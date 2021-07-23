Почему банк отказывается выдать автокредит: 5 главных причин
Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал журналистам «Прайма», почему банки чаще всего отказывают в выдаче кредита на покупку автомобиля.
Плохая кредитная история
Наибольшее значение играет кредитная история. В ней учитываются не только заявки на выдачу кредитов и текущая финансовая задолженность (в том числе по ЖКХ и алиментам), но также участие в судебных спорах и другие факторы. Свою кредитную историю можно бесплатно проверить два раза в год на сайте Госуслуг.
Профессия, связанная с риском
Среди других причин для отказа в автокредите может стать профессия заемщика, связанная с повышенной опасностью. Банки резонно полагают, что у пожарных или спасателей высок риск получения производственной травмы, а значит, могут возникнуть трудности с погашением кредита.
Подозрительное место работы и низкий доход
Нередко причиной отказа становится место работы заемщика. Например, если человек работает в организации менее шести месяцев или трудится на индивидуального предпринимателя. Такие обстоятельства являются для банка признаками того, что человека могут уволить. Отказать могут и из-за несоразмерно низкого дохода по сравнению с суммой запрашиваемого кредита.
Отсутствие первоначального взноса
Первоначальный взнос банк рассматривает в качестве гарантии, что клиент точно потратит полученные деньги на покупку автомобиля. Отсутствие такого взноса у потенциального покупателя может стать еще одной причиной для отказа в предоставлении займа.
Подержанный неликвидный автомобиль
Стандартные условия предусматривают, что приобретаемый автомобиль остается в залоге у банка до окончательного погашения автокредита. Если клиент не сможет выплачивать займ, банк продаст автомобиль и получит свои деньги назад. Поэтому кредит на покупку подержанных машин банки дают неохотно. Такой автомобиль недостаточно ликвиден, а на его продажу может уйти много времени и сил.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 305 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 499 000 РToyota Corolla 2006 в Москве
- 2 095 000 РCitroen SpaceTourer 2018 в Москве
- 238 000 РFord Focus 2006 в Москве
- 249 000 РFord Focus 2002 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) 2109 1989 в Москве
- 4 749 000 РBMW 6 серия GT 2019 в Москве
- 1 790 000 РLexus LS 2012 в Москве
- 595 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий