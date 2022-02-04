Почему бензин одной марки может быть разного цвета?
Почему бензин стал желтым
Существовавшие в советские времена стандарты требовали окрашивания разных марок топлива в разные цвета. Так можно было отследить производителя, подлинность и качество. Позже стандарты поменялись и сейчас нормой является прозрачный цвет со светло-желтым оттенком. Какое-то время красители снова стали применять для борьбы с подделками и тогда АИ-92 стал голубого цвета. Позже от этой меры отказались и сейчас очень мало кто из производителей окрашивает бензин. Так что яркие цвета – красный, синий, зеленый – сохранились только на ручках пистолетов на АЗС.
Какой цвет правильный
Нормой является прозрачная жидкость с легким желтым оттенком, но если этот оттенок более яркий, то паниковать рано. Дело в том, что современным двигателям требуется бензин с высоким октановым числом, а после перегонки нефти чистый бензин имеет октановое число около 60. До нужной цифры его повышают с помощью антидетонационных присадок – спиртов и эфиров. Все производители используют разные присадки, а они отличаются не только по составу, но и по цвету. Например, циклопентадиенилтрикарбонилмарганец (ЦТМ) это вещество желтого цвета, а ферроцен – это порошок оранжевого цвета. Как вы понимаете, окраску бензину они придают разную.
Кстати, именно количество и стоимость присадок влияет на цену бензина разных марок.
Как проверить качество
Бензин и дизельное топливо (оно тоже желтого цвета, но более темного, как растительное масло) должны быть прозрачными, а мутность указывает на низкое качество горючего.
Кстати, бензин является отличным растворителем, поэтому если растереть каплю между пальцев, то он должен быстро испариться, оставив ощущение сухости на коже. Несмотря на ассоциации с маслом, топливо не должно оставлять жирных пятен.
Можно капнуть бензин на белую бумагу, качественное топливо после высыхания оставит едва заметный след. Разводы, жирные и грязные пятна – признаки плохого горючего.
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