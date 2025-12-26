Китайские авто дешевеют, но россияне не видят выгоды — в чем подвох

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

26 декабря 2025, 13:35

Почему доступные китайские автомобили до 800 тысяч рублей не спешат в Россию

В Китае выпускают новые автомобили по цене до 800 тысяч рублей. В Россию их почти не везут. Причины кроются в высоких расходах на оформление и адаптацию. Эксперты объяснили, почему дешевые машины становятся дорогими для россиян.

В декабре 2025 года на китайском рынке появилось множество новых автомобилей с двигателями до 160 лошадиных сил, которые продаются по цене около 800 тысяч рублей. Однако российские автолюбители активно не продвигают эти машины на отечественных дорогах. Причина кроется не в качестве или недоверии к китайским брендам, а в особенностях оформления и доставки таких авто в Россию.

Несмотря на привлекательную стоимость, дилеры не спешат заниматься бюджетным сегментом из-за высоких затрат на логистику и оформление. Таможенные пошлины, утилизационный сбор и другие обязательные платежи часто превышают цену самого автомобиля. В результате итоговая стоимость машины для покупателя в России может увеличиться почти вдвое.

Например, если в Китае автомобиль стоит 800 тысяч рублей, то после всех процедур в России его цена может достичь двух миллионов. Особенно это касается машин с двигателями мощностью 160 лошадиных сил, для которых утилизационный сбор значительно выше. Даже при самостоятельном ввозе экономия оказывается минимальной, а иногда и вовсе исчезает.

Еще одна проблема – адаптация китайских автомобилей под российский рынок. Большинство моделей, предназначенных для внутреннего рынка Китая, не имеют русскоязычного интерфейса и не содержат привычных для россиян сервисов. Перепрошивка и установка нужных приложений часто невозможны или требуют значительных затрат. Таким образом, официально предлагаемые автомобили, хоть и стоят выше, обеспечивают более комфортные условия для российских водителей.

В России китайские автомобили этого сегмента представлены под другими брендами и с иной ценой. Например, «Москвич» на самом деле является китайским JAC, а OMODA — это адаптированная для России модель. Однако даже такие машины обходятся покупателям значительно дороже, чем их аналоги в Китае.

По мнению экспертов, современные китайские автомобили уже не уступают качеству, присущему массовым брендам. Они не предоставляют уникальные варианты, но по конфигурации и надежности вполне могут конкурировать с KIA и Volkswagen. При этом стоимость их в Китае остается заметно ниже, чем в России.

Производители, которые официально выходят на российский рынок, тратят средства на адаптацию: устанавливают российские SIM-карты, интегрируют приложения для дистанционного управления и делают интерфейс понятным для локальных пользователей. Это увеличивает стоимость, но делает автомобиль более привлекательным для покупателя.

В итоге, несмотря на прогресс китайского автопрома и появление доступных моделей, российские автолюбители пока не могут воспользоваться всеми преимуществами низких цен. Высокие расходы на оформление, логистику и адаптацию делают покупку такой техники невыгодной. Несмотря на то, что дешевые китайские автомобили остаются редкостью на российских дорогах, их место занимает более дорогие, но официально адаптированные аналоги.

Упомянутые марки: Geely, BYD, OMODA, JAC, Haval, KIA, Volkswagen, LiXiang
