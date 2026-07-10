Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 11:34

Почему Chery и Haval не могут стать лидерами в Китае

Почему Chery и Haval не могут стать лидерами в Китае

Российский успех китайских брендов - лишь иллюзия на фоне реальности Поднебесной

Почему Chery и Haval не могут стать лидерами в Китае

Chery и Haval популярны в России, но в Китае их позиции скромнее. Местные покупатели выбирают другие марки. Конкуренция на родине этих брендов намного выше. Разбираемся, почему так происходит.

Chery и Haval популярны в России, но в Китае их позиции скромнее. Местные покупатели выбирают другие марки. Конкуренция на родине этих брендов намного выше. Разбираемся, почему так происходит.

Chery и Haval уверенно закрепились на российском рынке, их автомобили встречаются практически в каждом дворе от западных до восточных границ страны. Дилеры регулярно сообщают о высоких продажах, а логотипы этих марок стали привычной частью городского пейзажа. Однако в Китае, где эти бренды родились, ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь Chery и Haval не входят в число лидеров, уступая место более сильным игрокам.

Китайский рынок автомобилей отличается невероятной плотностью конкуренции. Местные жители отдают предпочтение проверенным маркам, которые ассоциируются с надежностью и долговечностью. Volkswagen, Toyota и Honda давно стали символами качества для китайских семей. Немецкий концерн Volkswagen построил в Китае разветвленную сеть заводов и сервисных центров, что позволяет ему удерживать значительную долю рынка. Toyota также не теряет позиций, предлагая широкий выбор моделей, которые ценятся за практичность и экономичность.

Chery и Haval, несмотря на активную экспансию, пока не смогли завоевать доверие большинства китайских покупателей. Причина кроется не только в высокой конкуренции, но и в том, что местные бренды вынуждены постоянно совершенствовать технологии, чтобы соответствовать ожиданиям рынка. Китайцы склонны выбирать автомобили, которые уже доказали свою надежность на протяжении многих лет, а не новинки с агрессивным маркетингом.

Особое место занимает компания BYD, которая сумела изменить правила игры. Еще недавно ее автомобили вызывали скепсис из-за простых материалов и спорного дизайна, но сейчас BYD занимает лидирующие позиции благодаря ставке на электромобили и гибриды. Компания быстро развернула инфраструктуру зарядных станций и предложила доступные по цене модели, что позволило ей занять значительную долю рынка. Электрокары в Китае стали не роскошью, а рациональным выбором для многих семей.

Chery и Haval, напротив, остаются крепкими середняками. Им сложно конкурировать с такими гигантами, как Changan и Geely, которые продолжают удерживать свои позиции. В условиях жесткой борьбы за покупателя многие китайские бренды вынуждены искать новые рынки сбыта, и Россия стала для них одним из главных направлений. Здесь спрос на автомобили из Китая вырос после ухода европейских марок, а конкуренция пока не так высока, как на родине.

Китайские заводы активно работают на экспорт, отправляя за границу те модели, которые в Китае уже не вызывают ажиотажа. Российский успех Chery и Haval объясняется не столько их техническим превосходством, сколько особенностями местного рынка и отсутствием привычных конкурентов. В Китае же борьба за покупателя продолжается, и иностранные бренды не собираются сдавать позиции без боя.

Таким образом, популярность Chery и Haval в России - это скорее результат удачного стечения обстоятельств, чем признание их лидерства на мировом уровне. В Поднебесной эти марки продолжают искать свое место среди десятков сильных конкурентов, а российский рынок остается для них возможностью компенсировать внутренние неудачи.

Упомянутые марки: Chery, Haval
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