16 июня 2026, 09:14
Почему EVOLUTE i‑JOY стал самым популярным электромобилем в России
Почему EVOLUTE i‑JOY стал самым популярным электромобилем в России
Новый электрический кроссовер EVOLUTE i‑JOY вышел на российский рынок полгода назад. По итогам пяти месяцев нынешнего года он занимает первое место в стране по объему продаж новых электромобилей.
По данным «Автостат», с января по май этого года в России было продано 1323 новых электрических кроссовера EVOLUTE i‑JOY.
EVOLUTE i‑JOY выпускается на заводе в Липецкой области. Автомобиль оснащен передним приводом, электрическим двигателем мощностью 163 л.с. и тяговой батареей емкостью 51,87 кВт·ч, которая поддерживает быструю зарядку от 30% до 80% за 18 минут. Заявленный запас хода автомобиля – 386 км, дорожный просвет составляет 180 мм, до 100 км/ч он разгоняется за 8 секунд.
Кроссовер предлагается в трех комплектациях: Бизнес, Сити и Сити+. Первая доступна с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а остальные две – с 18-дюймовыми. Версия Бизнес имеет светодиодную оптику с электрической регулировкой высоты и датчиком света, передние и задние датчики парковки, камеру кругового обзора 360°, круиз-контроль, системы бесключевого доступа и климат-контроля. В комплектации Сити добавляются интеллектуальная система дальнего и ближнего света, адаптивный круиз-контроль и расширенный комплекс систем помощи водителю. Сити+ отличается от первых двух версий панорамной крышей.
Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «EVOLUTE Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал редактору 110km.ru, что сейчас самой популярной комплектацией i‑JOY является максимальная Сити+. «Покупатели EVOLUTE пользуются госсубсидией в 925 тыс рублей, которая доступна для тех, кто приобретает автомобили марки в кредит или трейд-ин. В этом случае цена EVOLUTE i‑JOY в топовой комплектации составляет конкуренцию популярным в России кроссоверам с ДВС. Преимуществами этого автомобиля покупатели считают быстрое и доступное по стоимости обслуживание, плюс экономию на топливе и различные льготы, действующие для электромобилей – бесплатные парковки, отсутствие необходимости оплачивать проезд по платным трассам, налоговые льготы. EVOLUTE i‑JOY также подходит для загородных поездок. Двухсекционная крышка багажного отсека увеличивает его полезный объем, составляющий 500 литров, ее откидной бортик добавляет багажнику дополнительные варианты использования, отсутствие трансмиссионного тоннеля и возможность складывать все сиденья в ровный пол позволяют отдыхать прямо в машине. К тому же сам автомобиль может выступать источником электроэнергии для бытовых приборов. Такая многофункциональность – тренд сегодняшней индустрии электромобилей».
Согласно данным «Автостат» бренд EVOLUTE по итогам первых пяти месяцев этого года является лидером продаж в сегменте полностью электрических автомобилей – продано 4 856 машин. Доля EVOLUTE i‑JOY в общем объеме реализации марки в России за этот период составила 34,3%.
Похожие материалы Эволют
-
16.06.2026, 13:28
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
На калужском заводе «АГР» началось производство пятиместного TENET T8. Модель получила доработки с учетом пожеланий российских водителей и особенностей климата. Почему запуск этой версии важен для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 12:43
АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России
АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 11:56
Jetta VS7: реальные проблемы после 66 000 км и нюансы эксплуатации в России
Jetta VS7 - кроссовер с немецкими корнями, но китайской сборкой, который прошел 66 000 км по российским дорогам. Владелец делится опытом, рассказывает о доработках, сервисных расходах и реальных проблемах, с которыми столкнулся за два года. Почему этот автомобиль вызывает споры и на что стоит обратить внимание при покупке - в материале.Читать далее
-
16.06.2026, 11:40
Сколько реально стоит содержание Haval F7x в Москве за 5 лет эксплуатации
Эксперты подсчитали, во сколько обойдется владение Haval F7x в столице за пять лет. В расчетах учтены страховки, налоги, топливо и обслуживание. Эти данные помогут оценить, насколько оправдана покупка популярного китайского кроссовера в современных условиях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:38
АвтоВАЗ увеличил скидки на Ладу Ларгус и Лада Аура: подробности июньских акций
АвтоВАЗ неожиданно расширил программу скидок на популярные модели «Лады» прошлых лет выпуска. Теперь базовые версии и кросс-исполнения Ларгус, а также седаны Лада Аура доступны по сниженным ценам. Какие условия действуют, кто может получить дополнительную выгоду и почему это предложение актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:21
Как изменился рынок авто в Беларуси: россияне скупают проходные машины, а Европа теряет позиции
На авторынке «Малиновка» в Минске заметно сместились акценты: россияне активно вывозят проходные авто, корейские модели становятся популярнее, а европейские теряют спрос из-за курса. Почему это важно сейчас, какие машины исчезают с рынка и что выбирают белорусы - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 09:53
Jetour X70 Plus официально включен в перечень автомобилей для такси в России
С весны 2026 года в России действует обновленный список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него недавно добавили кроссовер Jetour X70 Plus, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Почему это решение важно для рынка и что изменится для водителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие еще модели попали в этот перечень и как это повлияет на выбор таксистов.Читать далее
-
16.06.2026, 09:48
Lada Vesta 2026: плюсы и минусы базовой версии на фоне рынка и конкурентов
В 2026 году выбор между новой Lada Vesta и подержанными иномарками становится особенно острым. Разбираем, чем отечественный седан может удивить, а где уступает конкурентам, и почему этот вопрос волнует многих российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
16.06.2026, 09:42
Aurus опроверг слухи о закрытии завода и готовит обновление Senat
Компания Aurus официально заявила, что завод в Елабуге продолжает работу и не планирует закрываться. Производство идет по графику, а коллектив сохраняет рабочие места. В ближайшее время ожидается запуск обновленного седана Senat. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 09:42
Mazda CX-5: реальные минусы после 1000 км и неожиданные нюансы эксплуатации
Mazda CX-5 остается одной из самых популярных моделей среди кроссоверов, но первые 1000 км выявили ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор. Владелец из Москвы делится опытом, который будет полезен тем, кто рассматривает покупку этой машины.Читать далее
Похожие материалы Эволют
-
16.06.2026, 13:28
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
На калужском заводе «АГР» началось производство пятиместного TENET T8. Модель получила доработки с учетом пожеланий российских водителей и особенностей климата. Почему запуск этой версии важен для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 12:43
АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России
АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 11:56
Jetta VS7: реальные проблемы после 66 000 км и нюансы эксплуатации в России
Jetta VS7 - кроссовер с немецкими корнями, но китайской сборкой, который прошел 66 000 км по российским дорогам. Владелец делится опытом, рассказывает о доработках, сервисных расходах и реальных проблемах, с которыми столкнулся за два года. Почему этот автомобиль вызывает споры и на что стоит обратить внимание при покупке - в материале.Читать далее
-
16.06.2026, 11:40
Сколько реально стоит содержание Haval F7x в Москве за 5 лет эксплуатации
Эксперты подсчитали, во сколько обойдется владение Haval F7x в столице за пять лет. В расчетах учтены страховки, налоги, топливо и обслуживание. Эти данные помогут оценить, насколько оправдана покупка популярного китайского кроссовера в современных условиях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:38
АвтоВАЗ увеличил скидки на Ладу Ларгус и Лада Аура: подробности июньских акций
АвтоВАЗ неожиданно расширил программу скидок на популярные модели «Лады» прошлых лет выпуска. Теперь базовые версии и кросс-исполнения Ларгус, а также седаны Лада Аура доступны по сниженным ценам. Какие условия действуют, кто может получить дополнительную выгоду и почему это предложение актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:21
Как изменился рынок авто в Беларуси: россияне скупают проходные машины, а Европа теряет позиции
На авторынке «Малиновка» в Минске заметно сместились акценты: россияне активно вывозят проходные авто, корейские модели становятся популярнее, а европейские теряют спрос из-за курса. Почему это важно сейчас, какие машины исчезают с рынка и что выбирают белорусы - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 09:53
Jetour X70 Plus официально включен в перечень автомобилей для такси в России
С весны 2026 года в России действует обновленный список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него недавно добавили кроссовер Jetour X70 Plus, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Почему это решение важно для рынка и что изменится для водителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие еще модели попали в этот перечень и как это повлияет на выбор таксистов.Читать далее
-
16.06.2026, 09:48
Lada Vesta 2026: плюсы и минусы базовой версии на фоне рынка и конкурентов
В 2026 году выбор между новой Lada Vesta и подержанными иномарками становится особенно острым. Разбираем, чем отечественный седан может удивить, а где уступает конкурентам, и почему этот вопрос волнует многих российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
16.06.2026, 09:42
Aurus опроверг слухи о закрытии завода и готовит обновление Senat
Компания Aurus официально заявила, что завод в Елабуге продолжает работу и не планирует закрываться. Производство идет по графику, а коллектив сохраняет рабочие места. В ближайшее время ожидается запуск обновленного седана Senat. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 09:42
Mazda CX-5: реальные минусы после 1000 км и неожиданные нюансы эксплуатации
Mazda CX-5 остается одной из самых популярных моделей среди кроссоверов, но первые 1000 км выявили ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор. Владелец из Москвы делится опытом, который будет полезен тем, кто рассматривает покупку этой машины.Читать далее