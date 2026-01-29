Вышло исследование: как меняются цены на автозапчасти в России и почему розница не спешит следовать за оптом

29 января 2026, 13:46
Почему автозапчасти дешевеют для оптовиков, но дорожают для покупателей
В 2025 году оптовые цены на автозапчасти в России заметно снизились, но для обычных автовладельцев детали только подорожали. Разбираемся, что стоит за этим парадоксом, и почему новые налоги и логистика меняют рынок прямо сейчас.
Ситуация на рынке автозапчастей в России в 2025 году стала настоящим испытанием для владельцев автомобилей и сервисных компаний. Несмотря на то, что оптовые цены на многие комплектующие ощутимо снизились, розничные прайсы продолжают расти. Это не просто статистика - это реальность, с которой сталкивается каждый, кто обслуживает или ремонтирует свой автомобиль.
Как сообщает Autonews, эксперты одной из крупнейших сетей по продаже автозапчастей провели масштабное исследование, сравнив цены почти на 400 тысяч позиций. Результаты оказались неожиданными: в опте стоимость фильтров, тормозных колодок и дисков упала на 17–18%, а детали подвески и рулевого управления подешевели на 7–16%. Даже кузовные элементы и светотехника стали доступнее для закупщиков. В среднем, по всем категориям, оптовые цены снизились на 9%.
Однако для конечного потребителя эти изменения почти не ощутимы. В магазинах и сервисах цены только растут, и на это есть несколько причин. Во-первых, новые налоговые правила: теперь даже те, кто работал по упрощенной системе, вынуждены закладывать в стоимость дополнительные проценты. Во-вторых, логистика и издержки на хранение товара стали дороже, а быстрых и дешевых поставок, как раньше, больше не существует.
Динамика цен: что дешевеет, а что дорожает
Если рассматривать отдельные группы товаров, то сильнее всего в опте подешевели расходники для ТО и детали тормозной системы. Масляные, воздушные и топливные фильтры, тормозные колодки и диски - все это теперь закупают дешевле на 17–18%. Причина - высокая конкуренция и огромное количество аналогов, особенно из Китая. Падение курса юаня к рублю также сыграло свою роль, позволив снизить закупочные цены.
В сегменте двигателя и привода снижение оказалось скромнее: прокладки и сальники подешевели на 9%, ремни - на 15%. Подвеска и рулевое управление тоже стали доступнее, но не так заметно. А вот масла и шины почти не изменились в цене, что говорит о стабильности спроса и меньшей конкуренции в этих категориях.
Интересно, что на фоне общего снижения есть и исключения. Стекла для автомобилей - лобовые, дверные и задние - подорожали сразу на 50% и более. Тормозные жидкости выросли в цене втрое. Это связано с уходом с рынка дешевых «переупакованных» товаров и сокращением предложения по отдельным позициям.
Почему розница не спешит снижать цены
Несмотря на падение оптовых цен, розничные магазины и сервисы не торопятся делать детали доступнее для автовладельцев. Причина - новые налоги и рост издержек. Теперь на стоимость запчастей влияет не только НДС, который вырос до 22%, но и дополнительные расходы на логистику, аренду и обслуживание складов. Для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, минимальный рост цен составил 7–9%, а для остальных - еще выше.
Владельцы магазинов и СТО вынуждены закладывать в стоимость не только налоги, но и риски, связанные с колебаниями валют и нестабильностью поставок. По словам представителей отрасли, к концу 2025 года рынок окончательно смирился с тем, что прежних условий уже не будет. Быстрые и дешевые поставки ушли в прошлое, а новые реалии диктуют свои правила.
Структурные перемены и прогнозы на будущее
Еще один важный тренд - постепенное исчезновение оригинальных запчастей с рынка. Их место занимают аналоги, преимущественно из Китая. Это позволяет сдерживать рост цен в опте, но не спасает розницу от удорожания. Дистрибьюторы отмечают, что даже при стабильном курсе рубля конечная цена формируется с учетом множества факторов: логистика, хранение, удлиненные маршруты доставки, необходимость держать запас на складе.
Эксперты прогнозируют, что в начале 2026 года розничные цены на автозапчасти вырастут еще на 8–15%. Уже сейчас после повышения НДС детали подорожали на 1–3%, а по цепочке у поставщиков рост достигает 10–15%. Дальнейшая динамика будет зависеть от политической и экономической ситуации, а также от курса валют, ведь большая часть запчастей по-прежнему импортируется.
В итоге, несмотря на снижение оптовых цен, автовладельцы в России сталкиваются с ростом расходов на обслуживание и ремонт. Рынок меняется, и к этим переменам придется привыкать всем участникам - от поставщиков до конечных покупателей.
Ранее мы писали, что в 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок.
