Зелёный, модный, но неликвидный: почему премиальные электрокары в России почти невозможно продать выгодно

Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта

Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.

Владельцы электромобилей в России сталкиваются с неожиданной проблемой: их машины теряют в цене гораздо быстрее, чем традиционные автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями. Эта тенденция особенно заметна на фоне роста интереса к электротранспорту, но на практике оказывается, что спустя всего год эксплуатации электрокар может стоить почти вдвое дешевле, чем при покупке. Для многих автолюбителей это становится неприятным сюрпризом, ведь ожидания от нового сегмента рынка были совсем иными.

Глава «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что за первые два-три года эксплуатации электромобили теряют в цене примерно в полтора-два раза быстрее, чем их бензиновые и дизельные аналоги. В результате, если вы приобрели новый электрокар в 2023 или 2024 году, рассчитывать на выгодную перепродажу не приходится - остаточная стоимость редко превышает 50% от первоначальной цены. Особенно сложно реализовать модели, чьи бренды ушли с российского рынка или прекратили производство: такие машины становятся практически неликвидными.

На онлайн-площадках сейчас можно встретить множество двух- и трехлетних электромобилей с пробегом от 15 до 40 тысяч километров. Цены на них заметно ниже, чем на новые, а выбор достаточно широк. В сегменте до двух миллионов рублей чаще всего встречаются Evolute I-Joy первого поколения и «Москвич 3е» в отличном состоянии. В диапазоне от 2 до 2,5 миллионов рублей доступны Skywell ET5, Ora 03 и Evolute I-Sky. За 3-3,5 миллиона рублей можно найти Voyah Free или Aito M5, а для покупки Zeekr 001 или представительского Hongqi E-HS9 потребуется около четырех миллионов рублей.

Премиальные европейские электрокары, такие как BMW iX, Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Porsche Taycan, практически не встречаются на рынке по привлекательным ценам, даже если пробег минимальный и состояние отличное. Аналогичная ситуация и с Tesla: несмотря на интерес к этим моделям, найти их по разумной цене почти невозможно. Как отмечает эксперт, это связано с ограниченным предложением и высоким спросом на такие автомобили среди узкой аудитории.

Стоит учитывать, что быстрая потеря стоимости электромобилей может быть связана не только с особенностями рынка, но и с технологическими нюансами. Например, аккумуляторы со временем теряют емкость, а стоимость их замены остается высокой. Кроме того, инфраструктура зарядных станций в России пока развивается медленно, что также влияет на ликвидность электрокаров. Важно помнить, что при покупке подержанного электромобиля нужно внимательно проверять состояние батареи и историю обслуживания.

Для сравнения, на рынке аренды премиальных автомобилей ситуация иная: как показал недавний анализ, стоимость аренды Maybach или Rolls-Royce на крупном форуме может достигать миллиона рублей за несколько дней, что подчеркивает разницу в подходах к ценообразованию и спросу на разные типы транспорта.

В целом, ситуация с электромобилями в России остается неоднозначной. С одной стороны, интерес к ним растет, с другой - быстрая потеря стоимости и сложности с перепродажей заставляют многих задуматься о целесообразности покупки. Как показывает практика, при выборе электрокара важно учитывать не только цену и характеристики, но и перспективы дальнейшей эксплуатации и возможные риски, связанные с ликвидностью на вторичном рынке.