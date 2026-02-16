Неожиданные находки в новой Lada Iskra: почему на деталях остались логотипы Renault

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 07:41

Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение

Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение

Неожиданные находки в новой Lada Iskra: почему на деталях остались логотипы Renault

Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение

На комплектующих новой Lada Iskra владельцы обнаружили логотипы Renault и других иностранных производителей. Почему это произошло, что скрывается за такими решениями и как это влияет на локализацию - разбираемся в деталях.

На комплектующих новой Lada Iskra владельцы обнаружили логотипы Renault и других иностранных производителей. Почему это произошло, что скрывается за такими решениями и как это влияет на локализацию - разбираемся в деталях.

Внимание российских автолюбителей вновь приковано к Lada Iskra - на этот раз из-за необычных маркировок на ее комплектующих. В условиях, когда отечественный автопром активно заявляет о курсе на импортозамещение, обнаружение логотипов иностранных брендов на деталях новой модели вызывает закономерные вопросы. Для многих владельцев и потенциальных покупателей это не просто любопытный факт, а показатель реального уровня локализации и независимости производства.

Официальный комментарий АВТОВАЗа проливает свет на ситуацию: значительная часть производственной оснастки для Iskra была заказана еще в период, когда завод находился под совместным управлением с Renault. Именно поэтому на ряде компонентов до сих пор можно встретить французские логотипы. По словам представителей компании, менять штампы и пресс-формы ради удаления этих обозначений сочли нецелесообразным - это потребовало бы дополнительных затрат и могло бы затянуть запуск новой модели.

Любопытно, что уровень локализации Lada Iskra, по заверениям производителя, достигает 90%. Однако, как выяснилось, не все детали имеют российское происхождение. Так, при разборке серийного экземпляра блогером Ильей Свиридовым из Клубного сервиса были обнаружены не только французские маркировки на кузовных элементах и электрике, но и японская подушка безопасности для пассажира. Кроме того, на корпусе шестиступенчатой механической коробки передач китайского производства производитель (WLY) был намеренно затерт.

Новая Lada Iskra построена на глубоко переработанной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, адаптированной под российские реалии. Стартовая цена модели составляет 1 277 000 рублей, что делает ее одной из самых доступных новинок в своем сегменте. Тем не менее, история с иностранными логотипами на деталях поднимает вопросы о прозрачности процессов импортозамещения и реальном вкладе зарубежных технологий в современные российские автомобили.

Упомянутые марки: Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено

Похожие материалы Рено

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Владивосток Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться