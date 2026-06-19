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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 11:29

Почему даже небольшая лужа может привести к серьезной поломке двигателя

Почему даже небольшая лужа может привести к серьезной поломке двигателя

Вода под капотом - как не превратить кроссовер в недвижимость

Почему даже небольшая лужа может привести к серьезной поломке двигателя

Многие автомобили уязвимы перед водой. Даже мелкая лужа может стать опасной. Важно знать, как избежать дорогостоящих последствий. Эксперты делятся советами для водителей.

Многие автомобили уязвимы перед водой. Даже мелкая лужа может стать опасной. Важно знать, как избежать дорогостоящих последствий. Эксперты делятся советами для водителей.

Внешне современные кроссоверы внушают уверенность, но на деле их уязвимость перед водой часто недооценивают. Даже незначительный уровень жидкости на дороге способен привести к серьезным проблемам с мотором. Производители размещают воздухозаборники слишком низко, что увеличивает риск попадания воды внутрь двигателя.

Когда автомобиль пересекает лужу, вода может попасть в цилиндры вместо воздуха. В отличие от воздуха, вода не сжимается, и поршень сталкивается с непреодолимым препятствием. Итог - поврежденные шатуны, трещины в блоке и разрушенные клапаны. Такой сценарий называют гидроударом, и в большинстве случаев восстановление двигателя становится экономически нецелесообразным. Проще приобрести контрактный мотор, чем пытаться отремонтировать разрушенные детали.

Особенно уязвимы автомобили с небольшим дорожным просветом. Если уровень воды превышает 12 сантиметров, бампер начинает работать как ковш, направляя поток прямо к воздухозаборнику. Даже если кажется, что лужа неглубокая, риск остается высоким. Важно помнить: глубина по середину колеса - уже критическая отметка, при которой вероятность гидроудара возрастает в разы.

Перед тем как въехать в воду, стоит оценить ситуацию по другим участникам движения. Если у соседних машин скрылись колеса, лучше отказаться от попытки преодолеть препятствие. При необходимости проезда через воду двигайтесь медленно, на пониженной передаче, поддерживая постоянную скорость. Резкие остановки и ускорения могут спровоцировать попадание воды через выхлопную систему.

После выхода из водной преграды не стоит расслабляться. Тормозная система теряет эффективность из-за намокших колодок, что увеличивает тормозной путь. Для восстановления работы тормозов рекомендуется несколько раз коротко нажать на педаль во время движения, чтобы просушить элементы системы. Это поможет избежать перегрева и деформации дисков при последующем резком торможении.

Водителям стоит помнить о простых правилах безопасности. Если двигатель заглох в воде, не пытайтесь завести его повторно - это может привести к окончательной поломке. В такой ситуации лучше воспользоваться эвакуатором и обратиться в сервис. Оценить глубину лужи можно по бордюрам: если стандартный бордюр скрыт под водой, проезд становится опасным для легковых автомобилей.

После преодоления глубокой лужи рекомендуется проверить состояние масла. Если есть подозрение на попадание воды в систему, масло необходимо заменить, иначе двигатель может выйти из строя за считанные километры.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать дорогостоящего ремонта и сохранить работоспособность автомобиля даже в сложных погодных условиях.

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