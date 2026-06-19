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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 11:10

Почему дизель на АЗС стал дороже бензина: неожиданные причины роста цен

Почему дизель на АЗС стал дороже бензина: неожиданные причины роста цен

Дизель дороже бензина - что изменилось за последние годы и кто виноват

Почему дизель на АЗС стал дороже бензина: неожиданные причины роста цен

Владельцы дизельных авто удивлены новыми ценами. Причины подорожания неочевидны. Экологические требования и технологии влияют на стоимость. Разбираемся в деталях ситуации.

Владельцы дизельных авто удивлены новыми ценами. Причины подорожания неочевидны. Экологические требования и технологии влияют на стоимость. Разбираемся в деталях ситуации.

Еще недавно дизельное топливо считалось экономичным выбором для прагматичных водителей. Сегодня ситуация изменилась: на многих автозаправках его стоимость превысила цену бензина. Причины этого явления кроются не только в инфляции, но и в изменениях технологических процессов и ужесточении экологических стандартов.

В советские годы дизель был топливом для тяжелой техники - грузовиков, тракторов, строительных машин. Легковые автомобили с такими моторами встречались крайне редко, поэтому дизель стоил в разы дешевле бензина. Его воспринимали как побочный продукт нефтепереработки, не требующий сложной очистки. Водители вспоминают, что в 60-70-х годах за десять литров бензина приходилось платить почти рубль, а дизель отпускали за треть этой суммы. Даже в начале 2000-х дизель оставался доступнее бензина примерно на треть.

Ситуация изменилась, когда дизельные двигатели стали массово устанавливаться на кроссоверы и легковые автомобили. Спрос на топливо резко вырос, а вместе с ним и требования к его качеству. Введенные экологические нормы потребовали практически полного удаления серы - вещества, которое раньше обеспечивало смазывающие свойства и защищало детали топливной системы. Теперь производство дизеля стало сложным и затратным процессом, требующим модернизации заводов и внедрения новых технологий.

Современные дизельные моторы отличаются высокой чувствительностью к качеству топлива. Любая примесь или несоответствие стандартам может привести к серьезным поломкам, ремонт которых обходится очень дорого. Водители вынуждены использовать специальные присадки, чтобы компенсировать недостаток смазки, а это дополнительные расходы. В результате стоимость дизеля на АЗС выросла настолько, что в некоторых регионах она превысила цену бензина высокого октанового числа.

Еще один фактор - сезонные колебания спроса и экспортные пошлины. В периоды повышенного спроса, особенно зимой, дизельное топливо становится дефицитным, что также влияет на его стоимость. Кроме того, логистические издержки и налоги на экспорт делают внутренний рынок менее привлекательным для производителей, что приводит к дополнительному росту цен.

Многие автолюбители задаются вопросом: действительно ли дизельные автомобили остаются выгодными? С одной стороны, расход топлива у них ниже на 20-30% по сравнению с бензиновыми аналогами. С другой - высокая цена самого топлива и дорогое обслуживание сводят экономию на нет. Использование альтернативных жидкостей, например, керосина, категорически не рекомендуется: современные системы впрыска не прощают экспериментов и быстро выходят из строя.

Таким образом, дизельное топливо из дешевого и доступного ресурса превратилось в продукт, требующий серьезных вложений и постоянного контроля качества. Водителям приходится учитывать не только стоимость заправки, но и возможные расходы на обслуживание и ремонт. Изменения в отрасли затронули всех участников рынка - от производителей до конечных потребителей.

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