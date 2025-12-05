Двери КамАЗа К5: ступеньки, грязная обувь и неожиданные детали сборки – не все так просто, как кажется

5 декабря 2025, 14:57
Почему двери у КамАЗ К5 такие длинные: развенчиваем мифы о кабине
Многие спорят о длине дверей у КамАЗ К5. Водители обсуждают, удобно ли оставлять обувь. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Подробности о конструкции дверей разных моделей – в нашем материале.
В последнее время среди водителей и поклонников грузовиков КамАЗ К5 разгорелись споры о конструкции дверей новой кабины. Некоторые автолюбители уверены: двери слишком короткие, и из-за этого невозможно оставить грязную обувь на ступеньках, как это принято у дальнобойщиков. Однако, как сообщает главред журнала За рулем Максим Кадаков, подобные опасения не совсем обоснованы.
На самом деле двери у магистральных тягачей КамАЗ К5 выполнены достаточно длинными. Это позволяет водителю без проблем разместить обувь на ступеньках, не опасаясь, что дверь не закроется или что грязь попадет внутрь салона. Такой подход к проектированию кабины был выбран не случайно: инженеры учли пожелания профессиональных водителей, для которых чистота в кабине и удобство посадки имеют большое значение.
Интересно, что на главном конвейере КамАЗа двери для кабин К5 собирают отдельно от самой кабины. Такой способ напоминает процесс сборки легковых автомобилей, где двери навешивают на уже практически готовый кузов. Это решение позволяет повысить качество подгонки и снизить вероятность появления скрипов или перекосов в процессе эксплуатации.
В результате, когда кабина почти полностью собрана, двери навешивают в самом конце производственного цикла. Такой подход обеспечивает точную установку и минимизирует риски повреждения лакокрасочного покрытия или уплотнителей во время сборки. Для водителей это означает дополнительный комфорт и долговечность конструкции.
