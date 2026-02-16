Неожиданные находки в новой Lada Iskra: почему на деталях остались логотипы Renault

Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение

На комплектующих новой Lada Iskra владельцы обнаружили логотипы Renault и других иностранных производителей. Почему это произошло, что скрывается за такими решениями и как это влияет на локализацию - разбираемся в деталях.

Внимание российских автолюбителей вновь приковано к Lada Iskra - на этот раз из-за необычных маркировок на ее комплектующих. В условиях, когда отечественный автопром активно заявляет о курсе на импортозамещение, обнаружение логотипов иностранных брендов на деталях новой модели вызывает закономерные вопросы. Для многих владельцев и потенциальных покупателей это не просто любопытный факт, а показатель реального уровня локализации и независимости производства.

Официальный комментарий АВТОВАЗа проливает свет на ситуацию: значительная часть производственной оснастки для Iskra была заказана еще в период, когда завод находился под совместным управлением с Renault. Именно поэтому на ряде компонентов до сих пор можно встретить французские логотипы. По словам представителей компании, менять штампы и пресс-формы ради удаления этих обозначений сочли нецелесообразным - это потребовало бы дополнительных затрат и могло бы затянуть запуск новой модели.

Любопытно, что уровень локализации Lada Iskra, по заверениям производителя, достигает 90%. Однако, как выяснилось, не все детали имеют российское происхождение. Так, при разборке серийного экземпляра блогером Ильей Свиридовым из Клубного сервиса были обнаружены не только французские маркировки на кузовных элементах и электрике, но и японская подушка безопасности для пассажира. Кроме того, на корпусе шестиступенчатой механической коробки передач китайского производства производитель (WLY) был намеренно затерт.

Новая Lada Iskra построена на глубоко переработанной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, адаптированной под российские реалии. Стартовая цена модели составляет 1 277 000 рублей, что делает ее одной из самых доступных новинок в своем сегменте. Тем не менее, история с иностранными логотипами на деталях поднимает вопросы о прозрачности процессов импортозамещения и реальном вкладе зарубежных технологий в современные российские автомобили.