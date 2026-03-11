Новая жизнь старых моторов: АвтоВАЗ меняет конструкцию поршней ради мощности и экономии

Конец эпохи «негнущихся» клапанов: что меняется в моторах LADA

В последние годы АвтоВАЗ отказался от «безвтыковых» поршней, которые долгое время считались визитной карточкой его двигателей. Эта перемена затронула не только конструкцию моторов, но и подход к их надежности и стоимости. Почему производитель пошел на такой шаг и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.

В последние годы АвтоВАЗ отказался от «безвтыковых» поршней, которые долгое время считались визитной карточкой его двигателей. Эта перемена затронула не только конструкцию моторов, но и подход к их надежности и стоимости. Почему производитель пошел на такой шаг и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.

Тема «безвтыковых» поршней вновь оказалась в центре внимания в связи с тем, что АвтоВАЗ пересматривает конструкцию своих моторов, стремясь повысить надежность и снизить стоимость обслуживания автомобилей. Грядущие перемены затрагивают не только техническую сторону, но и кардинально меняют подходы к производству, что может иметь далеко идущие последствия для отечественных технологий.

На протяжении многих лет «безвтыковые» поршни с характерными углублениями на днище были стандартом для моторов Волжского автозавода, начиная с эпохи «Приоры». Их главная задача заключалась в предотвращении серьезных поломок при обрыве ремня ГРМ: углубления не давали клапанам столкнуться с поршнем. Это решение стало вынужденным компромиссом в условиях нестабильного качества комплектующих, позволяя снизить риски для владельцев, но не устраняя первопричину проблемы.

Однако у этой конструкции быстро обнаружились существенные недостатки. Производство таких поршней из сложных сплавов методом горячей штамповки обходилось значительно дороже, а сложная геометрия камеры сгорания приводила к падению мощности и снижению степени сжатия. Со временем в глубоких выемках накапливался кокс, провоцирующий детонацию, что негативно сказывалось на ресурсе двигателя уже после 30 тысяч километров пробега.

Вместо того чтобы вкладываться в повышение качества ремней ГРМ, завод выбрал путь наименьшего сопротивления, законсервировав устаревшую конструкцию. В то время как зарубежные производители быстро отказались от подобных компромиссов, перейдя на высокооктановое топливо и более совершенные технологии газораспределения, АвтоВАЗ только сейчас начинает пересматривать этот подход.

Сегодня на моторе ВАЗ-11184, который устанавливается на Ниву Трэвел, уже применяются поршни без привычных выемок — так называемые «втыковые». Их гладкая конструкция позволяет повысить степень сжатия, увеличить мощность и снизить расход топлива. Кроме того, отказ от сложных в производстве деталей удешевляет как сам двигатель, так и его обслуживание, открывая дорогу для более современных инженерных решений.

Отказ от «безвтыковых» поршней знаменует собой смену приоритетов в отечественном автопроме: вместо временных компромиссов завод делает ставку на эффективность и экономичность. В ближайшие годы это решение может стать основой для появления новых моторов, в которых учтены ошибки прошлого и реализован потенциал для повышения конкурентоспособности российских автомобилей.