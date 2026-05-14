Дизель или бензин - что выгоднее для повседневной езды в России?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

14 мая 2026, 11:32

Почему бензиновые авто обходят дизельные: реальный опыт российских водителей

Почему бензиновые авто обходят дизельные: реальный опыт российских водителей

Дизель или бензин - что выгоднее для повседневной езды в России?

Почему бензиновые авто обходят дизельные: реальный опыт российских водителей

Экономия на топливе не всегда оправдывает ожидания. Обслуживание дизеля часто дороже. Водители сталкиваются с неожиданными расходами. Узнайте, что выбрать для города и дачи.

Экономия на топливе не всегда оправдывает ожидания. Обслуживание дизеля часто дороже. Водители сталкиваются с неожиданными расходами. Узнайте, что выбрать для города и дачи.

Многие автолюбители мечтают о машине, которая позволит реже заезжать на заправку и тратить меньше на топливо. Однако, как показывает практика, дизельные двигатели не всегда оправдывают ожидания по экономии. На первый взгляд, дизель кажется идеальным выбором: мощный, тяговитый, расходует минимум топлива. Но реальность оказывается куда сложнее.

Современные дизельные моторы требуют особого отношения. Их топливная система работает под высоким давлением и крайне чувствительна к качеству топлива. Даже небольшое количество воды или некачественная присадка способны вывести из строя дорогостоящие компоненты. В результате, ремонт форсунок или топливного насоса может обойтись в сумму, сопоставимую с годовым запасом топлива для обычного седана. Как сообщает Pravda.Ru, бензиновые двигатели гораздо проще и дешевле в обслуживании, а их системы впрыска менее требовательны к качеству бензина.

Экологические требования также усложнили жизнь владельцам дизелей. Системы EGR и сажевые фильтры, призванные снизить вредные выбросы, часто становятся причиной внеплановых визитов в сервис. Короткие поездки по городу не позволяют фильтру регенерироваться, что приводит к его засорению и необходимости дорогостоящего ремонта. Кроме того, для работы современных дизелей требуется специальная жидкость AdBlue, отсутствие или замерзание которой может полностью заблокировать запуск автомобиля.

Зимой дизельные автомобили доставляют еще больше хлопот. При низких температурах топливо густеет, что затрудняет запуск двигателя и увеличивает время прогрева салона. В городских условиях это особенно заметно: пока мотор прогреется, поездка уже заканчивается. К тому же, расходные материалы для дизеля стоят дороже, а менять их приходится чаще.

Сравнивая бензиновые и дизельные моторы, становится очевидно: бензиновые агрегаты выигрывают по простоте эксплуатации и предсказуемости расходов. Они быстрее прогреваются, менее требовательны к топливу и обходятся дешевле в ремонте. Дизель оправдан только при очень больших годовых пробегах - от 50 тысяч километров и выше. Для большинства водителей, которые используют машину для поездок по городу и на дачу, бензиновый вариант оказывается более разумным выбором.

Экономия на топливе не всегда покрывает затраты на обслуживание дизеля. Перед покупкой стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами и сложностями в эксплуатации.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Самара Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться