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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 09:51

Почему двигатель перегревается летом: скрытые причины и опасные дефекты

Почему двигатель перегревается летом: скрытые причины и опасные дефекты

Как не допустить перегрева мотора - советы для жаркого сезона

Почему двигатель перегревается летом: скрытые причины и опасные дефекты

Летом моторы особенно уязвимы. Мелкие неисправности могут привести к серьезным поломкам. Важно знать, как избежать перегрева. Эксперты делятся рекомендациями для водителей.

Летом моторы особенно уязвимы. Мелкие неисправности могут привести к серьезным поломкам. Важно знать, как избежать перегрева. Эксперты делятся рекомендациями для водителей.

С наступлением жары под капотом автомобиля создаются экстремальные условия, где даже незначительные сбои в системе охлаждения могут привести к серьезным последствиям. Особенно это касается машин, чей возраст превышает семь лет: пренебрежение техническим состоянием в таких условиях часто заканчивается дорогостоящим ремонтом или полной заменой двигателя.

Одна из главных причин перегрева - внутренние загрязнения радиатора. Даже если антифриз меняется регулярно, отложения и продукты окисления на стенках трубок снижают эффективность теплообмена. В результате мотор начинает перегреваться в пробках, несмотря на исправную работу вентилятора. Внутренний налет действует как термос, удерживая тепло внутри блока, а некачественное топливо только усугубляет ситуацию, увеличивая тепловую нагрузку на систему.

С возрастом резиновые элементы системы охлаждения теряют эластичность. Внутренний слой патрубков постепенно разрушается, превращаясь в мелкие частицы, которые вместе с жидкостью забивают узкие каналы. Это приводит к разгерметизации: под давлением пар вырывается наружу, мгновенно лишая двигатель охлаждения. Старые патрубки становятся причиной засоров и внезапных разрывов, а грязный антифриз ускоряет коррозию помпы и образование накипи в блоке цилиндров.

Потеря герметичности опасна снижением давления в системе. Без необходимого подпора жидкость закипает при более низких температурах, образуются паровые пробки. В такой ситуации датчики могут показывать норму, хотя внутри уже начинается плавление поршней. Состояние резины напрямую влияет на надежность мотора в пробках: даже небольшая трещина под нагрузкой быстро превращается в серьезную проблему.

Подготовка к лету требует особого внимания к чистке радиатора. Обычная мойка под давлением часто только сгибает алюминиевые соты, не устраняя загрязнения между радиаторами охлаждения и кондиционера. Эффективная очистка возможна только после полного демонтажа узла. Кроме того, важно следить за состоянием масла: оно отводит тепло от нагруженных деталей, и если его свойства ухудшились, перегрев в зоне поршневых колец неизбежен. Промывка радиатора со снятием - единственный способ добиться результата.

Особую осторожность стоит проявлять владельцам автомобилей с небольшими турбомоторами. Такие двигатели работают на пределе температурных возможностей, и даже незначительный засор может привести к детонации и разрушению поршней.

В случае, если стрелка температуры уходит в красную зону, необходимо включить отопитель на максимум и плавно остановиться. Глушить мотор сразу не стоит, если работает вентилятор - это может вызвать тепловой удар. Охлаждающую жидкость рекомендуется менять каждые 2-3 года или через 40-50 тысяч километров. В экстренных случаях допускается доливка только дистиллированной воды, после чего систему нужно промыть и заправить свежим составом.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать перегрева и продлить срок службы двигателя даже в самые жаркие дни.

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