Почему эти машины запретили в США?
Aston Martin Virage
Презентация модели состоялась в 1988 году на автосалоне в Бирмингеме, серийный выпуск начался только в 1992 году. Компания изначально рассматривала машину в качестве флагманской модели, она получила атмосферный V8, выдававший до 326 л.с. и 350 Нм. Выпуск продолжался до 2000 года, за все время было построено всего 1050 машин. В Штатах они были запрещены в 1993 году из-за несоответствия подушек безопасности и выбросов СО2 стандартам США.
Lotus Elise Series 1
Всего машина получила три серии, в США под запретом оказалась только первая. Машина впечатляла своей скоростью, хотя и обладала скромными 118 л.с. под капотом. Эту безусловно крутую британскую машину забанили в США по причине правого руля и ненадлежащей крыши.
Jaguar XJ220S 1993 года
Едва появившись в 1992 году, Jaguar XJ220 сразу завоевал огромную популярность. Производитель снабдил его мощным двигателем JRV-6 на 542 л.с. А в 1993 году была представлена более быстрая модель – Jaguar XJ220S. До 100 км/ч она разгонялась за 3,3 секунды, а мощность достигала 680 л.с. Всего 6 машин было выпущено и ни одна из них так и не попала к фанатам из США – машины были слишком быстрыми для действовавшего тогда лимита в 228 миль в час (367 км).
Nissan Skyline R34 GT-R 1999 года
Nissan Skyline пятого поколения ставший очень популярным не только на родине, но и за рубежом. Модель получила двигатель RB26DETT, обладавший мощностью до 280 л.с. и разгонявший машину от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Среди прочего модель имела дисплей на приборной панели, что в те времена было крайне редкой опцией. Но в США она никогда не продавалась, т.к. попадала под действие закона «О безопасности управления автотранспортными средствами» от 1988 года.
Lotus 340R
Спорткар ограниченной серии – в 2000 году было выпущено всего 340 машин. Его главное предназначение – трек дни, но в Великобритании это дорожный автомобиль, имеющий все разрешения. В США же он был запрещен из-за отсутствия дверей, окон и даже крыши.
Wiesmann GT MF5
Наверное, самый известный автомобиль немецкого бутика, производившего спорткары. При своей простоте, дизайн машины был вполне оригинален и выделял модель среди прочих. Как и во всех моделях Wiesmann, тут был установлен двигатель BMW мощностью 555 л.с., разгонявший машину до 100 км/ч за 3,9 секунды, и максимальной скорости в 310 км/ч. Всего было выпущено 20 машин, а под запрет они попали по довольно забавной и банальной причине – слишком редкие и дорогие, чтобы провести тесты на безопасность.
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