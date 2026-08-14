Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

14 августа 2026, 05:50

Почему бензин Евро-2 опасен для современных автомобилей в 2026 году

Почему бензин Евро-2 опасен для современных автомобилей в 2026 году

Официально: в 2026 году на АЗС появится бензин с серой в 10 раз выше нормы — вся правда о «Евро-2»

Почему бензин Евро-2 опасен для современных автомобилей в 2026 году

В России снова появился бензин Евро-2. Водителям стоит быть внимательнее на АЗС. Не все машины одинаково реагируют на топливо низжего класса. Разбираемся, кому подойдет такой вид топлива.

В России снова появился бензин Евро-2. Водителям стоит быть внимательнее на АЗС. Не все машины одинаково реагируют на топливо низжего класса. Разбираемся, кому подойдет такой вид топлива.

В 2026 году на российских автозаправках вновь появится бензин стандарта «Евро‑2». Это решение принято для поддержки владельцев старых автомобилей, которые не оснащены цифровой электроникой и катализаторами. Однако для новых машин такое топливо может обернуться серьезными проблемами, о чем предупреждают специалисты.

Главная особенность топлива низкого экологического класса — высокое содержание вредных примесей. В «Евро‑2» допустимый уровень серы достигает 500 мг на килограмм, что в десять раз превышает показатели современных стандартов. Кроме того, в составе разрешено до пяти процентов бензола и до 1,3 процента монометиланина. Эти факторы негативно влияют на стабильность топлива и его хранение.

Для автомобилей, выпущенных до девяностых годов, такие параметры не критичны. Советские модели и старые иномарки без катализаторов спокойно работают на этом бензине. Но если заправить им современный автомобиль, последствия могут быть плачевными. Катализаторы и системы впрыска быстро выводятся из строя, а электроника фиксирует ошибки из‑за загрязненного выхлопа, и в итоге владельцу грозит дорогостоящий ремонт.

Эксперты отмечают, что экономия на топливе может обернуться другими расходами. Повышенное содержание серы приводит к образованию серной кислоты при сгорании, что разрушает детали двигателя и снижает срок службы масла. Для старых моторов это не так опасно, но современные агрегаты могут выйти из строя буквально за несколько месяцев. Кроме того, растет расход топлива, поскольку бензин низкого класса сгорает менее эффективно, и выгода от низкой цены быстро исчезает.

На автозаправках теперь обязательно указывают класс бензина — информация размещается на колонках и в чеках. Водителям советуют с осторожностью относиться к сомнительным предложениям и не покупать топливо у неизвестных продавцов. Особые меры предосторожности следует применять владельцам машин с турбонаддувом: использование «Евро‑2» может привести к детонации и разрушению поршневых колец даже за одну заправку.

Стандарт «Евро‑2» допускает содержание серы до 500 мг на килограмм и бензола до пяти процентов. Такое топливо подходит только для карбюраторных автомобилей и машин без катализатора, тогда как для современных моделей риск поломки систем очистки крайне высок.

Водители часто интересуются, можно ли смешивать «Евро‑2» и «Евро‑5». В чрезвычайных ситуациях это допускается, но итоговая смесь всё равно будет содержать много вредных примесей, что опасно для датчиков. Узнать класс топлива можно по маркировке К2 на колонке или в чеке. При этом присадки не решают проблему — они не удаляют вредные примеси, а лишь корректируют октановое число. Если пришлось заправить полный бак «Евро‑2», лучше слить топливо или разбавить его качественным бензином, двигаясь в щадящем режиме.

В итоге эксперты советуют внимательно относиться к выбору топлива и не рисковать состоянием автомобиля ради сомнительной экономии.

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