены на многие комплектующие ощутимо снизились, розничные прайсы продолжают расти. Это не просто статистика - это реальность, с которой сталкивается каждый, кто обслуживает или ремонтирует свой автомобиль.

Как сообщает Autonews, эксперты одной из крупнейших сетей по продаже автозапчастей провели масштабное исследование, сравнив цены почти на 400 тысяч позиций. Результаты оказались неожиданными: в опте стоимость фильтров, тормозных колодок и дисков упала на 17–18%, а детали подвески и рулевого управления подешевели на 7–16%. Даже кузовные элементы и светотехника стали доступнее для закупщиков. В среднем, по всем категориям, оптовые цены снизились на 9%.

Однако для конечного потребителя эти изменения почти не ощутимы. В магазинах и сервисах цены только растут, и на это есть несколько причин. Во-первых, новые налоговые правила: теперь даже те, кто работал по упрощенной системе, вынуждены закладывать в стоимость дополнительные проценты. Во-вторых, логистика и издержки на хранение товара стали дороже, а быстрых и дешевых поставок, как раньше, больше не существует.

Динамика цен: что дешевеет, а что дорожает

Если рассматривать отдельные группы товаров, то сильнее всего в опте подешевели расходники для ТО и детали тормозной системы. Масляные, воздушные и топливные фильтры, тормозные колодки и диски - все это теперь закупают дешевле на 17–18%. Причина - высокая конкуренция и огромное количество аналогов, особенно из Китая. Падение курса юаня к рублю также сыграло свою роль, позволив снизить закупочные цены.

В сегменте двигателя и привода снижение оказалось скромнее: прокладки и сальники подешевели на 9%, ремни - на 15%. Подвеска и рулевое управление тоже стали доступнее, но не так заметно. А вот масла и шины почти не изменились в цене, что говорит о стабильности спроса и меньшей конкуренции в этих категориях.

Интересно, что на фоне общего снижения есть и исключения. Стекла для автомобилей - лобовые, дверные и задние - подорожали сразу на 50% и более. Тормозные жидкости выросли в цене втрое. Это связано с уходом с рынка дешевых «переупакованных» товаров и сокращением предложения по отдельным позициям.

Почему розница не спешит снижать цены

Несмотря на падение оптовых цен, розничные магазины и сервисы не торопятся делать детали доступнее для автовладельцев. Причина - новые налоги и рост издержек. Теперь на стоимость запчастей влияет не только НДС, который вырос до 22%, но и дополнительные расходы на логистику, аренду и обслуживание складов. Для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, минимальный рост цен составил 7–9%, а для остальных - еще выше.

Владельцы магазинов и СТО вынуждены закладывать в стоимость не только налоги, но и риски, связанные с колебаниями валют и нестабильностью поставок. По словам представителей отрасли, к концу 2025 года рынок окончательно смирился с тем, что прежних условий уже не будет. Быстрые и дешевые поставки ушли в прошлое, а новые реалии диктуют свои правила.

Структурные перемены и прогнозы на будущее

Еще один важный тренд - постепенное исчезновение оригинальных запчастей с рынка. Их место занимают аналоги, преимущественно из Китая. Это позволяет сдерживать рост цен в опте, но не спасает розницу от удорожания. Дистрибьюторы отмечают, что даже при стабильном курсе рубля конечная цена формируется с учетом множества факторов: логистика, хранение, удлиненные маршруты доставки, необходимость держать запас на складе.

Эксперты прогнозируют, что в начале 2026 года розничные цены на автозапчасти вырастут еще на 8–15%. Уже сейчас после повышения НДС детали подорожали на 1–3%, а по цепочке у поставщиков рост достигает 10–15%. Дальнейшая динамика будет зависеть от политической и экономической ситуации, а также от курса валют, ведь большая часть запчастей по-прежнему импортируется.

В итоге, несмотря на снижение оптовых цен, автовладельцы в России сталкиваются с ростом расходов на обслуживание и ремонт. Рынок меняется, и к этим переменам придется привыкать всем участникам - от поставщиков до конечных покупателей.

Ранее мы писали, что в 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Симферополь Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться