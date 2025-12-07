Редкий Impala застрял в продаже: цена, ржавчина или неудачный мотор – что отпугивает покупателей

Почему двухдверный Chevrolet Impala 1959 года не находит нового владельца

Двухдверный Chevrolet Impala 1959 года уже несколько месяцев не может найти покупателя. Машина требует серьезного ремонта, а цена в 34 800 долларов вызывает вопросы. Владелец отмечает проблемы с кузовом, мотором и покраской. Почему этот проект так и не уехал к новому хозяину – разбираемся в деталях.

Иногда кажется, что причина долгой продажи автомобиля кроется исключительно в завышенной цене. Однако история с этим Chevrolet Impala 1959 года доказывает: не все так однозначно. Машина появилась в продаже еще летом, но до сих пор не нашла своего покупателя, хотя стоимость практически не изменилась. Перед нами классический проект для реставрации, который требует вложений практически во все ключевые узлы.

Chevrolet Impala 1959 года – знаковая модель для американского автопрома. В тот год Impala окончательно отделилась от линейки Bel Air и стала самостоятельной серией, что принесло Chevrolet более 1,48 миллиона проданных машин и лидерство на рынке США. При этом моторная гамма осталась прежней: базовый шестицилиндровый двигатель выдавал 135 л.с., а стартовый V8 объемом 283 кубических дюйма – 185 л.с. Были и более мощные версии, включая топовый 348-й мотор с тремя двухкамерными карбюраторами и 315 л.с., а также редкие инжекторные варианты.

Конкретно этот экземпляр Impala выставлен на продажу в Иллинойсе с июня. На первый взгляд, машина выглядит как достойная основа для восстановления, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, почему покупатели не спешат ее забирать. Кузов требует серьезной работы: ржавчина уже добралась до металла, а покраска выполнена на любительском уровне и явно нуждается в переделке. Владелец честно предупреждает о двухцветной «самодельной» окраске, поэтому осмотр на месте обязателен – только так можно оценить масштаб предстоящих работ.

Автомобиль был куплен в Луизиане в 2004 году, а сейчас находится в городе Нейпервилл, штат Иллинойс. Состояние кузова не скрыть: ржавчина, подлатанные полы со стороны водителя, багажник тоже требует внимания. Рама, по словам продавца, чистая, но для уверенности лучше заказать независимую экспертизу, особенно если нет возможности приехать лично.

Под капотом установлен V8 объемом 283 кубических дюйма, работающий в паре с автоматической коробкой. Мотор запускается и даже позволяет машине передвигаться, но, скорее всего, ему потребуется ремонт. В 1959 году этот двигатель не считался топовым, и для коллекционеров, которые ценят оригинальность, такой вариант может быть не самым привлекательным. Многие предпочли бы видеть под капотом более мощный 348-й агрегат.

Среди главных минусов – не только мотор и покраска, но и уже проведенные «латки» на полу, а также общее состояние кузова. Цена в 34 800 долларов выглядит завышенной для такого состояния, особенно если учесть, что за несколько месяцев она снизилась всего на 100 долларов. Машина требует транспортировки на эвакуаторе, так как до полноценной эксплуатации ей еще далеко. Документы в порядке, но история владения не до конца ясна – известно только, что нынешний владелец приобрел ее в 2024 году.

Почему же этот Impala так и не уехал к новому хозяину? Причин несколько: неудачный выбор двигателя, сомнительное качество покраски, ржавчина и необходимость серьезных вложений. Для энтузиастов реставрации это может быть интересный проект, но цена явно не способствует быстрой продаже.