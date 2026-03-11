Новая жизнь старых моторов: АвтоВАЗ меняет конструкцию поршней ради мощности и экономии

11 марта 2026, 11:48
Конец эпохи «негнущихся» клапанов: что меняется в моторах LADA
Конец эпохи «негнущихся» клапанов: что меняется в моторах LADA
В последние годы АвтоВАЗ отказался от «безвтыковых» поршней, которые долгое время считались визитной карточкой его двигателей. Эта перемена затронула не только конструкцию моторов, но и подход к их надежности и стоимости. Почему производитель пошел на такой шаг и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.
Тема «безвтыковых» поршней вновь оказалась в центре внимания в связи с тем, что АвтоВАЗ пересматривает конструкцию своих моторов, стремясь повысить надежность и снизить стоимость обслуживания автомобилей. Грядущие перемены затрагивают не только техническую сторону, но и кардинально меняют подходы к производству, что может иметь далеко идущие последствия для отечественных технологий.
На протяжении многих лет «безвтыковые» поршни с характерными углублениями на днище были стандартом для моторов Волжского автозавода, начиная с эпохи «Приоры». Их главная задача заключалась в предотвращении серьезных поломок при обрыве ремня ГРМ: углубления не давали клапанам столкнуться с поршнем. Это решение стало вынужденным компромиссом в условиях нестабильного качества комплектующих, позволяя снизить риски для владельцев, но не устраняя первопричину проблемы.
Однако у этой конструкции быстро обнаружились существенные недостатки. Производство таких поршней из сложных сплавов методом горячей штамповки обходилось значительно дороже, а сложная геометрия камеры сгорания приводила к падению мощности и снижению степени сжатия. Со временем в глубоких выемках накапливался кокс, провоцирующий детонацию, что негативно сказывалось на ресурсе двигателя уже после 30 тысяч километров пробега.
Вместо того чтобы вкладываться в повышение качества ремней ГРМ, завод выбрал путь наименьшего сопротивления, законсервировав устаревшую конструкцию. В то время как зарубежные производители быстро отказались от подобных компромиссов, перейдя на высокооктановое топливо и более совершенные технологии газораспределения, АвтоВАЗ только сейчас начинает пересматривать этот подход.
Сегодня на моторе ВАЗ-11184, который устанавливается на Ниву Трэвел, уже применяются поршни без привычных выемок — так называемые «втыковые». Их гладкая конструкция позволяет повысить степень сжатия, увеличить мощность и снизить расход топлива. Кроме того, отказ от сложных в производстве деталей удешевляет как сам двигатель, так и его обслуживание, открывая дорогу для более современных инженерных решений.
Отказ от «безвтыковых» поршней знаменует собой смену приоритетов в отечественном автопроме: вместо временных компромиссов завод делает ставку на эффективность и экономичность. В ближайшие годы это решение может стать основой для появления новых моторов, в которых учтены ошибки прошлого и реализован потенциал для повышения конкурентоспособности российских автомобилей.
Похожие материалы Лада
-
11.03.2026, 12:11
В США стартует крупнейшее испытание VTOL: новые маршруты и технологии в 26 штатах
В этом году в США запускается масштабная программа испытаний VTOL - электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В проекте участвуют ведущие производители и транспортные ведомства, а испытания охватят сразу 26 штатов. Это событие может изменить правила игры на мировом рынке воздушной мобильности.Читать далее
-
11.03.2026, 11:36
Aurus начал сборку новых прототипов Senat: почему он может стать символом возрождения автопрома России
На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Производитель внедряет новые технологии и лимитированные цвета, а также усиливает контроль качества. Почему это событие может повлиять на весь российский рынок люксовых автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 11:22
Mazda стала лидером среди некитайских иномарок в России: продажи взлетели в 2,5 раза
В России зафиксирован неожиданный скачок продаж новых иномарок: за два месяца 2026 года зарегистрировано в 2,5 раза больше машин, чем год назад. Почему Mazda оказалась впереди Toyota и BMW, и как новые правила изменили рынок - объясняем, что это значит для покупателей.Читать далее
-
11.03.2026, 11:06
Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году
Эксперты раскрыли, какие подержанные автомобили россияне чаще всего покупают в кредит и почему именно эти марки остаются в топе. Не прошли мимо и неожиданные детали по ценам и возрасту машин. Что грозит рынку и как меняется структура сделок - объяснил специалист. Cпрос на бюджетные авто растет несмотря на высокие ставки.Читать далее
-
11.03.2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
11.03.2026, 10:35
Lada RGH: 7 мест и 90% локализации — АвтоВАЗ готовит приемника Largus
Новый минивэн Lada RGH обещает стать ключевым проектом «АвтоВАЗа» в сегменте семейных автомобилей. Модель разрабатывается на российской платформе и почти полностью из отечественных компонентов. Почему этот проект важен для рынка и когда ждать новинку - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 10:02
Редкий BMW M5 F90 2019 года ушел с аукциона по цене новой Toyota Crown
На аукционе продан BMW M5 2019 года с пробегом 73 000 миль и доработками по цене, сопоставимой с новой Toyota Crown. Эксперты отмечают, что такие сделки становятся все более частыми на рынке премиальных авто. Почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 09:22
Будущее ходунков: как новые технологии меняют жизнь пожилых людей
Старение населения требует новых подходов к мобильности и безопасности. Современные ходунки становятся умнее и безопаснее, что может изменить повседневную жизнь пожилых людей. Почему эти разработки важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 08:54
Российские дилеры ожидают рост продаж новых авто в марте на фоне изменений на рынке
В марте дилеры прогнозируют заметное оживление рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что спрос подогревают не только адаптация к новым ценам, но и опасения по поводу грядущих изменений в правилах ввоза. Некоторые бренды уже объявили о дополнительных скидках, что может повлиять на итоговые цифры. Почему март может стать рекордным месяцем и какие риски сохраняются - объясняют специалисты.Читать далее
-
11.03.2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам. Читать далее
Похожие материалы Лада
-
11.03.2026, 12:11
В США стартует крупнейшее испытание VTOL: новые маршруты и технологии в 26 штатах
В этом году в США запускается масштабная программа испытаний VTOL - электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В проекте участвуют ведущие производители и транспортные ведомства, а испытания охватят сразу 26 штатов. Это событие может изменить правила игры на мировом рынке воздушной мобильности.Читать далее
-
11.03.2026, 11:36
Aurus начал сборку новых прототипов Senat: почему он может стать символом возрождения автопрома России
На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Производитель внедряет новые технологии и лимитированные цвета, а также усиливает контроль качества. Почему это событие может повлиять на весь российский рынок люксовых автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 11:22
Mazda стала лидером среди некитайских иномарок в России: продажи взлетели в 2,5 раза
В России зафиксирован неожиданный скачок продаж новых иномарок: за два месяца 2026 года зарегистрировано в 2,5 раза больше машин, чем год назад. Почему Mazda оказалась впереди Toyota и BMW, и как новые правила изменили рынок - объясняем, что это значит для покупателей.Читать далее
-
11.03.2026, 11:06
Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году
Эксперты раскрыли, какие подержанные автомобили россияне чаще всего покупают в кредит и почему именно эти марки остаются в топе. Не прошли мимо и неожиданные детали по ценам и возрасту машин. Что грозит рынку и как меняется структура сделок - объяснил специалист. Cпрос на бюджетные авто растет несмотря на высокие ставки.Читать далее
-
11.03.2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
11.03.2026, 10:35
Lada RGH: 7 мест и 90% локализации — АвтоВАЗ готовит приемника Largus
Новый минивэн Lada RGH обещает стать ключевым проектом «АвтоВАЗа» в сегменте семейных автомобилей. Модель разрабатывается на российской платформе и почти полностью из отечественных компонентов. Почему этот проект важен для рынка и когда ждать новинку - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 10:02
Редкий BMW M5 F90 2019 года ушел с аукциона по цене новой Toyota Crown
На аукционе продан BMW M5 2019 года с пробегом 73 000 миль и доработками по цене, сопоставимой с новой Toyota Crown. Эксперты отмечают, что такие сделки становятся все более частыми на рынке премиальных авто. Почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 09:22
Будущее ходунков: как новые технологии меняют жизнь пожилых людей
Старение населения требует новых подходов к мобильности и безопасности. Современные ходунки становятся умнее и безопаснее, что может изменить повседневную жизнь пожилых людей. Почему эти разработки важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 08:54
Российские дилеры ожидают рост продаж новых авто в марте на фоне изменений на рынке
В марте дилеры прогнозируют заметное оживление рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что спрос подогревают не только адаптация к новым ценам, но и опасения по поводу грядущих изменений в правилах ввоза. Некоторые бренды уже объявили о дополнительных скидках, что может повлиять на итоговые цифры. Почему март может стать рекордным месяцем и какие риски сохраняются - объясняют специалисты.Читать далее
-
11.03.2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам. Читать далее