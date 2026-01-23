Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 13:09

Эксперты сняли вопрос: почему доля китайских автомобилей в России стремительно падает в 2026 году

Эксперты сняли вопрос: почему доля китайских автомобилей в России стремительно падает в 2026 году

Смена предпочтений: что выбирают россияне вместо китайских машин

Эксперты сняли вопрос: почему доля китайских автомобилей в России стремительно падает в 2026 году

В 2026 году рынок новых авто в России меняется. Китайские бренды теряют позиции. Водители ищут альтернативы среди других марок. Интерес к отечественным моделям растет. Причины перемен удивляют экспертов.

В 2026 году рынок новых авто в России меняется. Китайские бренды теряют позиции. Водители ищут альтернативы среди других марок. Интерес к отечественным моделям растет. Причины перемен удивляют экспертов.

В начале 2026 года российский авторынок оказался на пороге заметных перемен. Еще недавно казалось, что китайские автомобили прочно заняли свои позиции, но свежие данные показывают обратную тенденцию. Доля новых машин из КНР в структуре продаж уверенно снижается и, по прогнозам, может опуститься ниже 40% уже в первом квартале. Ежемесячные показатели продаж китайских марок с трудом дотягивают до 35 тысяч, что вызывает вопросы у аналитиков и автолюбителей.

Эксперты связывают происходящее с неожиданным ростом интереса к автомобилям, которые собираются на российских и белорусских заводах из китайских комплектующих. Такие бренды, как Tenet и Belgee, становятся все более заметными игроками на рынке. Покупатели, уставшие от однообразия и не всегда понятных условий покупки у официальных дилеров, все чаще обращают внимание на эти альтернативы. Сборка внутри страны воспринимается как дополнительное преимущество, а не как компромисс.

Любопытно, что россияне постепенно теряют интерес к некоторым китайским маркам, особенно к тем, которые недавно появились на рынке и не успели завоевать доверие. В то же время растет спрос на автомобили, официально не представленные в России. По информации «Российской Газеты», продажи Toyota и BMW в 2025 году выросли на 40-42%, а Volkswagen и Skoda - на 63-72%. За год было реализовано около 130 тысяч машин альтернативных брендов, что на 9% больше, чем годом ранее. Их доля на рынке достигла 10% - и это уже не случайность, а устойчивая тенденция.

Пока одни бренды пытаются найти свое место, отечественная Lada продолжает удерживать лидерство. Lada Granta уже четвертый год подряд становится самой продаваемой моделью в стране. В 2025 году россияне купили 147 тысяч этих автомобилей, что составляет 11,1% от всех новых машин. За два десятилетия Granta девять раз становилась бестселлером, и этот результат сложно назвать случайным. Модель остается символом доступности и надежности для многих семей.

Впрочем, ситуация на рынке далека от стабильности. Как отмечают специалисты, интерес к новым авто подогревается не только качеством или ценой, но и сложной экономической обстановкой. Многие покупатели опасаются дальнейшего роста цен и стараются приобрести машину заранее. В результате спрос на некоторые модели подскакивает, а другие оказываются не у дел. В этом хаосе выигрывают те, кто умеет быстро адаптироваться и предлагать рынку то, что ему действительно нужно.

Как сообщает «Российская Газета», резкий рост цен на новые автомобили стал еще одним фактором, который влияет на выбор россиян. Люди все чаще задумываются о покупке машин, собранных в России или Беларуси, считая их более выгодными по соотношению цены и качества. Китайские бренды, несмотря на былую популярность, постепенно уступают место новым игрокам и проверенным альтернативам.

Упомянутые марки: TENET, Belgee, Toyota, BMW, Volkswagen, Skoda
