Поедет ли быстрее и съест ли меньше? Что на самом деле происходит с машиной при переходе с АИ-95 на АИ-92

Почему копеечная экономия на бензине АИ-92 может приговорить современный мотор

На колонке разница кажется простой арифметикой. За ней стоят решения, принятые задолго до заправки. Разобраться в деталях полезно каждому владельцу машины. Некоторые привычные ошибки обходятся особенно дорого.

На колонке разница кажется простой арифметикой. За ней стоят решения, принятые задолго до заправки. Разобраться в деталях полезно каждому владельцу машины. Некоторые привычные ошибки обходятся особенно дорого.

Ошибка с выбором топлива может обернуться потерей мощности и ремонтом двигателя. Риск особенно высок, если заливать бензин с октановым числом ниже указанного в технической документации автомобиля. Допустимую марку определяет производитель двигателя: повышенное октановое количество особенно важно для моторов с высокой степенью сжатия, включая турбированные, и при значительных нагрузках.

Причина разницы в стоимости начинается на НПЗ. При первичной переработке нефти получают базовый состав с низким октановым числом. Для товарного бензина сырье дополнительно очищают и используют компоненты, повышающие устойчивость топлива к детонации. Производство АИ-95 требует более энергозатратных процессов, а часть присадок обходится дороже. На конечную цену влияют стоимость компонентов и логистика. Сказываются и налоги с розничной наценкой; разница между марками зависит от региона и сети АЗС, а также от даты. Именно эти затраты отражаются на итоговой цене.

Октановое количество показывает, насколько топливо сопротивляется самовоспламенению при сжатии в цилиндрах. Оно характеризует детонационную стойкость, а не мощность или «энергетичность» бензина: АИ-95 не даёт автоматического прироста мощности в двигателе, рассчитанном на АИ-92. Детонация создает ударные нагрузки на поршни и стенки цилиндров. Для моторов с высокой степенью сжатия запас устойчивости особенно важен. Станислав Мартынов, генеральный директор ООО «Автоцентр Кореана», отмечает, что АИ-92 и АИ-95 различаются октановым числом и составом присадок.

Состав присадок также менялся. Раньше для повышения октанового числа применяли соединения свинца, позже их запретили из-за высокой токсичности. В современной нефтехимии используют другие добавки. Среди них метил-трет-бутиловый эфир, или МТБЭ; его цена также учитывается при формировании стоимости бензина. Однако октановое количество и экологический класс топлива различаются: например, в маркировке «АИ-95-К5» количество 95 указывает на октановую марку, а «К5» на экологический класс.

Если инструкция предписывает АИ-95, переход на более дешевый АИ-92 способен нарушить расчетный режим работы двигателя. Электроника может корректировать работу мотора, в том числе менять угол опережения зажигания, чтобы снизить риск детонации. Это может сопровождаться потерей мощности и ростом расхода топлива. Бензин с октановым числом ниже рекомендованного способен повредить двигатель.

При длительной работе с детонацией детали мотора изнашиваются быстрее. Повреждения цилиндро-поршневой группы могут потребовать капитального ремонта. Требуемую марку бензина производитель указывает в технической документации автомобиля; систематическое использование топлива ниже рекомендованного не следует считать безопасной экономией.