Дизель дороже бензина - что изменилось за последние годы и кто виноват

19 июня 2026, 11:10
Почему дизель на АЗС стал дороже бензина: неожиданные причины роста цен
Почему дизель на АЗС стал дороже бензина: неожиданные причины роста цен
Владельцы дизельных авто удивлены новыми ценами. Причины подорожания неочевидны. Экологические требования и технологии влияют на стоимость. Разбираемся в деталях ситуации.
Еще недавно дизельное топливо считалось экономичным выбором для прагматичных водителей. Сегодня ситуация изменилась: на многих автозаправках его стоимость превысила цену бензина. Причины этого явления кроются не только в инфляции, но и в изменениях технологических процессов и ужесточении экологических стандартов.
В советские годы дизель был топливом для тяжелой техники - грузовиков, тракторов, строительных машин. Легковые автомобили с такими моторами встречались крайне редко, поэтому дизель стоил в разы дешевле бензина. Его воспринимали как побочный продукт нефтепереработки, не требующий сложной очистки. Водители вспоминают, что в 60-70-х годах за десять литров бензина приходилось платить почти рубль, а дизель отпускали за треть этой суммы. Даже в начале 2000-х дизель оставался доступнее бензина примерно на треть.
Ситуация изменилась, когда дизельные двигатели стали массово устанавливаться на кроссоверы и легковые автомобили. Спрос на топливо резко вырос, а вместе с ним и требования к его качеству. Введенные экологические нормы потребовали практически полного удаления серы - вещества, которое раньше обеспечивало смазывающие свойства и защищало детали топливной системы. Теперь производство дизеля стало сложным и затратным процессом, требующим модернизации заводов и внедрения новых технологий.
Современные дизельные моторы отличаются высокой чувствительностью к качеству топлива. Любая примесь или несоответствие стандартам может привести к серьезным поломкам, ремонт которых обходится очень дорого. Водители вынуждены использовать специальные присадки, чтобы компенсировать недостаток смазки, а это дополнительные расходы. В результате стоимость дизеля на АЗС выросла настолько, что в некоторых регионах она превысила цену бензина высокого октанового числа.
Еще один фактор - сезонные колебания спроса и экспортные пошлины. В периоды повышенного спроса, особенно зимой, дизельное топливо становится дефицитным, что также влияет на его стоимость. Кроме того, логистические издержки и налоги на экспорт делают внутренний рынок менее привлекательным для производителей, что приводит к дополнительному росту цен.
Многие автолюбители задаются вопросом: действительно ли дизельные автомобили остаются выгодными? С одной стороны, расход топлива у них ниже на 20-30% по сравнению с бензиновыми аналогами. С другой - высокая цена самого топлива и дорогое обслуживание сводят экономию на нет. Использование альтернативных жидкостей, например, керосина, категорически не рекомендуется: современные системы впрыска не прощают экспериментов и быстро выходят из строя.
Таким образом, дизельное топливо из дешевого и доступного ресурса превратилось в продукт, требующий серьезных вложений и постоянного контроля качества. Водителям приходится учитывать не только стоимость заправки, но и возможные расходы на обслуживание и ремонт. Изменения в отрасли затронули всех участников рынка - от производителей до конечных потребителей.
Похожие материалы
-
19.06.2026, 11:29
Почему даже небольшая лужа может привести к серьезной поломке двигателя
Многие автомобили уязвимы перед водой. Даже мелкая лужа может стать опасной. Важно знать, как избежать дорогостоящих последствий. Эксперты делятся советами для водителей.Читать далее
-
19.06.2026, 09:01
Завод «БЕЛДЖИ» расширяет сотрудничество с белорусскими инженерами и автоматизирует производство
На заводе «БЕЛДЖИ» стартует новый этап модернизации: предприятие делает ставку на отечественные разработки в сфере робототехники и автоматизации. Благодаря поддержке государства, белорусские инженеры получат шанс реализовать свои решения на крупном автопредприятии. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут производство - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.06.2026, 08:34
Как регулярный уход за кузовом и салоном влияет на стоимость подержанных авто
Мало кто задумывается, что простая мойка и уход за салоном способны поднять цену машины на 10-15%. Эксперт объяснил, почему покупатели обращают внимание на внешний вид, а не только на техническое состояние. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы и как не потерять деньги при продаже - в нашем материале.Читать далее
-
19.06.2026, 08:22
Kia Sportage на вторичном рынке: какие моторы и коробки служат дольше
Мало кто знает, что у популярных Kia Sportage на вторичном рынке есть свои слабые места. Какие моторы и коробки передач реально выдерживают большие пробеги, а какие требуют особого внимания - объяснил эксперт. Что грозит владельцам и на что смотреть при выборе, чтобы не попасть на дорогой ремонт - рассказываем подробно.Читать далее
-
19.06.2026, 06:47
Sollers SF1 в пассажирской версии: новые стандарты минивэнов на российском рынке
Пассажирский Sollers SF1 выходит на рынок в момент, когда выбор минивэнов в России минимален, а цены на конкурентов растут. Новинка выделяется сочетанием доступной стоимости, вместимости и оснащения, что делает ее особенно актуальной для семей и бизнеса.Читать далее
-
19.06.2026, 06:00
Tesla Model 3 2025: как батарея выдержала прокол фаркопом и почему это важно
Инцидент с Tesla Model 3 2025 года, когда батарея была пробита фаркопом на дороге, показал неожиданные особенности конструкции электромобиля. Почему пожар не уничтожил всю машину и что это значит для владельцев современных EV - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.06.2026, 20:36
Renault и Thales запускают производство дронов-камикадзе Toutatis - новый этап для автопрома
Renault и Thales объявили о запуске совместного производства дронов-камикадзе Toutatis. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на роль автоконцернов в оборонной промышленности. Почему этот шаг важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:33
Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса
Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию производства T-Roc Cabriolet: спрос на кабриолеты падает, а завод в Оснабрюке остается без альтернативных моделей. Как это повлияет на сотрудников и будущее предприятия - в материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:23
Tesla Cybercab: официальные данные EPA раскрыли запас хода и рекордную экономичность
Tesla Cybercab выходит на рынок с уникальными характеристиками: компактная батарея, высокий запас хода и рекордная энергоэффективность. Новинка уже прошла сертификацию EPA, что может изменить подход к городским роботакси и задать новые стандарты для электромобилей.Читать далее
-
18.06.2026, 20:19
Volkswagen Taos и Tiguan: ключевые отличия в салоне, мультимедиа и подвеске
В 2026 году выбор между Volkswagen Taos и Tiguan становится особенно актуальным для российских водителей. Различия в материалах отделки, мультимедийных системах и конструкции подвески могут существенно повлиять на комфорт и эксплуатацию в условиях российских дорог.Читать далее
Похожие материалы
-
19.06.2026, 11:29
Почему даже небольшая лужа может привести к серьезной поломке двигателя
Многие автомобили уязвимы перед водой. Даже мелкая лужа может стать опасной. Важно знать, как избежать дорогостоящих последствий. Эксперты делятся советами для водителей.Читать далее
-
19.06.2026, 09:01
Завод «БЕЛДЖИ» расширяет сотрудничество с белорусскими инженерами и автоматизирует производство
На заводе «БЕЛДЖИ» стартует новый этап модернизации: предприятие делает ставку на отечественные разработки в сфере робототехники и автоматизации. Благодаря поддержке государства, белорусские инженеры получат шанс реализовать свои решения на крупном автопредприятии. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут производство - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.06.2026, 08:34
Как регулярный уход за кузовом и салоном влияет на стоимость подержанных авто
Мало кто задумывается, что простая мойка и уход за салоном способны поднять цену машины на 10-15%. Эксперт объяснил, почему покупатели обращают внимание на внешний вид, а не только на техническое состояние. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы и как не потерять деньги при продаже - в нашем материале.Читать далее
-
19.06.2026, 08:22
Kia Sportage на вторичном рынке: какие моторы и коробки служат дольше
Мало кто знает, что у популярных Kia Sportage на вторичном рынке есть свои слабые места. Какие моторы и коробки передач реально выдерживают большие пробеги, а какие требуют особого внимания - объяснил эксперт. Что грозит владельцам и на что смотреть при выборе, чтобы не попасть на дорогой ремонт - рассказываем подробно.Читать далее
-
19.06.2026, 06:47
Sollers SF1 в пассажирской версии: новые стандарты минивэнов на российском рынке
Пассажирский Sollers SF1 выходит на рынок в момент, когда выбор минивэнов в России минимален, а цены на конкурентов растут. Новинка выделяется сочетанием доступной стоимости, вместимости и оснащения, что делает ее особенно актуальной для семей и бизнеса.Читать далее
-
19.06.2026, 06:00
Tesla Model 3 2025: как батарея выдержала прокол фаркопом и почему это важно
Инцидент с Tesla Model 3 2025 года, когда батарея была пробита фаркопом на дороге, показал неожиданные особенности конструкции электромобиля. Почему пожар не уничтожил всю машину и что это значит для владельцев современных EV - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.06.2026, 20:36
Renault и Thales запускают производство дронов-камикадзе Toutatis - новый этап для автопрома
Renault и Thales объявили о запуске совместного производства дронов-камикадзе Toutatis. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на роль автоконцернов в оборонной промышленности. Почему этот шаг важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:33
Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса
Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию производства T-Roc Cabriolet: спрос на кабриолеты падает, а завод в Оснабрюке остается без альтернативных моделей. Как это повлияет на сотрудников и будущее предприятия - в материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:23
Tesla Cybercab: официальные данные EPA раскрыли запас хода и рекордную экономичность
Tesla Cybercab выходит на рынок с уникальными характеристиками: компактная батарея, высокий запас хода и рекордная энергоэффективность. Новинка уже прошла сертификацию EPA, что может изменить подход к городским роботакси и задать новые стандарты для электромобилей.Читать далее
-
18.06.2026, 20:19
Volkswagen Taos и Tiguan: ключевые отличия в салоне, мультимедиа и подвеске
В 2026 году выбор между Volkswagen Taos и Tiguan становится особенно актуальным для российских водителей. Различия в материалах отделки, мультимедийных системах и конструкции подвески могут существенно повлиять на комфорт и эксплуатацию в условиях российских дорог.Читать далее