Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 15:01

От «Запорожца» до «Ялты»: Как маленький советский автомобиль завоевывал иностранных покупателей

Экспортные модификации Запорожцев удивляли качеством отделки и техническими решениями, которые не встречались в обычных советских версиях. Почему эти машины были востребованы за границей и чем отличались от привычных ЗАЗ - разбираемся на примерах и фактах.

Экспортные Запорожцы - это не просто еще одна страница в истории советского автопрома. Их судьба и восприятие за рубежом стали настоящим феноменом, который до сих пор вызывает интерес у автолюбителей и экспертов. В то время как в СССР к этим машинам относились с иронией, за границей они становились символом доступности и практичности.

Экспортные версии: что менялось для зарубежных рынков

С самого начала массового производства ЗАЗ-965 советские инженеры и маркетологи столкнулись с неожиданной проблемой - названием. «Запорожец» оказалось труднопроизносимым для иностранцев, поэтому для экспорта придумали новое имя - Ялта. Это решение оказалось удачным: машина с новым именем стала узнаваемой и привлекательной для покупателей в Финляндии, Болгарии, ГДР и других странах.

Экспортные автомобили собирались с особым вниманием к деталям. Для зарубежных рынков использовали более качественные материалы отделки, улучшенную шумоизоляцию, а также дополнительные опции, которые в СССР были недоступны. Например, на экспортных ЗАЗ-965АЭ устанавливали хромированные молдинги, зеркало на левом крыле, пепельницу, радиоприемник и даже крепления для ремней безопасности - в Союзе такие требования появились только спустя годы.

Технические отличия и уникальные модификации

Особое внимание уделялось технической части. Для экспорта впервые увеличили мощность двигателя с 27 до 30 л.с., а позднее и до 40 л.с. в некоторых модификациях. Были даже попытки установить на Запорожец мотор Renault с жидкостным охлаждением, чтобы сделать машину более конкурентоспособной на Западе. Однако такие эксперименты не получили массового распространения из-за удорожания и усложнения конструкции.

В некоторых странах, например, в Италии, машины поставлялись без аккумуляторов, сидений и обивки - все это доустанавливали местные дилеры. Для рынков с налоговыми льготами на малолитражки выпускались версии с уменьшенным рабочим объемом двигателя до 1,1 литра, но с сохранением мощности. Внешне экспортные ЗАЗ отличались хромированными элементами, иной формой передней части и отсутствием советской символики, что делало их более нейтральными для покупателей из капиталистических стран.

География экспорта и спрос на Западе

С 1961 по 1969 годы около 10% всех выпущенных Запорожцев отправлялись за границу. Основными покупателями были страны соцлагеря: Болгария, ГДР, Польша. В Болгарии реализовали почти 14,5 тысячи машин, в ГДР - более 12 тысяч. Однако и на Западе спрос был: в Финляндии и Дании продали по 1200 автомобилей, в Нидерландах - более 400, в Бельгии - свыше 750. Позднее, с выходом моделей ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968, экспорт продолжился, но 90% машин по-прежнему уходили в социалистические страны.

В капиталистических странах лидировала Италия, где было продано более 8000 автомобилей, а также Австрия и Греция. Для некоторых рынков создавались специальные версии с дополнительными опциями: двухконтурная тормозная система, противоугонные устройства, улучшенные двигатели. В рекламных материалах «Автоэкспорта» можно было увидеть опытные образцы с дисковыми тормозами и подвеской McPherson, но до серийного производства эти решения не дошли.

Почему экспортные Запорожцы ценились выше

Советские граждане мечтали приобрести именно экспортные версии, поскольку знали о более высоком качестве сборки и отделки. Иногда такие машины попадали на внутренний рынок, становясь настоящей удачей для владельцев. Экспортные модификации отличались не только внешне, но и по уровню комфорта, что делало их желанными даже на фоне западных конкурентов.

Однако к концу 1980-х годов заднемоторные Запорожцы окончательно устарели. Мир автомобилей стремительно менялся, и даже самые доработанные экспортные версии уже не могли конкурировать с современными иномарками. Тем не менее, история экспортных ЗАЗ остается ярким примером того, как советский автопром пытался адаптироваться к требованиям мирового рынка и иногда добивался успеха вопреки стереотипам.

Упомянутые модели: ЗАЗ 965
Упомянутые марки: ЗАЗ
