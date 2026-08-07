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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 07:19

Почему цепь ГРМ на китайских авто не требует замены по регламенту

Почему цепь ГРМ на китайских авто не требует замены по регламенту

Почему в китайских авто нет замены цепи ГРМ по регламенту: скрытые риски и реальный ресурс

Почему цепь ГРМ на китайских авто не требует замены по регламенту

Многие китайские автомобили не предусматривают замену цепи ГРМ в регламенте обслуживания. Это решение связано с конструктивными изменениями и расчетом ресурса на весь срок службы двигателя. Разбираемся, насколько оправдан такой подход и что важно знать владельцам именно сейчас.

Многие китайские автомобили не предусматривают замену цепи ГРМ в регламенте обслуживания. Это решение связано с конструктивными изменениями и расчетом ресурса на весь срок службы двигателя. Разбираемся, насколько оправдан такой подход и что важно знать владельцам именно сейчас.

В последние годы на рынке заметно вырос интерес к китайским автомобилям, и многие владельцы сталкиваются с неожиданной особенностью: в регламенте обслуживания таких машин зачастую отсутствует пункт о замене цепи ГРМ. Это вызывает вопросы у тех, кто привык к регулярной замене ремней или цепей на других марках.

Современные двигатели внутреннего сгорания напрямую зависят от исправности газораспределительного механизма. Ранее обрыв ремня или цепи ГРМ почти всегда приводил к серьезным поломкам, требующим капитального ремонта. Однако производители постепенно отказались от «безвтыковых» моторов, где клапаны не встречались с поршнями даже при обрыве. Сейчас такие двигатели в основном выпускает только «АвтоВАЗ».

Главное отличие современных цепей - переход от роликовых к пластинчатым конструкциям. Благодаря этому нагрузка распределяется по нескольким пластинам, а не по отдельным пинам, что значительно снижает риск обрыва. Кроме того, новые натяжители практически исключают перескок цепи на звездочках. 

В регламентах обслуживания многих китайских (и не только китайских) автомобилей, теперь не указывается необходимость замены цепи ГРМ. Производители уверены: при своевременном прохождении ТО и использовании качественного масла, цепь прослужит столько же, сколько и сам мотор. Подобный подход ранее применялся к автоматическим коробкам передач, где масло  рассчитывалось «на весь срок службы», но практика показала, что это не всегда так. Сейчас ситуация с АКПП изменилась, и похожий принцип перенесен на цепи ГРМ.

Тем не менее, вечных узлов не бывает. Срок службы цепи ГРМ зависит от регулярности обслуживания, качества масла, условий эксплуатации и стиля вождения. В последние годы акцент сместился с пробега на признаки износа: металлический треск при запуске, задержки отклика на газ, нестабильные обороты холостого хода. Иногда о проблеме сигнализирует лампа Check Engine, если система фиксирует рассогласование валов.

Для российских автовладельцев важно учитывать, что эксплуатация в суровых климатических условиях и использование неоригинальных расходников могут повлиять на ресурс цепи. В случае появления подозрительных звуков или нестабильной работы двигателя, стоит обратиться в сервис для диагностики. Как отмечают эксперты, своевременное выявление износа позволяет избежать дорогостоящего ремонта.

Кстати, вопросы о ресурсе и слабых местах двигателей волнуют не только владельцев китайских машин. Например, в материале о моторах Haval подробно разбираются особенности эксплуатации и советы по обслуживанию - подробнее об этом можно узнать в разборе особенностей двигателей Haval.

В целом, отказ от обязательной замены цепи ГРМ в регламенте - результат технического прогресса и стремления производителей снизить расходы на обслуживание. Однако владельцам стоит помнить: даже самые надежные узлы требуют внимания, а своевременная диагностика и качественное обслуживание остаются залогом долгой службы двигателя.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Changan, Great Wall, EXEED
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