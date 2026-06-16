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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

16 июня 2026, 09:14

Почему EVOLUTE i‑JOY стал самым популярным электромобилем в России

Почему EVOLUTE i‑JOY стал самым популярным электромобилем в России

Новый электрический кроссовер EVOLUTE i‑JOY вышел на российский рынок полгода назад. По итогам пяти месяцев нынешнего года он занимает первое место в стране по объему продаж новых электромобилей.

Почему EVOLUTE i‑JOY стал самым популярным электромобилем в России

Новый электрический кроссовер EVOLUTE i‑JOY вышел на российский рынок полгода назад. По итогам пяти месяцев нынешнего года он занимает первое место в стране по объему продаж новых электромобилей.

По данным «Автостат», с января по май этого года в России было продано 1323 новых электрических кроссовера EVOLUTE i‑JOY.

EVOLUTE i‑JOY выпускается на заводе в Липецкой области. Автомобиль оснащен передним приводом, электрическим двигателем мощностью 163 л.с. и тяговой батареей емкостью 51,87 кВт·ч, которая поддерживает быструю зарядку от 30% до 80% за 18 минут. Заявленный запас хода автомобиля – 386 км, дорожный просвет составляет 180 мм, до 100 км/ч он разгоняется за 8 секунд.

Кроссовер предлагается в трех комплектациях: Бизнес, Сити и Сити+. Первая доступна с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а остальные две – с 18-дюймовыми. Версия Бизнес имеет светодиодную оптику с электрической регулировкой высоты и датчиком света, передние и задние датчики парковки, камеру кругового обзора 360°, круиз-контроль, системы бесключевого доступа и климат-контроля. В комплектации Сити добавляются интеллектуальная система дальнего и ближнего света, адаптивный круиз-контроль и расширенный комплекс систем помощи водителю. Сити+ отличается от первых двух версий панорамной крышей.

Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «EVOLUTE Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал редактору 110km.ru, что сейчас самой популярной комплектацией i‑JOY является максимальная Сити+. «Покупатели EVOLUTE пользуются госсубсидией в 925 тыс рублей, которая доступна для тех, кто приобретает автомобили марки в кредит или трейд-ин. В этом случае цена EVOLUTE i‑JOY в топовой комплектации составляет конкуренцию популярным в России кроссоверам с ДВС. Преимуществами этого автомобиля покупатели считают быстрое и доступное по стоимости обслуживание, плюс экономию на топливе и различные льготы, действующие для электромобилей – бесплатные парковки, отсутствие необходимости оплачивать проезд по платным трассам, налоговые льготы. EVOLUTE i‑JOY также подходит для загородных поездок. Двухсекционная крышка багажного отсека увеличивает его полезный объем, составляющий 500 литров, ее откидной бортик добавляет багажнику дополнительные варианты использования, отсутствие трансмиссионного тоннеля и возможность складывать все сиденья в ровный пол позволяют отдыхать прямо в машине. К тому же сам автомобиль может выступать источником электроэнергии для бытовых приборов. Такая многофункциональность – тренд сегодняшней индустрии электромобилей».

Согласно данным «Автостат» бренд EVOLUTE по итогам первых пяти месяцев этого года является лидером продаж в сегменте полностью электрических автомобилей – продано 4 856 машин. Доля EVOLUTE i‑JOY в общем объеме реализации марки в России за этот период составила 34,3%.

Упомянутые марки: Evolute
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