Почему Changan UNI-T продают со скидкой до 800 тысяч рублей

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Фото: Changan

Журналисты портала Tarantas.news в ходе мониторинга актуальных прайс-листов выяснили, что кроссоверы Changan UNI-T можно приобрести с внушительным дисконтом. Максимальная выгода достигает 800 тыс. рублей и распространяется только на автомобили 2023 года выпуска.Кроссовер предлагается с безальтернативным 1,5-литровым турбированным агрегатом. Он развивает мощность 167 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 280 Нм. Пару мотору составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – исключительно передний.

Максимальная скидка в 800 тысяч рублей формируется из двух компонентов по 400 тысяч рублей каждый. Один блок выгоды предоставляется как дополнительное преимущество от дилера, второй – за оформление покупки через автокредит. В результате Changan UNI-T 2023 года выпуска в базовой комплектации Luxe можно приобрести минимум за 2 069 900 рублей. Еще недавно за такой автомобиль просили 2 869 900 рублей. Более богатая версия Tech теперь предлагается за 2 169 900 рублей вместо прежних 2 969 900 рублей.

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