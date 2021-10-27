Почему АвтоВАЗ больше не принимает заказы на Lada Niva Legend?
Кроме того, АвтоВАЗ получил много заказов на трехдверные внедорожники Niva Legend, которые должен отгрузить в октябре и ноябре текущего года. Но сроки по ним закономерно сдвинутся на декабрь. Чтобы не усугублять ситуацию, было решено временно не принимать новые заказы. Продажи возобновят, когда выполнят старые.
Также недавно стало известно, что пятидверный внедорожник Niva Legend останется на конвейере до конца 2021 года. Ранее сообщилось, что сборка завершится осенью, но простой конвейеров не дал возможности АвтоВАЗу собрать все заказанные ранее автомобили.
- 319 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2015 в Москве
- 100 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 1987 в Москве
- 950 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 579 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 228 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2011 в Москве
- 351 500 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2013 в Москве
- 529 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 720 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 523 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2017 в Москве
- 614 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
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