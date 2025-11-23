Плоский коленвал в Corvette: революция мощности или компромисс ради скорости?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 ноября 2025, 20:04

Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило

Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило

Плоский коленвал в Corvette: революция мощности или компромисс ради скорости?

Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило

Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.

Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.

Когда Chevrolet представил Corvette с центральным расположением двигателя, автомобильный мир заговорил о новой эпохе легендарного спорткара. Но спустя несколько лет внимание сместилось: теперь всех интересует не столько расположение мотора, сколько его конструкции. В последних версиях Corvette Z06, ZR1 и гибридной ZR1X используется 5,5-литровый двигатель V8 с коленчатым валом. Это решение достигло невероятных характеристик: гибридный ZR1X, например, преодолевает четверть мили менее чем за 9 секунд, а его суммарная мощность достигает 1250 лошадиных сил. Такой результат ставит Corvette в один ряд с быстрыми серийными автомобилями в мире.

Главная форма нового двигателя — именно плоский коленвал. Благодаря ему мотор способен раскручиваться до очень высоких оборотов: у атмосферного Z06 отсечка наступает на 8600 об/мин, а у ZR1 максимальная мощность при 7000 об/мин. Кроме того, такая конструкция делает двигатель легче и компактнее по сравнению с V8 с крестообразным коленвалом. Еще один плюс — характерный, ни с чем не сравнимый звук выхлопа, который сразу выдает спортивный характер машины.

Чтобы понять, почему инженеры выбрали плоский коленвал, нужно разобраться в различиях между ним и классическим крестообразным. В традиционном V8 с крестообразным коленвалом каждый шатун смещён на 90 градусов относительно соседнего, из-за чего он напоминает крест. В плоском варианте шатуны расположены под углом 180 градусов, образуя одну плоскость. Это позволяет уменьшить массу вращающихся деталей и снизить инерцию, что критично для высоких оборотов и быстроты отклика на газ.

Однако у такого решения есть и свои минусы. Плоский коленвал вызывает более сильную вибрацию второго порядка, из-за чего такие двигатели редко встречаются в дорожных автомобилях. Но для спортивных моделей, где важнее отдача и динамика, этот недостаток не столь критичен. В Corvette инженеры нашли компромисс, уменьшив ход поршня и увеличив диаметр цилиндра, чтобы сохранить рабочий объем и снизить вибрацию. Дополнительным преимуществом стал равномерный порядок вспышек в цилиндрах, который улучшает продувку, способствуя эффективному удалению выхлопных газов. Это, в свою очередь, позволяет увеличить мощность и делает отклик на нажатие педали акселератора более агрессивным.

В итоге выбор плоского коленвала для Corvette стал не просто техническим экспериментом, а настоящей революцией для этого спорткара. Благодаря этому решению автомобиль получил уникальный характер, впечатляющую динамику и стал ближе к суперкарам по своим возможностям. Неудивительно, что многие считают нынешнее поколение Corvette лучшим за всю историю модели.

Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Архангельск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться