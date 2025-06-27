Почему Changan UNI-T продают со скидкой до 800 тысяч рублей
Кроссовер предлагается с безальтернативным 1,5-литровым турбированным агрегатом. Он развивает мощность 167 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 280 Нм. Пару мотору составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – исключительно передний.
Максимальная скидка в 800 тысяч рублей формируется из двух компонентов по 400 тысяч рублей каждый. Один блок выгоды предоставляется как дополнительное преимущество от дилера, второй – за оформление покупки через автокредит. В результате Changan UNI-T 2023 года выпуска в базовой комплектации Luxe можно приобрести минимум за 2 069 900 рублей. Еще недавно за такой автомобиль просили 2 869 900 рублей. Более богатая версия Tech теперь предлагается за 2 169 900 рублей вместо прежних 2 969 900 рублей.
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16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
-
05.06.2023, 18:09
В Россию везут новый стильный купе-кроссовер
Российский офис Changan объявил о скором старте продаж новой модели – купеообразного кроссовера Uni-T. В феврале 2023 года у себя на родине, в Китае, модель пережила рестайлинг и теперь выглядит еще более стильно.Читать далее
-
27.06.2025, 18:32
Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?
1 июля 2025 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера GAC GS8 в специальной версии Dragon. Новинку предложат с двумя типами силовых установок на выбор – бензиновой и гибридной. Читать далее
-
27.06.2025, 18:16
Операция «Должник»: автоинспекторы начали приходить к неплательщикам домой
В 2025 году сотрудники ГИБДД активно борются с водителями, которые игнорируют оплату штрафов за нарушения ПДД. Среди них есть такие, кто накопил задолженности на десятки и даже сотни тысяч рублей. В разных регионах страны начались специальные мероприятия, направленные на привлечение нарушителей к ответственности.Читать далее
-
27.06.2025, 09:29
SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге
С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых мероприятий для профессионалов digital-сферы, маркетинга, коммуникаций и технологий. Организаторы обещают формат, в котором участники не просто слушают, а участвуют в обсуждении, задают вопросы и находят новых партнеров.Читать далее
-
27.06.2025, 09:15
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-
27.06.2025, 08:48
В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера
26 июня около полуночи в подмосковном поселке Ильинское-Усово, расположенном в городском округе Красногорск, произошла страшная авария – водитель автомобиля BMW 5-Series выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать «лежачего полицейского», и врезался в мотоцикл Yamaha.Читать далее
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