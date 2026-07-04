«Горит лампочка бензина»: 5 ошибок на АЗС, которые дорого обходятся водителям

4 июля 2026, 06:47
Почему даже опытные водители допускают ошибки при заправке автомобиля
Почему даже опытные водители допускают ошибки при заправке автомобиля
Многие уверены, что знают все о заправке автомобиля, но даже опытные водители совершают типичные ошибки. Эксперты объясняют, как избежать неприятных ситуаций на АЗС и почему важно не ждать до последнего километра.
Заправка автомобиля часто недооценивается даже опытными водителями. Многие уверены, что знают все тонкости, но допускают ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям. Как отмечают специалисты сервисных центров, одна из самых серьезных ошибок — заправка в последний момент, когда индикатор топлива уже горит. В современных автомобилях электроника показывает не остаток топлива, а примерный запас хода, который в городе может быстро уменьшаться из-за пробок и плотного трафика.
Эксперты советуют не ожидать критического уровня топлива и не спешить на АЗС, когда на дисплее остается менее 100 километров до пустого бака. Такой подход не влияет на расходы, но позволяет избежать риска внезапной остановки в ближайшем будущем. Кроме того, всегда остается небольшой запас на случай непредвиденных ситуаций, например, если заправка окажется временно недоступной.
Еще одна типичная ошибка — неправильный выбор стороны для подъезда к колонке. Новички часто путаются, не зная, где находится горловина бака. На большинстве современных приборных панелей рядом с пиктограммой бензоколонки есть стрелка, указывающая нужную сторону. Если такого обозначения нет, можно сделать заметку с помощью цветной ленты. Это простое решение экономит время и снижает вероятность неловких ситуаций при заправке.
Безопасность на АЗС — отдельная тема. После остановки автомобиля важно заглушить двигатель, поднять стекла и обязательно закрыть машину на ключ или поставить сигнализацию. Пренебрежение этими мерами часто приводит к кражам: злоумышленники могут за считанные секунды похитить сумку или документы, пока водитель занят заправкой. Такие случаи происходят регулярно.
Процесс заправки состоит из нескольких этапов: водитель открывает крышку бака, выбирает нужный пистолет, фиксирует курок и идет заправлять топливо, запомнив номер колонки. После завершения заправки важно вернуть пистолет на место и плотно закрыть крышку бака до щелчка. На полностью автоматических АЗС порядок действий немного различается: сначала вы набираете объем топлива, затем производится оплата через терминал, после чего остается дождаться завершения процесса.
Водителям стоит помнить, что даже такие, казалось бы, простые действия, как заправка, требуют внимания и осторожности. Важно не только следить за уровнем топлива, но и соблюдать элементарные меры безопасности. Кстати, грамотный подход к повседневным ситуациям за рулем помогает избежать лишних проблем — как и умение правильно общаться с инспектором ГИБДД, о чем подробно рассказывалось в материале о ключевых фразах опытных водителей при встрече с инспектором .
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