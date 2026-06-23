Datsun on-Do и mi-Do: как «АвтоВАЗ» пытался продавать японскую «Ладу» и чем всё кончилось

23 июня 2026, 18:57
Почему Datsun исчез с российского рынка и как это связано с «АвтоВАЗом»
Почему Datsun исчез с российского рынка и как это связано с «АвтоВАЗом»
Марка Datsun, некогда возрожденная для развивающихся рынков, ушла из России вместе с моделями on-Do и mi-Do. Почему японский бренд не смог закрепиться на отечественном рынке и какова роль «АвтоВАЗа» в этой истории - разбираемся в деталях.
История Datsun — пример того, как даже мировые бренды не выдерживают испытания на альтернативных рынках. Когда концерн Renault-Nissan решил возродить Datsun для стран с развивающейся экономикой, Россия стала одним из ключевых полигонов. Вместо разработки новых моделей с нуля инженеры взяли за основу уже знакомые «Гранту» и «Калину», доработав их под японский стиль и стандарты.
Внешне Datsun on-Do и mi-Do отличались от «родственников» с «АвтоВАЗа» более современным дизайном, улучшенной шумоизоляцией и рядом технических доработок. Среди изменений — установка газонаполненных амортизаторов, другой вакуумный усилитель тормозов и модернизированные замки дверей. Однако основные агрегаты остались вазовскими: двигатели на 8 и 16 клапанов, 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат Jatco.
Несмотря на попытку сделать автомобили привлекательнее, Datsun on-Do и mi-Do оказались дороже своих прототипов на 10–15%. Это поставило их между бюджетными «Ладами» и более дорогими Hyundai/Kia, но устойчивой ниши занять не удалось. К тому же основные проблемы «Лады» — шумная коробка передач, слабое лакокрасочное покрытие и быстрая коррозия — так и не были решены.
Продажи Datsun в России держались на уровне 20 тысяч машин в год, что нельзя назвать провалом, но и доходом это тоже не стало. В конце 2020 года Renault-Nissan приняла решение окончательно свернуть бренд Datsun во всём мире, включая Россию. Производство on-Do и mi-Do остановили, а сам бренд исчез с рынка.
Для российского автолюбителя эта история — наглядный пример того, как попытка адаптировать модель под новый бренд не всегда приводит к успеху. Datsun не смог предложить принципиально новых решений или качественного скачка, а ценовое позиционирование оказалось невыгодным на фоне конкурентов. Сегодня автомобили Datsun встречаются на вторичном рынке, но их судьба напоминает: важно учитывать реальные запросы и ожидания покупателей, а не только маркетинговые расчёты. По данным открытых источников, на момент ухода Datsun из России в стране оставалось около 80 тысяч таких машин, что позволяет оценить масштаб эксперимента и его последствия для рынка.
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