Секрет успеха АмберАвто А5: господдержка, локализация и привлекательные характеристики – что еще влияет на выбор покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 05:28

Почему электроседан АмберАвто А5 стал хитом продаж в России осенью 2025 года

Почему электроседан АмберАвто А5 стал хитом продаж в России осенью 2025 года

Секрет успеха АмберАвто А5: господдержка, локализация и привлекательные характеристики – что еще влияет на выбор покупателей

Почему электроседан АмберАвто А5 стал хитом продаж в России осенью 2025 года

В сентябре 2025 года российский электроседан АмберАвто А5 неожиданно стал лидером продаж. Модель заинтересовала покупателей сочетанием цены, характеристик и поддержки государства. Эксперты отмечают влияние локализации и особенностей комплектации. Почему именно этот электромобиль оказался в центре внимания – разбираемся в деталях.

В сентябре 2025 года российский электроседан АмберАвто А5 неожиданно стал лидером продаж. Модель заинтересовала покупателей сочетанием цены, характеристик и поддержки государства. Эксперты отмечают влияние локализации и особенностей комплектации. Почему именно этот электромобиль оказался в центре внимания – разбираемся в деталях.

В начале осени 2025 года на российском рынке электромобилей произошел неожиданный поворот: отечественный седан «АмберАвто А5», выпускаемый на калининградском заводе «Автотор», стал самым востребованным электрокаром страны. За месяц дилеры реализовали 153 экземпляра этой модели, что позволило ей впервые обойти всех конкурентов по продажам.

Эксперты связывают такой успех с целым рядом факторов. Во-первых, государственные программы субсидирования и выгодные условия автокредитования сделали покупку электромобиля более доступной для россиян. Во-вторых, локализация производства в Калининградской области позволила упростить логистику и снизить издержки, что положительно сказалось на конечной цене для потребителя. Кроме того, сам автомобиль оказался весьма привлекательным по своим характеристикам.

Фото: amber-a.ru

Потенциальных владельцев привлекает просторный салон, современное оснащение с двумя дисплеями, подогревами и встроенной навигацией. Электромотор мощностью 160 л.с. и батарея на 60,2 кВт·ч обеспечивают запас хода до 520 километров на одной зарядке. Это один из лучших показателей среди электромобилей, официально представленных в России.

На рынке у «АмберАвто А5» есть серьезные соперники: Zeekr 001, «Москвич 3e», Evolute i-Pro и i-Joy, а также модели BYD. Zeekr 001 ранее занимал лидирующие позиции, но уступает по энергоэффективности и соотношению цены, пробега и оснащения. «Москвич 3e» ориентирован на более бюджетный сегмент, но проигрывает по запасу хода и техническим возможностям. Evolute i-Pro и i-Joy также борются за внимание покупателей, делая ставку на отечественное производство и поддержку через СПИК.

Однако у «АмберАвто А5» есть и свои недостатки. Автомобиль оснащен зарядными портами китайского стандарта GB/T, что затрудняет использование некоторых российских зарядных станций. Кроме того, без учета субсидий стоимость седана остается довольно высокой, что может отпугнуть часть потенциальных покупателей.

Несмотря на это, по итогам сентября модель заняла прочное место в структуре продаж электромобилей. Дальнейшее удержание лидерства будет зависеть от сохранения или расширения мер господдержки, развития зарядной инфраструктуры и стабильного качества самой машины.

Технически «АмберАвто А5» представляет собой адаптированную для России версию китайской JMEV Yi. Седан оснащен синхронным электродвигателем на 160 л.с. и 225 Нм крутящего момента, батареей емкостью 60,2 кВт·ч и запасом хода до 520 км по методике CLTC. Габариты автомобиля сопоставимы с такими моделями, как Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Toyota Corolla.

Подвеска полностью независимая: спереди стойки МакФерсон, сзади многорычажная конструкция. В стандартное оснащение входят светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона эко-кожей, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, цифровая приборная панель на 10 дюймов, мультимедийная система с 12,7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, четыре динамика и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Также в списке опций – камера заднего вида с разметкой, задний парктроник, электрический стояночный тормоз и зимний пакет с подогревом зеркал, передних сидений, руля и заднего стекла. В октябре 2025 года производитель повысил цены на седан, прибавка составила от 84 616 до 100 000 рублей.

Упомянутые марки: BYD, Zeekr, Evolute, Hyundai, Volkswagen, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Зикр, Эволют, Хендай, Фольксваген, Тойота

Похожие материалы Бид, Зикр, Эволют, Хендай, Фольксваген, Тойота

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Новосибирск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться