Эксперт объяснил, как стресс и переоценка своих сил мешают сдать экзамен на права с первого раза

Эксперт Моржаретто: почему большинство проваливает экзамен по вождению — неожиданный фактор риска

Многие уверены, что провал на экзамене по вождению связан с недостатком знаний, но автоэксперты выделяют другую причину. В 2026 году проблема сохраняет актуальность, ведь от результата зависит не только получение прав, но и безопасность на дорогах.

Многие уверены, что провал на экзамене по вождению связан с недостатком знаний, но автоэксперты выделяют другую причину. В 2026 году проблема сохраняет актуальность, ведь от результата зависит не только получение прав, но и безопасность на дорогах.

Экзамен на получение водительских прав уже давно стал испытанием не только для новичков, но и для тех, кто считает себя уверенным за рулем. Как отмечают специалисты, провал на экзамене чаще всего связан не с пробелами в теориях или неудачной практикой, а с психологическим состоянием кандидата. Волнение, стресс и неуверенность могут свести нескольких месяцев подготовки в ноль, в результате чего даже опытные специалисты допустят досадные ошибки.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто подметил, что именно эмоциональное напряжение становится главной проблемой на пути к водительскому удостоверению. По его словам, многие кандидаты теряют навыки в самый ответственный момент, забывают простейшие правила и делают промахи, которых не было на занятиях с инструктором. Причина – сильные стрессы, которые мешают сосредоточиться на дорожной обстановке.

«Страх перед экзаменом — это нормально, но важно научиться его контролировать. Если человек садится за руль с ясной головой, вспоминает все, чему его учили, и действует постепенно, это может привести к заметному снижению стресса», - отмечает эксперт. Он советует не зацикливаться на страхе, а обращать внимание на выполнение определенных заданий.

Однако не только волнение может сыграть злую шутку. По мнению Моржаретто, самоуверенность и переоценка своих возможностей также часто приводят к неудаче. Некоторые кандидаты, почувствовав себя «бывалыми» водителями, начинают торопиться, чтобы выполнить основные детали и теряют бдительность. В результате - допускаются ошибки, которые приводят к провалу на экзамене.

Экзамен по вождению - это не только проверка знаний и умений, но и тест на самообладание. Специалисты советуют подходить к нему максимально собранно, не пренебрегая дополнительной подготовкой. Если есть сомнение в своих силах, лучше взять еще пару занятий, отработать сложные маневры. Такой подход помогает укрепить уверенность и снизить риск ошибок в решающий момент.

В 2026 году требования к кандидатам все выше, а конкуренция среди новичков только растет. Поэтому психологическая устойчивость становится не менее важным фактором, чем знание ПДД или умение парковаться. Как показывает практика, именно спокойствие и внимательность позволяют успешно пройти экзамен и стать полноценным участником дорожного движения.