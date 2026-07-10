Российский успех китайских брендов - лишь иллюзия на фоне реальности Поднебесной

10 июля 2026, 11:34
Почему Chery и Haval не могут стать лидерами в Китае
Почему Chery и Haval не могут стать лидерами в Китае
Chery и Haval популярны в России, но в Китае их позиции скромнее. Местные покупатели выбирают другие марки. Конкуренция на родине этих брендов намного выше. Разбираемся, почему так происходит.
Chery и Haval уверенно закрепились на российском рынке, их автомобили встречаются практически в каждом дворе от западных до восточных границ страны. Дилеры регулярно сообщают о высоких продажах, а логотипы этих марок стали привычной частью городского пейзажа. Однако в Китае, где эти бренды родились, ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь Chery и Haval не входят в число лидеров, уступая место более сильным игрокам.
Китайский рынок автомобилей отличается невероятной плотностью конкуренции. Местные жители отдают предпочтение проверенным маркам, которые ассоциируются с надежностью и долговечностью. Volkswagen, Toyota и Honda давно стали символами качества для китайских семей. Немецкий концерн Volkswagen построил в Китае разветвленную сеть заводов и сервисных центров, что позволяет ему удерживать значительную долю рынка. Toyota также не теряет позиций, предлагая широкий выбор моделей, которые ценятся за практичность и экономичность.
Chery и Haval, несмотря на активную экспансию, пока не смогли завоевать доверие большинства китайских покупателей. Причина кроется не только в высокой конкуренции, но и в том, что местные бренды вынуждены постоянно совершенствовать технологии, чтобы соответствовать ожиданиям рынка. Китайцы склонны выбирать автомобили, которые уже доказали свою надежность на протяжении многих лет, а не новинки с агрессивным маркетингом.
Особое место занимает компания BYD, которая сумела изменить правила игры. Еще недавно ее автомобили вызывали скепсис из-за простых материалов и спорного дизайна, но сейчас BYD занимает лидирующие позиции благодаря ставке на электромобили и гибриды. Компания быстро развернула инфраструктуру зарядных станций и предложила доступные по цене модели, что позволило ей занять значительную долю рынка. Электрокары в Китае стали не роскошью, а рациональным выбором для многих семей.
Chery и Haval, напротив, остаются крепкими середняками. Им сложно конкурировать с такими гигантами, как Changan и Geely, которые продолжают удерживать свои позиции. В условиях жесткой борьбы за покупателя многие китайские бренды вынуждены искать новые рынки сбыта, и Россия стала для них одним из главных направлений. Здесь спрос на автомобили из Китая вырос после ухода европейских марок, а конкуренция пока не так высока, как на родине.
Китайские заводы активно работают на экспорт, отправляя за границу те модели, которые в Китае уже не вызывают ажиотажа. Российский успех Chery и Haval объясняется не столько их техническим превосходством, сколько особенностями местного рынка и отсутствием привычных конкурентов. В Китае же борьба за покупателя продолжается, и иностранные бренды не собираются сдавать позиции без боя.
Таким образом, популярность Chery и Haval в России - это скорее результат удачного стечения обстоятельств, чем признание их лидерства на мировом уровне. В Поднебесной эти марки продолжают искать свое место среди десятков сильных конкурентов, а российский рынок остается для них возможностью компенсировать внутренние неудачи.
Похожие материалы Чери, Хавейл
-
13.07.2026, 13:58
Ford отзывает более 83 тысяч Transit и Tourneo из-за риска возгорания
Стартовал глобальный отзыв Ford Transit Custom и Tourneo Custom последних лет выпуска. Причина - выявленная угроза возгорания из-за дефекта топливной системы. Уже зафиксированы случаи повреждений, что подчеркивает актуальность проблемы. Какие модели попали под отзыв, что делать владельцам и почему ситуация требует особого внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.07.2026, 13:23
Porsche завершает выпуск бензинового Macan: когда сойдет последний экземпляр
Porsche объявила о прекращении производства бензинового Macan после 12 лет на рынке. Последний кроссовер с ДВС будет выпущен летом 2026 года, а в Европе продажи уже остановлены из-за новых требований. Что это значит для поклонников марки и какие перемены ждут сегмент кроссоверов - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают неожиданные тенденции спроса.Читать далее
-
13.07.2026, 13:19
В Японии восхитились «очаровательным» внедорожником «Лада Нива»
Японский автожурналист Фумио Огава назвал «Ладу Ниву» «очаровательным продвинутым автомобилем». Он вспомнил победу модели в Дакаре и удивился, почему её не сняли с производства. Читать далее
-
13.07.2026, 13:12
BELARUS 422.1 и 622 сменили европейские моторы на новые агрегаты BELARCO
Мало кто знает, но из-за санкций поставки европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622 были прекращены. Теперь эти модели комплектуются новыми двигателями BELARCO, что уже отразилось на рынке. Какие изменения произошли, как это повлияло на характеристики и что говорят специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и первые отзывы покупателей.Читать далее
-
13.07.2026, 13:06
Почему современные АЗС больше не боятся слива топлива: факты и новые стандарты
Многие водители до сих пор опасаются заправляться, когда на АЗС идет слив топлива. Однако современные технологии фильтрации и новые стандарты хранения топлива изменили ситуацию. Разбираемся, насколько актуальны прежние опасения и что говорят специалисты.Читать далее
-
13.07.2026, 13:01
Пять московских камер фиксируют 15% всех штрафов за превышение скорости
В Москве за три месяца зафиксировано 1,8 млн случаев превышения скорости - и почти каждое седьмое нарушение приходится всего на пять точек. Какие участки стали ловушками для водителей, почему временные ограничения часто игнорируют и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и мнения специалистов: что грозит тем, кто не замечает новые знаки.Читать далее
-
13.07.2026, 12:47
8 неожиданных фактов о бензине: что важно знать каждому водителю
Бензин по-прежнему остается ключевым элементом для автомобилистов, несмотря на рост экологических стандартов и новые технологии. В материале - малоизвестные факты о свойствах топлива, которые могут повлиять на эксплуатацию автомобиля и расходы владельцев.Читать далее
-
13.07.2026, 12:16
Факты о 92-м и 95-м бензине: что важно знать владельцам старых авто
Вопрос выбора между 92-м и 95-м бензином снова актуален для российских водителей. Эксперты отмечают, что особенности производства топлива в России и состояние автомобилей напрямую влияют на итоговый выбор. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
13.07.2026, 11:56
В Госдуме обсуждают отмену платы за эвакуацию и хранение автомобилей
В России могут отменить плату за эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках - депутаты внесли законопроект, который способен изменить финансовую нагрузку на водителей. Что стоит за этой инициативой, какие подводные камни и почему вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся с деталями и экспертными мнениями.Читать далее
-
13.07.2026, 11:39
Российский авторынок резко просел: продажи новых машин упали на 16,2%
После периода активных продаж рынок новых автомобилей в России неожиданно ушел в минус. Эксперты отмечают, что снижение связано не только со статистикой, но и с реальными проблемами на рынке. Какие факторы влияют на спрос и что может ждать покупателей - объяснил специалист. Мало кто знает, но ситуация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
Похожие материалы Чери, Хавейл
-
13.07.2026, 13:58
Ford отзывает более 83 тысяч Transit и Tourneo из-за риска возгорания
Стартовал глобальный отзыв Ford Transit Custom и Tourneo Custom последних лет выпуска. Причина - выявленная угроза возгорания из-за дефекта топливной системы. Уже зафиксированы случаи повреждений, что подчеркивает актуальность проблемы. Какие модели попали под отзыв, что делать владельцам и почему ситуация требует особого внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.07.2026, 13:23
Porsche завершает выпуск бензинового Macan: когда сойдет последний экземпляр
Porsche объявила о прекращении производства бензинового Macan после 12 лет на рынке. Последний кроссовер с ДВС будет выпущен летом 2026 года, а в Европе продажи уже остановлены из-за новых требований. Что это значит для поклонников марки и какие перемены ждут сегмент кроссоверов - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают неожиданные тенденции спроса.Читать далее
-
13.07.2026, 13:19
В Японии восхитились «очаровательным» внедорожником «Лада Нива»
Японский автожурналист Фумио Огава назвал «Ладу Ниву» «очаровательным продвинутым автомобилем». Он вспомнил победу модели в Дакаре и удивился, почему её не сняли с производства. Читать далее
-
13.07.2026, 13:12
BELARUS 422.1 и 622 сменили европейские моторы на новые агрегаты BELARCO
Мало кто знает, но из-за санкций поставки европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622 были прекращены. Теперь эти модели комплектуются новыми двигателями BELARCO, что уже отразилось на рынке. Какие изменения произошли, как это повлияло на характеристики и что говорят специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и первые отзывы покупателей.Читать далее
-
13.07.2026, 13:06
Почему современные АЗС больше не боятся слива топлива: факты и новые стандарты
Многие водители до сих пор опасаются заправляться, когда на АЗС идет слив топлива. Однако современные технологии фильтрации и новые стандарты хранения топлива изменили ситуацию. Разбираемся, насколько актуальны прежние опасения и что говорят специалисты.Читать далее
-
13.07.2026, 13:01
Пять московских камер фиксируют 15% всех штрафов за превышение скорости
В Москве за три месяца зафиксировано 1,8 млн случаев превышения скорости - и почти каждое седьмое нарушение приходится всего на пять точек. Какие участки стали ловушками для водителей, почему временные ограничения часто игнорируют и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и мнения специалистов: что грозит тем, кто не замечает новые знаки.Читать далее
-
13.07.2026, 12:47
8 неожиданных фактов о бензине: что важно знать каждому водителю
Бензин по-прежнему остается ключевым элементом для автомобилистов, несмотря на рост экологических стандартов и новые технологии. В материале - малоизвестные факты о свойствах топлива, которые могут повлиять на эксплуатацию автомобиля и расходы владельцев.Читать далее
-
13.07.2026, 12:16
Факты о 92-м и 95-м бензине: что важно знать владельцам старых авто
Вопрос выбора между 92-м и 95-м бензином снова актуален для российских водителей. Эксперты отмечают, что особенности производства топлива в России и состояние автомобилей напрямую влияют на итоговый выбор. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
13.07.2026, 11:56
В Госдуме обсуждают отмену платы за эвакуацию и хранение автомобилей
В России могут отменить плату за эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках - депутаты внесли законопроект, который способен изменить финансовую нагрузку на водителей. Что стоит за этой инициативой, какие подводные камни и почему вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся с деталями и экспертными мнениями.Читать далее
-
13.07.2026, 11:39
Российский авторынок резко просел: продажи новых машин упали на 16,2%
После периода активных продаж рынок новых автомобилей в России неожиданно ушел в минус. Эксперты отмечают, что снижение связано не только со статистикой, но и с реальными проблемами на рынке. Какие факторы влияют на спрос и что может ждать покупателей - объяснил специалист. Мало кто знает, но ситуация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее