Дизель или бензин - что выгоднее для повседневной езды в России?

14 мая 2026, 11:32
Почему бензиновые авто обходят дизельные: реальный опыт российских водителей
Многие автолюбители мечтают о машине, которая позволит реже заезжать на заправку и тратить меньше на топливо. Однако, как показывает практика, дизельные двигатели не всегда оправдывают ожидания по экономии. На первый взгляд, дизель кажется идеальным выбором: мощный, тяговитый, расходует минимум топлива. Но реальность оказывается куда сложнее.
Современные дизельные моторы требуют особого отношения. Их топливная система работает под высоким давлением и крайне чувствительна к качеству топлива. Даже небольшое количество воды или некачественная присадка способны вывести из строя дорогостоящие компоненты. В результате, ремонт форсунок или топливного насоса может обойтись в сумму, сопоставимую с годовым запасом топлива для обычного седана. Как сообщает Pravda.Ru, бензиновые двигатели гораздо проще и дешевле в обслуживании, а их системы впрыска менее требовательны к качеству бензина.
Экологические требования также усложнили жизнь владельцам дизелей. Системы EGR и сажевые фильтры, призванные снизить вредные выбросы, часто становятся причиной внеплановых визитов в сервис. Короткие поездки по городу не позволяют фильтру регенерироваться, что приводит к его засорению и необходимости дорогостоящего ремонта. Кроме того, для работы современных дизелей требуется специальная жидкость AdBlue, отсутствие или замерзание которой может полностью заблокировать запуск автомобиля.
Зимой дизельные автомобили доставляют еще больше хлопот. При низких температурах топливо густеет, что затрудняет запуск двигателя и увеличивает время прогрева салона. В городских условиях это особенно заметно: пока мотор прогреется, поездка уже заканчивается. К тому же, расходные материалы для дизеля стоят дороже, а менять их приходится чаще.
Сравнивая бензиновые и дизельные моторы, становится очевидно: бензиновые агрегаты выигрывают по простоте эксплуатации и предсказуемости расходов. Они быстрее прогреваются, менее требовательны к топливу и обходятся дешевле в ремонте. Дизель оправдан только при очень больших годовых пробегах - от 50 тысяч километров и выше. Для большинства водителей, которые используют машину для поездок по городу и на дачу, бензиновый вариант оказывается более разумным выбором.
Экономия на топливе не всегда покрывает затраты на обслуживание дизеля. Перед покупкой стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами и сложностями в эксплуатации.
